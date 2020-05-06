ВАКС отправил под домашний арест судью Криля, подозреваемого в получении взятки

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отправил под круглосуточный домашний арест судью Турковского районного суда Львовской области Луку Криля, которого подозревают в получении взятки.

Такое решение 6 мая приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, сообщает Цензор.НЕТ дело" со ссылкой на трансляцию заседания.

"Ходатайство детектива, согласованное с прокурором, о применении меры пресечения – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Луке Крилю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства, кроме случаев необходимости оказания ему медицинской помощи", – вынесла решение Михайленко.

Судья возложила на Криля обязанности являться к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и/или работы, не отлучаться из Турковского района Львовской области без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 9 апреля Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Криля под стражей.

По версии следствия, судья попросил гражданина предоставить денежное вознаграждение за содействие в непривлечении его к административной ответственности. Как утверждает Специализированная антикоррупционная прокуратура, ранее это лицо уже обвиняют по похожему делу.

По данным САП, в конце 2018 года служителя Фемиды разоблачили на получении 1 тыс. евро взятки, которые он требовал у гражданина за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

2 марта 2020 года судье было вручено составленное тот же день заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким новое сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки).

В САП сообщили, что подозреваемого судью 24 января уличили в получении неправомерной выгоды сразу после получения им второй части обусловленных средств.