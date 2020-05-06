УКР
20 599 78

САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки

САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Цю інформацію LB.ua підтвердили в САП, передає Цензор.НЕТ.

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.

"Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4", - зазначили в пресслужбі САП.

У коментарі Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.

"Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП. - Ред.) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це - типова процедура", - зазначив він.

Рябошапка також сказав, що не бачив заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, за заявою якого відкрили провадження. На питання, де зараз перебуває ексгенпрокурор, він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений Генпрокурором в червні 2019 року. Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. За проголосували 263 нардепи. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "останньою краплею" для звільнення Рябошапки стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Сам Рябошапка заявив, що від нього ніхто не вимагав підпису підозр у скоєнні злочинів п'ятим президентом України.

Автор: 

+62
Бубочку обидели))))
Вот не зря я говорю, что скоро эту падлу Зе вздернут...
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
+55
Подписать подозрение за что?
За армию которую поднял Порох?
За безвиз?
За ПВО которое он восстановил за свое бабло в 2014?
За стабильность во время войны?
За его Гуманитарку которую Порох раздает врачам фурами?
За Томом?
За снайперскую школу которую он создал за свои деньги?
За международную поддержку во время его президентства?
За что подозрение?
показати весь коментар
06.05.2020 13:01 Відповісти
+45
Подозрение именно за это: за попытку построить Незалежну Державу.
показати весь коментар
06.05.2020 13:08 Відповісти
Так Бубочка же лично поехал разбираться к местному депутату, которая высказалась о Бубочке неодобрительно...
показати весь коментар
06.05.2020 12:49 Відповісти
Вот я и говорю, что это недоразумение, скоро доиграется...
Будет висеть на столбе в центре Киева, с вываленным языком, и вороны будут срать на него .
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Гончаруку приготовиться - зачем он назвал Вовку невменяемым идиотом?
показати весь коментар
06.05.2020 12:53 Відповісти
перестаньте Зебаната называть ласкательными прозвищами. шо за гомосятина
показати весь коментар
06.05.2020 17:11 Відповісти
А разве его выбрали не те, кто любит ушами и своих женщин на это подбили?
показати весь коментар
06.05.2020 18:05 Відповісти
Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины.

надо было хорошо попросить ?
да это твоя обязанность !!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:56 Відповісти
Подписать подозрение за что?
За армию которую поднял Порох?
За безвиз?
За ПВО которое он восстановил за свое бабло в 2014?
За стабильность во время войны?
За его Гуманитарку которую Порох раздает врачам фурами?
За Томом?
За снайперскую школу которую он создал за свои деньги?
За международную поддержку во время его президентства?
За что подозрение?
показати весь коментар
06.05.2020 13:01 Відповісти
так вот это все и есть ооооочень подозрительно, зекоманда не верит, что можно иногда думать о государстве, будучи на высоких должностях.
показати весь коментар
06.05.2020 13:06 Відповісти
Подозрение именно за это: за попытку построить Незалежну Державу.
показати весь коментар
06.05.2020 13:08 Відповісти
Так, для РФ це дійсно злочин... Тому Зеля обов'язково на це піде.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 23:08 Відповісти
оййоп.... тебе хоть платят?? или совсем плохо??
показати весь коментар
06.05.2020 16:35 Відповісти
За рошенки вместо мафов
За лоббирование своего автопрома и евробляхи
За гос заказы в тогда ещё своем ржавом сарае Ленинская кузня
За два катера из старого хлама по цене новых, один из которых утонул сразу, а второй хз где
За лоббирование Богдана и автобусный рынок
За мутки со Свинарчуком
За то, шо все его пафосные фонды помощи Украине, финансировались с бюджета, точнее через них отмывались бюджетные деньги
За то, шо при всех президентах был свояком, серым кардиналом
За то, как прикинулся патриотом, спасая свою задницу
За то, что после Майдана, фактически первый кандидат на люстрацию
За минские договорняки
За друга Медведчука
За ликвидацию Сашка Білого и прочих майдановцев
За котлы и утаивание правды о них, где как минимум преступная халатность, а как максимум, договорняк с ****** по сливу самых буйных украинцев
За то, что именно добровольцев слили в Иловайске
За парад техники в Киеве, во время котла
За офшоры, во время котла
За попытку сорвать выборы ценой наших моряков, которых слал на смерть, но они выжили
За разгон любых протестов против себя, как на Майдане, так и возле Рады
За шантаж и игры в бога с Михой, где захотел дал, захотел забрал гражданство, как только тот начал его критиковать
За провальную международную политику, где удивительно как его вообще не послали с такой бестактностью и лицемерием. Если вы считаете запад нам помог, то нет, практически Порошенко слил Майдан и нам помогали лишь для галочки, испытывая глубочайшую озабоченность.
За Мальдивы по левым паспортам
За манипуляции в СМИ, за вранье и особенно за ботов........
показати весь коментар
06.05.2020 17:23 Відповісти
Это к психиатру. И Мойшу с собой прихвати.
показати весь коментар
06.05.2020 18:00 Відповісти
Чувак Г+Г насмотрелся.
показати весь коментар
06.05.2020 21:52 Відповісти
Ага, мне больше всего нравится за Музычко, которого убили 24.03.24, за 2мес. до выборов Пороха. А ещё очень нравилось когда после избрания Зе, всё что плохое случаеться в стране-виноват Порох, а всё хорошее-достижения Зе. Когда при Зе выпустили ефремова, говорили Порох специально устроил чтобы тот гомномутил, когда в 19г падал доллар-это Порох специально чтобы потом обвалить экономику, ну и т.д. Я как человека Пороха не перевариваю ещё с 2004, когда он будучи нардепом бил ногами лежачего мента, но президента представляющего Украину на международной арене, по моему лучше не было!
показати весь коментар
06.05.2020 22:12 Відповісти
Венедиктова тоже не подписывает.
Не выполняет обязанности или дамочке дошло, что ее бумажки, которые она направляла Рябошапке, будучи и.о. ГБР, полная туфта?
показати весь коментар
06.05.2020 13:02 Відповісти
Венедиктова банально боится собственной дрожи в коленках. Потому что после смены власти ей просто некуда будет бежать.
показати весь коментар
06.05.2020 13:09 Відповісти
На россию может и успеет. У Авакова теперь есть фрнцузские вертолетьі.
показати весь коментар
06.05.2020 13:20 Відповісти
Він їх і придбав, щоби встигнути
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
Венедіктова до своєї спідниці вже причепила голову собаки і хвіст лисиці?
показати весь коментар
06.05.2020 14:28 Відповісти
Наш Зебільний земляк, повідомляю тобі офіційно, як адвокат, можливо для тебе це стане сюрпризом, але обов'язком Генпрокурора є не підписання підозри за аби що, на ворога влади, а притягнення до відповідальності КОЖНОГО ВИНУВАТОГО і недопущення притягнення до відповідальності НЕВИНУВАТОГО!
Тим, ми від вас дебілів, і відрізняємось. Вам закон потрібне для ворогів, а нам для усіх.
показати весь коментар
06.05.2020 13:24 Відповісти
Вот только виноват или нет решает таки суд, а не прокурор. цель прокурора именно в нападении - в доказывании вины и он должен действиовать в интересах, представляя сторону обвинения.
показати весь коментар
06.05.2020 23:37 Відповісти
Це ще раз підтверджує, що ви не знаєте нашого Законодавства. Доводити вину, він зобов'язаний там, де вона доводиться, а якщо ні - він зобов'язаний відмовитись від обвинувачення, що в реальному житті майже не зустрічається... зокрема і через те, що очолює цю структуру постійно якийсь покидьок, призначений туди для захисту особистих інтересів вищих ешелонів влади.
показати весь коментар
07.05.2020 11:23 Відповісти
Было ли по самообороне, либо умышленно, но было убийство, и известно кто и как его совершил. О каком отказе от обвинения тут может идти речь? Шутите наверное.
показати весь коментар
07.05.2020 11:29 Відповісти
я взагалі то коментує бред з приводу підозри Пеці, до чого тут вбивство?
показати весь коментар
07.05.2020 14:25 Відповісти
да, точно, не та лента, прошу прощения) сабжи разные, обсуждение схожее
показати весь коментар
07.05.2020 14:28 Відповісти
што?? зелёные собирались штото выдвигать парашенке, ты веришь в это?? ну, для быдла его под камеры подёргать - это да, не более
показати весь коментар
06.05.2020 16:38 Відповісти
Нахрюкаете.
показати весь коментар
06.05.2020 15:57 Відповісти
И чем раньше,тем лучше для всех и зеленых и прочих,ибо это ословское недоразумение надо исправлять немедленно.
показати весь коментар
06.05.2020 16:52 Відповісти
" ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса."
Наверно Порошенко продался и не подписал подозрение...
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
😂
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
Попереджають, щоб менше гнав на зелоха і його гнилу команду.
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
Злопам"ятний недомірок розправляється з невгодними.
показати весь коментар
06.05.2020 12:49 Відповісти
Беларусь-2.
Напомню вопросы, который я задавал до 21 апреля:
О ком это я?
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
А шо там с подозрениями янелоху за оманские вояжи и брату главы офиса по трудоустройству???
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
В Страсбурге сидит. За какие шиши? Не иначе Петя отстегнул, за то что дело против него не открывал.
показати весь коментар
06.05.2020 12:52 Відповісти
«За які шиши сидять в стразбургах?»-Господи!!! Ну звідки в Україні така кількість ідіотів!?!?
показати весь коментар
06.05.2020 12:59 Відповісти
Не иначе он тебе и в штаны каждый день срет
показати весь коментар
06.05.2020 13:04 Відповісти
Якщо цікаво, а не просто щоб бзднути, погугли. Це вже обговорювалося багато разів і є в його декларації. Його жінка довго працювала в міжнародній організації і вони купили будинок в кредит, діти мають французьке громадянство, бо там народилися.
показати весь коментар
06.05.2020 19:13 Відповісти
А Выщий Антикоррупционный суд Хряк-2 Липецкий тоже не успел реформировать?
показати весь коментар
06.05.2020 12:52 Відповісти
Все это было очевидно изначально: зеленые гиены пытаются оторвать причиндалы у коллеги, покинувшему их стаю. Не совсем пока очевидно только то, с чем Рябошапка выйдет в свет: какие видео и аудиофайлы всплывут, и какие персонажи будут на них. Зегиены, вы попкорн любите? Самое время запасаться...
показати весь коментар
06.05.2020 12:53 Відповісти
вход 1 выход 10, так везде, мир не нов!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:02 Відповісти
Смешко, голова ФСБ Патрушев Та (стоїть) бувший начальник виборчого штабу кандидата в президенти Смешка А нині міністр оборони України Андрій Таран.....

САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Рябошапки - Цензор.НЕТ 1998
показати весь коментар
06.05.2020 12:54 Відповісти
а где же пирамидка гандон?
показати весь коментар
06.05.2020 12:55 Відповісти
А ви думали кого Гордон може підсунути?
САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки - Цензор.НЕТ 6443
показати весь коментар
06.05.2020 14:06 Відповісти
Щирі українці пошили мундири і вже знову готові створювати голодомори.
показати весь коментар
06.05.2020 14:23 Відповісти
Так, розповідати нам про поганого Бандеру, який нищив їх у Львові... правда про те, що вони були саме у такій формі. він чомусь забуває.
показати весь коментар
06.05.2020 14:24 Відповісти
Поздравляю выборцев зебобы) сидеть будете вы,кто голосовал за зелень, а не Порошенко, как вам мечталось
показати весь коментар
06.05.2020 12:55 Відповісти
11.80 в копилку !!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:59 Відповісти
Все 73%?
показати весь коментар
06.05.2020 13:05 Відповісти
Такі люди як Лана Зеркаль виявились розумнішими чим Рябошапка-з самого початку побачили яке лайно прийшло до влади, тому в них така ситуація з професійними кадрами!
показати весь коментар
06.05.2020 13:02 Відповісти
Начали своих проверять?
Или эти свои и не свои вовсе?
показати весь коментар
06.05.2020 13:04 Відповісти
Знакомство..продвижение..высокий пост..увольнение..тюрьма. Карьерный рост в зекоманде.
показати весь коментар
06.05.2020 13:06 Відповісти
Знакомство..продвижение..высокий пост..украл..поделился..друзья навеки. Карьерный рост у Пороха.
показати весь коментар
06.05.2020 17:33 Відповісти
Да как же так? Сам президент говорил, что Рябошапка "его человек". Зло пожирает само себя. Наблюдаем дальше.
показати весь коментар
06.05.2020 13:12 Відповісти
Що курив автор? Рябошапка 29 серпня 2019-го призначений генеральним прокурором України і аж ніяк не у червні, кретини.
показати весь коментар
06.05.2020 13:21 Відповісти
самое время вывалить в Страсбурге пухлую папочку компромата на соплю...все равно рябошапке терять уже нечего. Правда даже когда зебилоиды увидят документы про отправку украденых денег приватбанка на овшор зе или про то как он (возможно) имеет процентик от того или иного дерибана, они все равно будут мычать "его обманывают, он просто наивен и туповат".
показати весь коментар
06.05.2020 13:22 Відповісти
Вот ничто же не вечно под Луной!
Сколько раз в литературе описывалось, что какими бы ни были корешами "не-разлей-вода", а как только дело касается очень больших денег или власти, то кореша превращаются в злейших врагов!
показати весь коментар
06.05.2020 13:22 Відповісти
Звертаю увагу усіх Зебілів. Ви можете оцінювати цю подію, як завгодно, але насправді, перед вами сценарій того, що чекає на ваше головне Зелене лайно. Як тільки від влади його усунуть, отримає ту саму кваліфікацію, ну і + держ.зраду.
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
Боже мій, яка прєлєсть...
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Цікавить фабула звинувачень стосовно за ст 366−1 (Декларування недостовірної інформації), та ч.4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу. Знайшов таке:
"За даними https://thebabel.com.ua/news/43008-proti-kolishnogo-genprokurora-ryaboshapki-vidkrili-kriminalne-provadzhennya Бабеля , заяву на Рябошапку написав експрокурор Генеральної прокуратури Андрій Шевченко. Заявник вказує на розходження в даних декларацій чиновника за 2017 і 2018 рік. Він припускає, що Рябошапка міг приховати виплату кредиту за майно у Франції. Шевченко зазначає, що Рябошапка вказав у деклараціях 2015−2018 років майно у Франції і зазначив, що виплачує за нього кредит. У декларації за 2018 рік вказано, що за цим кредитом виплачено €552,4 тисячі. За підрахунком Шевченка видатки родини Рябошапки становили в той рік більш ніж 18 мільйонів гривень. В той час як сукупний дохід родини становив 5,3 мільйони гривень".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/proti-ruslana-ryaboshapki-vidkrili-kriminalnu-spravu-novini-ukrajini-50086506.html?fbclid=IwAR2Pkzzea0XvUhyjpdgBBenS4i5G_m61OpbT8zCJikadJABvikwWiUIWsgs
Продовжу шукати ще звинувачення на адресу Рябошапки по ст. 368...
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
У Зелі теж дружина подорож до Оману оплатила, тому в декларацію це не попало
Тому його це теж чекає.
показати весь коментар
06.05.2020 14:07 Відповісти
Мені стало цікаво і я продивився декларацію Рябошапки за 2018 рік в он-лайні:
Дружина його взяла 3 кредити в одній і тій самій фінансовій установі:
10.06.2016 - 81,000 євро, сплатила - 12,285 євро
07.12.2016 - сумма кредиту не вказана, але написано що виплати становили 510,000 евро +7,358 євро + 20,602 євро
5.02.2017 - 15,000 євро, сплатила 2,050 євро
Очевидно, другий кредит був на будинок, оскільки дата набуття одна й та сама, що будинку, що кредиту. Вартість будинку вказана в гривнях, в євро це буде близько 443,000
Очевидно що виплата яка перевищує саму вартість + можливі проценти - це нон-сенс, на мою думку, клерк який вносив ці дані просто переплутав, і замість суми кредиту - 510,000 євро вказав що це виплати по кредиту. Інакше, чому для інших кредитів вказана їх суми, а для основного кредиту суми немає ? Виплатити більше пів-мільйона євро за рік - це просто неможливо, і це явно відмивання корупційних грошей - фінансова поліція у Франції моментально реагує на такі речі, це відбувається автоматично. У цьому разі скандал у Франції був би неминучий, а оскільки ніяких посилань на скандал в українській пресі немає, значить його просто не було. А якщо вважати, що 510,000 євро - це і є сума кредиту, то все стає на свої місця - 27,960 євро сплати за рік - це цілком посильно для людини середнього статку. Так що помилка в заповненні декларації - це цілком реальний варіант цієї історії.
показати весь коментар
07.05.2020 00:17 Відповісти
"Дружина оплатила..." А він сам, мультимільйонер, не може оплатити? Кожен депутат може спокійно злітати в Оман і Мьянму, і Бангкок. Навіщо гівно жувати.
показати весь коментар
06.05.2020 14:38 Відповісти
баба КАЛ натравил своего Холодца на Рябошляпку .
показати весь коментар
06.05.2020 14:39 Відповісти
Рябошляпа допи...ся! Ни одного злодея не посадил за время своего генпрокурорства, зато поливать грязю успел уже всех!
показати весь коментар
06.05.2020 15:38 Відповісти
Узбагойся. Не шуми так.
показати весь коментар
06.05.2020 20:19 Відповісти
Бракованные одноразовые ган**оны Украины .
показати весь коментар
06.05.2020 17:25 Відповісти
прекрасно, когда зе скинут, останется посадить только последних
показати весь коментар
06.05.2020 17:46 Відповісти
Рябочоколятка консервна ...
показати весь коментар
06.05.2020 18:32 Відповісти
Зеленский на всех бывших обижается и возбуждает дела. Это доставляет видимо удовольствие.
показати весь коментар
06.05.2020 20:31 Відповісти
Если эти на кого-то открывают дело - значит порядочный человек.
показати весь коментар
06.05.2020 20:45 Відповісти
Практика правильна.Кожен чиновник при звільненні повинен пройти чистилище.Тоді менше лізтимуть до влади профани і аферисти.І до Зе час прийде.Рік швидко пролетів.
показати весь коментар
06.05.2020 23:31 Відповісти
каждый должен помнить,что после "бала" начнется похмелье...
показати весь коментар
07.05.2020 06:46 Відповісти
 
 