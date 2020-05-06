САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Цю інформацію LB.ua підтвердили в САП, передає Цензор.НЕТ.

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.

"Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4", - зазначили в пресслужбі САП.

У коментарі Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.

"Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП. - Ред.) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це - типова процедура", - зазначив він.

Рябошапка також сказав, що не бачив заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, за заявою якого відкрили провадження. На питання, де зараз перебуває ексгенпрокурор, він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений Генпрокурором в червні 2019 року. Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. За проголосували 263 нардепи. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "останньою краплею" для звільнення Рябошапки стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Сам Рябошапка заявив, що від нього ніхто не вимагав підпису підозр у скоєнні злочинів п'ятим президентом України.