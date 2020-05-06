САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Цю інформацію LB.ua підтвердили в САП, передає Цензор.НЕТ.
Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.
"Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4", - зазначили в пресслужбі САП.
У коментарі Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.
"Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП. - Ред.) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це - типова процедура", - зазначив він.
Рябошапка також сказав, що не бачив заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, за заявою якого відкрили провадження. На питання, де зараз перебуває ексгенпрокурор, він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).
Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений Генпрокурором в червні 2019 року. Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. За проголосували 263 нардепи. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "останньою краплею" для звільнення Рябошапки стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Сам Рябошапка заявив, що від нього ніхто не вимагав підпису підозр у скоєнні злочинів п'ятим президентом України.
Вот не зря я говорю, что скоро эту падлу Зе вздернут...
Будет висеть на столбе в центре Киева, с вываленным языком, и вороны будут срать на него .
надо было хорошо попросить ?
да это твоя обязанность !!!
Источник: https://censor.net/n3193708
За армию которую поднял Порох?
За безвиз?
За ПВО которое он восстановил за свое бабло в 2014?
За стабильность во время войны?
За его Гуманитарку которую Порох раздает врачам фурами?
За Томом?
За снайперскую школу которую он создал за свои деньги?
За международную поддержку во время его президентства?
За что подозрение?
За лоббирование своего автопрома и евробляхи
За гос заказы в тогда ещё своем ржавом сарае Ленинская кузня
За два катера из старого хлама по цене новых, один из которых утонул сразу, а второй хз где
За лоббирование Богдана и автобусный рынок
За мутки со Свинарчуком
За то, шо все его пафосные фонды помощи Украине, финансировались с бюджета, точнее через них отмывались бюджетные деньги
За то, шо при всех президентах был свояком, серым кардиналом
За то, как прикинулся патриотом, спасая свою задницу
За то, что после Майдана, фактически первый кандидат на люстрацию
За минские договорняки
За друга Медведчука
За ликвидацию Сашка Білого и прочих майдановцев
За котлы и утаивание правды о них, где как минимум преступная халатность, а как максимум, договорняк с ****** по сливу самых буйных украинцев
За то, что именно добровольцев слили в Иловайске
За парад техники в Киеве, во время котла
За офшоры, во время котла
За попытку сорвать выборы ценой наших моряков, которых слал на смерть, но они выжили
За разгон любых протестов против себя, как на Майдане, так и возле Рады
За шантаж и игры в бога с Михой, где захотел дал, захотел забрал гражданство, как только тот начал его критиковать
За провальную международную политику, где удивительно как его вообще не послали с такой бестактностью и лицемерием. Если вы считаете запад нам помог, то нет, практически Порошенко слил Майдан и нам помогали лишь для галочки, испытывая глубочайшую озабоченность.
За Мальдивы по левым паспортам
За манипуляции в СМИ, за вранье и особенно за ботов........
Не выполняет обязанности или дамочке дошло, что ее бумажки, которые она направляла Рябошапке, будучи и.о. ГБР, полная туфта?
Тим, ми від вас дебілів, і відрізняємось. Вам закон потрібне для ворогів, а нам для усіх.
Наверно Порошенко продался и не подписал подозрение...
Напомню вопросы, который я задавал до 21 апреля:
О ком это я?
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
Или эти свои и не свои вовсе?
Сколько раз в литературе описывалось, что какими бы ни были корешами "не-разлей-вода", а как только дело касается очень больших денег или власти, то кореша превращаются в злейших врагов!
"За даними https://thebabel.com.ua/news/43008-proti-kolishnogo-genprokurora-ryaboshapki-vidkrili-kriminalne-provadzhennya Бабеля , заяву на Рябошапку написав експрокурор Генеральної прокуратури Андрій Шевченко. Заявник вказує на розходження в даних декларацій чиновника за 2017 і 2018 рік. Він припускає, що Рябошапка міг приховати виплату кредиту за майно у Франції. Шевченко зазначає, що Рябошапка вказав у деклараціях 2015−2018 років майно у Франції і зазначив, що виплачує за нього кредит. У декларації за 2018 рік вказано, що за цим кредитом виплачено €552,4 тисячі. За підрахунком Шевченка видатки родини Рябошапки становили в той рік більш ніж 18 мільйонів гривень. В той час як сукупний дохід родини становив 5,3 мільйони гривень".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/proti-ruslana-ryaboshapki-vidkrili-kriminalnu-spravu-novini-ukrajini-50086506.html?fbclid=IwAR2Pkzzea0XvUhyjpdgBBenS4i5G_m61OpbT8zCJikadJABvikwWiUIWsgs
Продовжу шукати ще звинувачення на адресу Рябошапки по ст. 368...
Тому його це теж чекає.
Дружина його взяла 3 кредити в одній і тій самій фінансовій установі:
10.06.2016 - 81,000 євро, сплатила - 12,285 євро
07.12.2016 - сумма кредиту не вказана, але написано що виплати становили 510,000 евро +7,358 євро + 20,602 євро
5.02.2017 - 15,000 євро, сплатила 2,050 євро
Очевидно, другий кредит був на будинок, оскільки дата набуття одна й та сама, що будинку, що кредиту. Вартість будинку вказана в гривнях, в євро це буде близько 443,000
Очевидно що виплата яка перевищує саму вартість + можливі проценти - це нон-сенс, на мою думку, клерк який вносив ці дані просто переплутав, і замість суми кредиту - 510,000 євро вказав що це виплати по кредиту. Інакше, чому для інших кредитів вказана їх суми, а для основного кредиту суми немає ? Виплатити більше пів-мільйона євро за рік - це просто неможливо, і це явно відмивання корупційних грошей - фінансова поліція у Франції моментально реагує на такі речі, це відбувається автоматично. У цьому разі скандал у Франції був би неминучий, а оскільки ніяких посилань на скандал в українській пресі немає, значить його просто не було. А якщо вважати, що 510,000 євро - це і є сума кредиту, то все стає на свої місця - 27,960 євро сплати за рік - це цілком посильно для людини середнього статку. Так що помилка в заповненні декларації - це цілком реальний варіант цієї історії.