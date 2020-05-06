РУС
САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Рябошапки

САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Рябошапки

Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Эту информацию LB.ua подтвердили в САП, передает Цензор.НЕТ.

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

"Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - отметили в пресс-службе САП.

В комментарии Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП. - Ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это - типичная процедура", - отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится экс-Генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен Генпрокурором в июне 2019 года. Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины.

Автор: 

+62
Бубочку обидели))))
Вот не зря я говорю, что скоро эту падлу Зе вздернут...
06.05.2020 12:48 Ответить
+55
Подписать подозрение за что?
За армию которую поднял Порох?
За безвиз?
За ПВО которое он восстановил за свое бабло в 2014?
За стабильность во время войны?
За его Гуманитарку которую Порох раздает врачам фурами?
За Томом?
За снайперскую школу которую он создал за свои деньги?
За международную поддержку во время его президентства?
За что подозрение?
06.05.2020 13:01 Ответить
+45
Подозрение именно за это: за попытку построить Незалежну Державу.
06.05.2020 13:08 Ответить
Бубочку обидели))))
Вот не зря я говорю, что скоро эту падлу Зе вздернут...
06.05.2020 12:48 Ответить
Так Бубочка же лично поехал разбираться к местному депутату, которая высказалась о Бубочке неодобрительно...
06.05.2020 12:49 Ответить
Вот я и говорю, что это недоразумение, скоро доиграется...
Будет висеть на столбе в центре Киева, с вываленным языком, и вороны будут срать на него .
06.05.2020 12:51 Ответить
Гончаруку приготовиться - зачем он назвал Вовку невменяемым идиотом?
06.05.2020 12:53 Ответить
перестаньте Зебаната называть ласкательными прозвищами. шо за гомосятина
06.05.2020 17:11 Ответить
А разве его выбрали не те, кто любит ушами и своих женщин на это подбили?
06.05.2020 18:05 Ответить
Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины.

надо было хорошо попросить ?
да это твоя обязанность !!!
Источник: https://censor.net/n3193708
06.05.2020 12:56 Ответить
Подписать подозрение за что?
За армию которую поднял Порох?
За безвиз?
За ПВО которое он восстановил за свое бабло в 2014?
За стабильность во время войны?
За его Гуманитарку которую Порох раздает врачам фурами?
За Томом?
За снайперскую школу которую он создал за свои деньги?
За международную поддержку во время его президентства?
За что подозрение?
06.05.2020 13:01 Ответить
так вот это все и есть ооооочень подозрительно, зекоманда не верит, что можно иногда думать о государстве, будучи на высоких должностях.
06.05.2020 13:06 Ответить
Подозрение именно за это: за попытку построить Незалежну Державу.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:08 Ответить
Так, для РФ це дійсно злочин... Тому Зеля обов'язково на це піде.
06.05.2020 13:25 Ответить
06.05.2020 23:08 Ответить
оййоп.... тебе хоть платят?? или совсем плохо??
06.05.2020 16:35 Ответить
За рошенки вместо мафов
За лоббирование своего автопрома и евробляхи
За гос заказы в тогда ещё своем ржавом сарае Ленинская кузня
За два катера из старого хлама по цене новых, один из которых утонул сразу, а второй хз где
За лоббирование Богдана и автобусный рынок
За мутки со Свинарчуком
За то, шо все его пафосные фонды помощи Украине, финансировались с бюджета, точнее через них отмывались бюджетные деньги
За то, шо при всех президентах был свояком, серым кардиналом
За то, как прикинулся патриотом, спасая свою задницу
За то, что после Майдана, фактически первый кандидат на люстрацию
За минские договорняки
За друга Медведчука
За ликвидацию Сашка Білого и прочих майдановцев
За котлы и утаивание правды о них, где как минимум преступная халатность, а как максимум, договорняк с ****** по сливу самых буйных украинцев
За то, что именно добровольцев слили в Иловайске
За парад техники в Киеве, во время котла
За офшоры, во время котла
За попытку сорвать выборы ценой наших моряков, которых слал на смерть, но они выжили
За разгон любых протестов против себя, как на Майдане, так и возле Рады
За шантаж и игры в бога с Михой, где захотел дал, захотел забрал гражданство, как только тот начал его критиковать
За провальную международную политику, где удивительно как его вообще не послали с такой бестактностью и лицемерием. Если вы считаете запад нам помог, то нет, практически Порошенко слил Майдан и нам помогали лишь для галочки, испытывая глубочайшую озабоченность.
За Мальдивы по левым паспортам
За манипуляции в СМИ, за вранье и особенно за ботов........
06.05.2020 17:23 Ответить
Это к психиатру. И Мойшу с собой прихвати.
06.05.2020 18:00 Ответить
Чувак Г+Г насмотрелся.
06.05.2020 21:52 Ответить
Ага, мне больше всего нравится за Музычко, которого убили 24.03.24, за 2мес. до выборов Пороха. А ещё очень нравилось когда после избрания Зе, всё что плохое случаеться в стране-виноват Порох, а всё хорошее-достижения Зе. Когда при Зе выпустили ефремова, говорили Порох специально устроил чтобы тот гомномутил, когда в 19г падал доллар-это Порох специально чтобы потом обвалить экономику, ну и т.д. Я как человека Пороха не перевариваю ещё с 2004, когда он будучи нардепом бил ногами лежачего мента, но президента представляющего Украину на международной арене, по моему лучше не было!
06.05.2020 22:12 Ответить
Венедиктова тоже не подписывает.
Не выполняет обязанности или дамочке дошло, что ее бумажки, которые она направляла Рябошапке, будучи и.о. ГБР, полная туфта?
06.05.2020 13:02 Ответить
Венедиктова банально боится собственной дрожи в коленках. Потому что после смены власти ей просто некуда будет бежать.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
На россию может и успеет. У Авакова теперь есть фрнцузские вертолетьі.
06.05.2020 13:20 Ответить
Він їх і придбав, щоби встигнути
06.05.2020 14:04 Ответить
Венедіктова до своєї спідниці вже причепила голову собаки і хвіст лисиці?
06.05.2020 14:28 Ответить
Наш Зебільний земляк, повідомляю тобі офіційно, як адвокат, можливо для тебе це стане сюрпризом, але обов'язком Генпрокурора є не підписання підозри за аби що, на ворога влади, а притягнення до відповідальності КОЖНОГО ВИНУВАТОГО і недопущення притягнення до відповідальності НЕВИНУВАТОГО!
Тим, ми від вас дебілів, і відрізняємось. Вам закон потрібне для ворогів, а нам для усіх.
06.05.2020 13:24 Ответить
Вот только виноват или нет решает таки суд, а не прокурор. цель прокурора именно в нападении - в доказывании вины и он должен действиовать в интересах, представляя сторону обвинения.
06.05.2020 23:37 Ответить
Це ще раз підтверджує, що ви не знаєте нашого Законодавства. Доводити вину, він зобов'язаний там, де вона доводиться, а якщо ні - він зобов'язаний відмовитись від обвинувачення, що в реальному житті майже не зустрічається... зокрема і через те, що очолює цю структуру постійно якийсь покидьок, призначений туди для захисту особистих інтересів вищих ешелонів влади.
07.05.2020 11:23 Ответить
Было ли по самообороне, либо умышленно, но было убийство, и известно кто и как его совершил. О каком отказе от обвинения тут может идти речь? Шутите наверное.
07.05.2020 11:29 Ответить
я взагалі то коментує бред з приводу підозри Пеці, до чого тут вбивство?
07.05.2020 14:25 Ответить
да, точно, не та лента, прошу прощения) сабжи разные, обсуждение схожее
07.05.2020 14:28 Ответить
што?? зелёные собирались штото выдвигать парашенке, ты веришь в это?? ну, для быдла его под камеры подёргать - это да, не более
06.05.2020 16:38 Ответить
Нахрюкаете.
06.05.2020 15:57 Ответить
И чем раньше,тем лучше для всех и зеленых и прочих,ибо это ословское недоразумение надо исправлять немедленно.
06.05.2020 16:52 Ответить
" ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса."
Источник: https://censor.net/n3193708

Наверно Порошенко продался и не подписал подозрение...
06.05.2020 12:48 Ответить
😂
06.05.2020 12:48 Ответить
Попереджають, щоб менше гнав на зелоха і його гнилу команду.
06.05.2020 12:48 Ответить
Злопам"ятний недомірок розправляється з невгодними.
06.05.2020 12:49 Ответить
Беларусь-2.
Напомню вопросы, который я задавал до 21 апреля:
О ком это я?
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
06.05.2020 12:51 Ответить
А шо там с подозрениями янелоху за оманские вояжи и брату главы офиса по трудоустройству???
06.05.2020 12:51 Ответить
В Страсбурге сидит. За какие шиши? Не иначе Петя отстегнул, за то что дело против него не открывал.
06.05.2020 12:52 Ответить
«За які шиши сидять в стразбургах?»-Господи!!! Ну звідки в Україні така кількість ідіотів!?!?
06.05.2020 12:59 Ответить
Не иначе он тебе и в штаны каждый день срет
06.05.2020 13:04 Ответить
Якщо цікаво, а не просто щоб бзднути, погугли. Це вже обговорювалося багато разів і є в його декларації. Його жінка довго працювала в міжнародній організації і вони купили будинок в кредит, діти мають французьке громадянство, бо там народилися.
06.05.2020 19:13 Ответить
А Выщий Антикоррупционный суд Хряк-2 Липецкий тоже не успел реформировать?
06.05.2020 12:52 Ответить
Все это было очевидно изначально: зеленые гиены пытаются оторвать причиндалы у коллеги, покинувшему их стаю. Не совсем пока очевидно только то, с чем Рябошапка выйдет в свет: какие видео и аудиофайлы всплывут, и какие персонажи будут на них. Зегиены, вы попкорн любите? Самое время запасаться...
06.05.2020 12:53 Ответить
вход 1 выход 10, так везде, мир не нов!!
06.05.2020 13:02 Ответить
Смешко, голова ФСБ Патрушев Та (стоїть) бувший начальник виборчого штабу кандидата в президенті Смешка А нині міністр оборони України Андрій Таран.....

САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Рябошапки - Цензор.НЕТ 1998
06.05.2020 12:54 Ответить
а где же пирамидка гандон?
06.05.2020 12:55 Ответить
А ви думали кого Гордон може підсунути?
САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки - Цензор.НЕТ 6443
06.05.2020 14:06 Ответить
Щирі українці пошили мундири і вже знову готові створювати голодомори.
06.05.2020 14:23 Ответить
Так, розповідати нам про поганого Бандеру, який нищив їх у Львові... правда про те, що вони були саме у такій формі. він чомусь забуває.
06.05.2020 14:24 Ответить
Поздравляю выборцев зебобы) сидеть будете вы,кто голосовал за зелень, а не Порошенко, как вам мечталось
06.05.2020 12:55 Ответить
11.80 в копилку !!!
06.05.2020 12:59 Ответить
Все 73%?
06.05.2020 13:05 Ответить
Такі люди як Лана Зеркаль виявились розумнішими чим Рябошапка-з самого початку побачили яке лайно прийшло до влади, тому в них така ситуація з професійними кадрами!
06.05.2020 13:02 Ответить
Начали своих проверять?
Или эти свои и не свои вовсе?
06.05.2020 13:04 Ответить
Знакомство..продвижение..высокий пост..увольнение..тюрьма. Карьерный рост в зекоманде.
06.05.2020 13:06 Ответить
Знакомство..продвижение..высокий пост..украл..поделился..друзья навеки. Карьерный рост у Пороха.
06.05.2020 17:33 Ответить
Да как же так? Сам президент говорил, что Рябошапка "его человек". Зло пожирает само себя. Наблюдаем дальше.
06.05.2020 13:12 Ответить
Що курив автор? Рябошапка 29 серпня 2019-го призначений генеральним прокурором України і аж ніяк не у червні, кретини.
06.05.2020 13:21 Ответить
самое время вывалить в Страсбурге пухлую папочку компромата на соплю...все равно рябошапке терять уже нечего. Правда даже когда зебилоиды увидят документы про отправку украденых денег приватбанка на овшор зе или про то как он (возможно) имеет процентик от того или иного дерибана, они все равно будут мычать "его обманывают, он просто наивен и туповат".
06.05.2020 13:22 Ответить
Вот ничто же не вечно под Луной!
Сколько раз в литературе описывалось, что какими бы ни были корешами "не-разлей-вода", а как только дело касается очень больших денег или власти, то кореша превращаются в злейших врагов!
06.05.2020 13:22 Ответить
Звертаю увагу усіх Зебілів. Ви можете оцінювати цю подію, як завгодно, але насправді, перед вами сценарій того, що чекає на ваше головне Зелене лайно. Як тільки від влади його усунуть, отримає ту саму кваліфікацію, ну і + держ.зраду.
06.05.2020 13:27 Ответить
Боже мій, яка прєлєсть...
06.05.2020 13:32 Ответить
Цікавить фабула звинувачень стосовно за ст 366−1 (Декларування недостовірної інформації), та ч.4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу. Знайшов таке:
"За даними https://thebabel.com.ua/news/43008-proti-kolishnogo-genprokurora-ryaboshapki-vidkrili-kriminalne-provadzhennya Бабеля , заяву на Рябошапку написав експрокурор Генеральної прокуратури Андрій Шевченко. Заявник вказує на розходження в даних декларацій чиновника за 2017 і 2018 рік. Він припускає, що Рябошапка міг приховати виплату кредиту за майно у Франції. Шевченко зазначає, що Рябошапка вказав у деклараціях 2015−2018 років майно у Франції і зазначив, що виплачує за нього кредит. У декларації за 2018 рік вказано, що за цим кредитом виплачено €552,4 тисячі. За підрахунком Шевченка видатки родини Рябошапки становили в той рік більш ніж 18 мільйонів гривень. В той час як сукупний дохід родини становив 5,3 мільйони гривень".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/proti-ruslana-ryaboshapki-vidkrili-kriminalnu-spravu-novini-ukrajini-50086506.html?fbclid=IwAR2Pkzzea0XvUhyjpdgBBenS4i5G_m61OpbT8zCJikadJABvikwWiUIWsgs
Продовжу шукати ще звинувачення на адресу Рябошапки по ст. 368...
06.05.2020 13:43 Ответить
У Зелі теж дружина подорож до Оману оплатила, тому в декларацію це не попало
Тому його це теж чекає.
06.05.2020 14:07 Ответить
Мені стало цікаво і я продивився декларацію Рябошапки за 2018 рік в он-лайні:
Дружина його взяла 3 кредити в одній і тій самій фінансовій установі:
10.06.2016 - 81,000 євро, сплатила - 12,285 євро
07.12.2016 - сумма кредиту не вказана, але написано що виплати становили 510,000 евро +7,358 євро + 20,602 євро
5.02.2017 - 15,000 євро, сплатила 2,050 євро
Очевидно, другий кредит був на будинок, оскільки дата набуття одна й та сама, що будинку, що кредиту. Вартість будинку вказана в гривнях, в євро це буде близько 443,000
Очевидно що виплата яка перевищує саму вартість + можливі проценти - це нон-сенс, на мою думку, клерк який вносив ці дані просто переплутав, і замість суми кредиту - 510,000 євро вказав що це виплати по кредиту. Інакше, чому для інших кредитів вказана їх суми, а для основного кредиту суми немає ? Виплатити більше пів-мільйона євро за рік - це просто неможливо, і це явно відмивання корупційних грошей - фінансова поліція у Франції моментально реагує на такі речі, це відбувається автоматично. У цьому разі скандал у Франції був би неминучий, а оскільки ніяких посилань на скандал в українській пресі немає, значить його просто не було. А якщо вважати, що 510,000 євро - це і є сума кредиту, то все стає на свої місця - 27,960 євро сплати за рік - це цілком посильно для людини середнього статку. Так що помилка в заповненні декларації - це цілком реальний варіант цієї історії.
07.05.2020 00:17 Ответить
"Дружина оплатила..." А він сам, мультимільйонер, не може оплатити? Кожен депутат може спокійно злітати в Оман і Мьянму, і Бангкок. Навіщо гівно жувати.
06.05.2020 14:38 Ответить
баба КАЛ натравил своего Холодца на Рябошляпку .
06.05.2020 14:39 Ответить
Рябошляпа допи...ся! Ни одного злодея не посадил за время своего генпрокурорства, зато поливать грязю успел уже всех!
06.05.2020 15:38 Ответить
Узбагойся. Не шуми так.
06.05.2020 20:19 Ответить
Бракованные одноразовые ган**оны Украины .
06.05.2020 17:25 Ответить
прекрасно, когда зе скинут, останется посадить только последних
06.05.2020 17:46 Ответить
Рябочоколятка консервна ...
06.05.2020 18:32 Ответить
Зеленский на всех бывших обижается и возбуждает дела. Это доставляет видимо удовольствие.
06.05.2020 20:31 Ответить
Если эти на кого-то открывают дело - значит порядочный человек.
06.05.2020 20:45 Ответить
Практика правильна.Кожен чиновник при звільненні повинен пройти чистилище.Тоді менше лізтимуть до влади профани і аферисти.І до Зе час прийде.Рік швидко пролетів.
06.05.2020 23:31 Ответить
каждый должен помнить,что после "бала" начнется похмелье...
07.05.2020 06:46 Ответить
 
 