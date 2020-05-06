РУС
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры и руками генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, которые не прошли аттестации.

Об этом Рябошапка пишет в блоге для издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью. И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко, который также руками своего генерального прокурора не дал провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015-2016 годах", - написал он,

Рябошапка считает, что очищение прокуратуры оказалось болезненным для "бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а поэтому они при новом генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво".

Читайте на Цензор.НЕТ: В столичной прокуратуре подтвердили, что Говда опять будет исполнять обязанности прокурора Киева

Экс-генпрокурор добавил, что Венедиктова отказалась от продолжения реформы прокуратуры. Наряду с этим создали апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме" пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения и "вернуть "нужных" бывших прокуроров".

Также, по словам Рябошапки, сейчас уже просто назначают "правильных людей" на должности в Офис генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации.

Экс-генпрокурор считает, что Венедиктова решила избавиться от международных партнеров в административной комиссии, чтобы "назначить "правильных" людей на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора", и включила в нее большинство "подчиненных ей прокуроров".

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Рябошапка отметил, что "это сработало", потому что уже провели ряд таких назначений.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова Ирина (726)
+18
Зебілам слава!
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3690
06.05.2020 12:43 Ответить
+15
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1576
06.05.2020 12:45 Ответить
+13
Разочарование в Зеленском очевидно... на словах одно а по факту реванш регионалов.. т.е. два шага назад в истории Украины... Позор!! Рейтинг его падает... Такие как Сивоха, Венедиктова, Ермак - позорные этапы в нашей истории... Порошенко все таки получше был... а жаль... ждали все перемен к лучшему!!
06.05.2020 12:46 Ответить
Самый приличный Генпрокурор за последние 10 лет был Рябошапка. А ведь он ещё далеко не Сакварелидзе. В какой глубокой... тунели мы сидим !
06.05.2020 12:38 Ответить
А что он приличного сделал,как прокурор?
06.05.2020 12:41 Ответить
Схоже, що при цій владі, нічого не зробити, це вже гідний вчинок
06.05.2020 13:05 Ответить
В сравнении все познается, в сравнении... Конечно, есть фанаты Потебенько или Пискуна, Пшонки даже... Достаточно посмотреть на первые шаги Венедиктовой. Кто не видит разницу этих "прокуроров" и Рябошапки, тому даже окулист не поможет уже.
06.05.2020 15:26 Ответить
Бла-бла-бла
06.05.2020 20:06 Ответить
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7674
06.05.2020 12:57 Ответить
Зеленский петух..
06.05.2020 12:40 Ответить
тебе тупить не надоело? чо ты заладил про свой кал? то что ты дегенерат который пытается приравнять вазелина оманского и пороха - это уже понятно. но сколько можно одно и то же?
06.05.2020 12:44 Ответить
Он так запрограммирован.
06.05.2020 12:46 Ответить
Витя шапкокрад тоже в шоколаде был, и срал в золотой унитаз))
Где он сейчас?
Вот туда побежит и Моника, а шоколад будет кирпичами с штанов выпадать, пока он будет до Ростова драпать..
06.05.2020 12:44 Ответить
Зебілам слава!
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3690
06.05.2020 12:43 Ответить
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1576
06.05.2020 12:45 Ответить
Разочарование в Зеленском очевидно... на словах одно а по факту реванш регионалов.. т.е. два шага назад в истории Украины... Позор!! Рейтинг его падает... Такие как Сивоха, Венедиктова, Ермак - позорные этапы в нашей истории... Порошенко все таки получше был... а жаль... ждали все перемен к лучшему!!
06.05.2020 12:46 Ответить
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7089
06.05.2020 13:00 Ответить
Может и не получше Порошенко был, но адекватнее ситуации и "месту сидения" - факт...
06.05.2020 15:28 Ответить
Если Зе возвращает профессионалов, то правильно делает. Какая польза от полностью обновленной системы МВД, новые мусора косят бабло не хуже старых, а по профессионализму им в подмётки не годятся.
06.05.2020 12:50 Ответить
"Какая польза от полностью обновленной системы МВД" - ШТА????? Когда это ты увидел полное обновление системы МВД, или по твоему переименование милиции в полицию и пересаживание ППСников на подренные Японией авто это и есть "полное обновление"???
06.05.2020 12:56 Ответить
Ахахах, вы слишком переоцениваете этого зеленого осла, он ничего не решает и никакими руками не перебирает, там играют свиту бени, портновы и прочая шалупонь
06.05.2020 13:15 Ответить
почему не позаменять генпрокуроров выпукниками юридических академий? за пару лет, всю страну обновить можно.
06.05.2020 14:43 Ответить
Венедиктова ускоренно зарабатывает право на проживание в заваренном и утопленном бачкЕ.
06.05.2020 14:45 Ответить
 
 