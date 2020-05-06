Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры и руками генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, которые не прошли аттестации.

Об этом Рябошапка пишет в блоге для издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью. И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко, который также руками своего генерального прокурора не дал провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015-2016 годах", - написал он,

Рябошапка считает, что очищение прокуратуры оказалось болезненным для "бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а поэтому они при новом генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво".

Читайте на Цензор.НЕТ: В столичной прокуратуре подтвердили, что Говда опять будет исполнять обязанности прокурора Киева

Экс-генпрокурор добавил, что Венедиктова отказалась от продолжения реформы прокуратуры. Наряду с этим создали апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме" пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения и "вернуть "нужных" бывших прокуроров".

Также, по словам Рябошапки, сейчас уже просто назначают "правильных людей" на должности в Офис генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации.

Экс-генпрокурор считает, что Венедиктова решила избавиться от международных партнеров в административной комиссии, чтобы "назначить "правильных" людей на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора", и включила в нее большинство "подчиненных ей прокуроров".

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Рябошапка отметил, что "это сработало", потому что уже провели ряд таких назначений.