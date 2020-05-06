Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів, - Рябошапка
Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури і руками генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестацію.
Про це Рябошапка пише в блозі для видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою. І в цьому президент Зеленський вже нічим не відрізняється від президента Порошенка, який так само руками свого Генерального прокурора не дав можливості провести потрібну Україні реформу прокуратури у 2015-2016 роках", - написав він.
Рябошапка вважає, що очищення прокуратури виявилося болючим для "бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового Генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво".
Ексгенпрокурор додав, що Венедіктова відмовилася від продовження реформи прокуратури. Поряд з цим створили апеляційні комісії, "щоб у ручному режимі" переглядати рішення про звільнення, йти на мирові угоди і "повернути" потрібних "колишніх прокурорів".
Також, за словами Рябошапки, зараз уже просто призначають "правильних людей" на посади в Офіс Генерального прокурора без передбачених законом конкурсного відбору або проходження атестації.
Ексгенпрокурор вважає, що Венедіктова вирішила позбутися міжнародних партнерів в адміністративній комісії, щоб "призначити" правильних "людей на керівні посади в Офісі Генерального прокурора", і включила в неї більшість "підпорядкованих їй прокурорів".
Рябошапка зазначив, що "це спрацювало", тому що вже провели низку таких призначень.
