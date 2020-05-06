УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9290 відвідувачів онлайн
Новини
9 222 43

Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів, - Рябошапка

Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів, - Рябошапка

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури і руками генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестацію.

Про це Рябошапка пише в блозі для видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою. І в цьому президент Зеленський вже нічим не відрізняється від президента Порошенка, який так само руками свого Генерального прокурора не дав можливості провести потрібну Україні реформу прокуратури у 2015-2016 роках", - написав він.

Рябошапка вважає, що очищення прокуратури виявилося болючим для "бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового Генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво".

Також читайте: НАБУ перевірить можливе недекларування майна Венедіктової, - ЗМІ

Ексгенпрокурор додав, що Венедіктова відмовилася від продовження реформи прокуратури. Поряд з цим створили апеляційні комісії, "щоб у ручному режимі" переглядати рішення про звільнення, йти на мирові угоди і "повернути" потрібних "колишніх прокурорів".

Також, за словами Рябошапки, зараз уже просто призначають "правильних людей" на посади в Офіс Генерального прокурора без передбачених законом конкурсного відбору або проходження атестації.

Ексгенпрокурор вважає, що Венедіктова вирішила позбутися міжнародних партнерів в адміністративній комісії, щоб "призначити" правильних "людей на керівні посади в Офісі Генерального прокурора", і включила в неї більшість "підпорядкованих їй прокурорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

Рябошапка зазначив, що "це спрацювало", тому що вже провели низку таких призначень.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Рябошапка Руслан (441) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Зебілам слава!
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3690
показати весь коментар
06.05.2020 12:43 Відповісти
+15
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1576
показати весь коментар
06.05.2020 12:45 Відповісти
+13
Разочарование в Зеленском очевидно... на словах одно а по факту реванш регионалов.. т.е. два шага назад в истории Украины... Позор!! Рейтинг его падает... Такие как Сивоха, Венедиктова, Ермак - позорные этапы в нашей истории... Порошенко все таки получше был... а жаль... ждали все перемен к лучшему!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самый приличный Генпрокурор за последние 10 лет был Рябошапка. А ведь он ещё далеко не Сакварелидзе. В какой глубокой... тунели мы сидим !
показати весь коментар
06.05.2020 12:38 Відповісти
А что он приличного сделал,как прокурор?
показати весь коментар
06.05.2020 12:41 Відповісти
Схоже, що при цій владі, нічого не зробити, це вже гідний вчинок
показати весь коментар
06.05.2020 13:05 Відповісти
В сравнении все познается, в сравнении... Конечно, есть фанаты Потебенько или Пискуна, Пшонки даже... Достаточно посмотреть на первые шаги Венедиктовой. Кто не видит разницу этих "прокуроров" и Рябошапки, тому даже окулист не поможет уже.
показати весь коментар
06.05.2020 15:26 Відповісти
Бла-бла-бла
показати весь коментар
06.05.2020 20:06 Відповісти
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7674
показати весь коментар
06.05.2020 12:57 Відповісти
Зеленский петух..
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
тебе тупить не надоело? чо ты заладил про свой кал? то что ты дегенерат который пытается приравнять вазелина оманского и пороха - это уже понятно. но сколько можно одно и то же?
показати весь коментар
06.05.2020 12:44 Відповісти
Он так запрограммирован.
показати весь коментар
06.05.2020 12:46 Відповісти
Витя шапкокрад тоже в шоколаде был, и срал в золотой унитаз))
Где он сейчас?
Вот туда побежит и Моника, а шоколад будет кирпичами с штанов выпадать, пока он будет до Ростова драпать..
показати весь коментар
06.05.2020 12:44 Відповісти
Зебілам слава!
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3690
показати весь коментар
06.05.2020 12:43 Відповісти
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1576
показати весь коментар
06.05.2020 12:45 Відповісти
Разочарование в Зеленском очевидно... на словах одно а по факту реванш регионалов.. т.е. два шага назад в истории Украины... Позор!! Рейтинг его падает... Такие как Сивоха, Венедиктова, Ермак - позорные этапы в нашей истории... Порошенко все таки получше был... а жаль... ждали все перемен к лучшему!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:46 Відповісти
Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7089
показати весь коментар
06.05.2020 13:00 Відповісти
Может и не получше Порошенко был, но адекватнее ситуации и "месту сидения" - факт...
показати весь коментар
06.05.2020 15:28 Відповісти
Если Зе возвращает профессионалов, то правильно делает. Какая польза от полностью обновленной системы МВД, новые мусора косят бабло не хуже старых, а по профессионализму им в подмётки не годятся.
показати весь коментар
06.05.2020 12:50 Відповісти
"Какая польза от полностью обновленной системы МВД" - ШТА????? Когда это ты увидел полное обновление системы МВД, или по твоему переименование милиции в полицию и пересаживание ППСников на подренные Японией авто это и есть "полное обновление"???
показати весь коментар
06.05.2020 12:56 Відповісти
Ахахах, вы слишком переоцениваете этого зеленого осла, он ничего не решает и никакими руками не перебирает, там играют свиту бени, портновы и прочая шалупонь
показати весь коментар
06.05.2020 13:15 Відповісти
почему не позаменять генпрокуроров выпукниками юридических академий? за пару лет, всю страну обновить можно.
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
Венедиктова ускоренно зарабатывает право на проживание в заваренном и утопленном бачкЕ.
показати весь коментар
06.05.2020 14:45 Відповісти
 
 