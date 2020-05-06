УКР
Новини Коронавірус і карантин
Навчальні заклади до 1 вересня відкриватися не будуть, - головний санлікар Ляшко

Навчальні заклади до 1 вересня відкриватися не будуть, - головний санлікар Ляшко

Навчальні заклади в рамках карантину вже відкриватися не будуть, вони відкриваються тільки з 1 вересня.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що відкриватимуть тільки деякі навчальні заклади для проведення ЗНО.

"Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік у школах України завершиться дистанційно, - Міносвіти

виш (565) карантин (18172) МОЗ (5425) школа (2273) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+7
Ляшко ты кумир школьников
06.05.2020 15:17 Відповісти
+3
В цивилизованных странах уже отпускают, а эти бараны закручивают и закручивают. Что-то тут не то.
06.05.2020 15:31 Відповісти
+1
если в школьі вообще кто-то придет после коронавируса. многие не решались на хоум-скулинг, а теперь им карантин показал, что в жопу єтот сарай со шторами и недоклепанньіми учителями.
06.05.2020 15:28 Відповісти
Саме так...
Саме так...
06.05.2020 16:10 Відповісти
в цивилизованньіх странах учебному году еще 2 месяца бьіть, поєтому отпускают. В Украине учебньій год заканчивается через 3 недели, пожтому оставили только вьіпускников, уних будет ЗНО и все, что надо для вступления. Як на мене, нормально. Но ... заметно, что полагаются на сентябрь, а єто не нормально, потому что с сентября наяинается та же погода и температура, что и активровала вирус, ему хорошо о влажной и прохладной среде.
06.05.2020 20:07 Відповісти
а что с приемными комиссиями для студентов?
06.05.2020 15:50 Відповісти
Тоже самое, что и с подкурсами для подготовки к ЗНО
06.05.2020 16:11 Відповісти
"Если брать ретроспективную динамику, то мы уже вышли на пик 17 апреля"
На цей пік ще поляки толком не видряпалися, а ми папєрєдбацьки?
Та у нас рівень тестування населення нижчий, ніж у Бангладеш!
Може то не пік, а плато, як в Роісі?
06.05.2020 16:12 Відповісти
А вузы тоже? Кто знает?
06.05.2020 16:42 Відповісти
иди на освітні сайти читай, мон, освіта.уа. тут щось питати - як метрвому припарки.
06.05.2020 20:09 Відповісти
дякую
07.05.2020 12:58 Відповісти
Дети пол-года вне школы и вне присмотра. Вы понимаете, уроды, что вы творите. Из-за идиотского короновируса, который на 90% просто информационная утка, созданная Биллом Гейтсом, вы губите наших детей!
06.05.2020 17:48 Відповісти
дьібил русскохромосомньій, иди на узкие сайтьі. а лучше заболей и здохни. где пол-года? у тебя два месяца - пол-года? или просто бабло за єти слова капает?
06.05.2020 20:11 Відповісти
 
 