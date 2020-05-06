9 200 14
Навчальні заклади до 1 вересня відкриватися не будуть, - головний санлікар Ляшко
Навчальні заклади в рамках карантину вже відкриватися не будуть, вони відкриваються тільки з 1 вересня.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.
Ляшко зазначив, що відкриватимуть тільки деякі навчальні заклади для проведення ЗНО.
"Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", - заявив він.
На цей пік ще поляки толком не видряпалися, а ми папєрєдбацьки?
Та у нас рівень тестування населення нижчий, ніж у Бангладеш!
Може то не пік, а плато, як в Роісі?