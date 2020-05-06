Учебные заведения до 1 сентября открываться не будут, - главный санврач Ляшко

Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.

Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

