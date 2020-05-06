9 200 14
Учебные заведения до 1 сентября открываться не будут, - главный санврач Ляшко
Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.
Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.
"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.
На цей пік ще поляки толком не видряпалися, а ми папєрєдбацьки?
Та у нас рівень тестування населення нижчий, ніж у Бангладеш!
Може то не пік, а плато, як в Роісі?