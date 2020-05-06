РУС
Новости Коронавирус и карантин
Учебные заведения до 1 сентября открываться не будут, - главный санврач Ляшко

Учебные заведения до 1 сентября открываться не будут, - главный санврач Ляшко

Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.

Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.

+7
Ляшко ты кумир школьников
06.05.2020 15:17 Ответить
+3
В цивилизованных странах уже отпускают, а эти бараны закручивают и закручивают. Что-то тут не то.
06.05.2020 15:31 Ответить
+1
если в школьі вообще кто-то придет после коронавируса. многие не решались на хоум-скулинг, а теперь им карантин показал, что в жопу єтот сарай со шторами и недоклепанньіми учителями.
06.05.2020 15:28 Ответить
Саме так...
Навчальні заклади до 1 вересня відкриватися не будуть, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4395
06.05.2020 16:10 Ответить
в цивилизованньіх странах учебному году еще 2 месяца бьіть, поєтому отпускают. В Украине учебньій год заканчивается через 3 недели, пожтому оставили только вьіпускников, уних будет ЗНО и все, что надо для вступления. Як на мене, нормально. Но ... заметно, что полагаются на сентябрь, а єто не нормально, потому что с сентября наяинается та же погода и температура, что и активровала вирус, ему хорошо о влажной и прохладной среде.
06.05.2020 20:07 Ответить
а что с приемными комиссиями для студентов?
06.05.2020 15:50 Ответить
Тоже самое, что и с подкурсами для подготовки к ЗНО
06.05.2020 16:11 Ответить
"Если брать ретроспективную динамику, то мы уже вышли на пик 17 апреля"
На цей пік ще поляки толком не видряпалися, а ми папєрєдбацьки?
Та у нас рівень тестування населення нижчий, ніж у Бангладеш!
Може то не пік, а плато, як в Роісі?
06.05.2020 16:12 Ответить
А вузы тоже? Кто знает?
06.05.2020 16:42 Ответить
иди на освітні сайти читай, мон, освіта.уа. тут щось питати - як метрвому припарки.
06.05.2020 20:09 Ответить
дякую
07.05.2020 12:58 Ответить
Дети пол-года вне школы и вне присмотра. Вы понимаете, уроды, что вы творите. Из-за идиотского короновируса, который на 90% просто информационная утка, созданная Биллом Гейтсом, вы губите наших детей!
06.05.2020 17:48 Ответить
дьібил русскохромосомньій, иди на узкие сайтьі. а лучше заболей и здохни. где пол-года? у тебя два месяца - пол-года? или просто бабло за єти слова капает?
06.05.2020 20:11 Ответить
 
 