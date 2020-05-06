УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7656 відвідувачів онлайн
Новини
1 065 5

Будівництво дитсадків і шкіл має бути завершено до 1 вересня, - Шмигаль

Будівництво дитсадків і шкіл має бути завершено до 1 вересня, - Шмигаль

Міністерство фінансів має якнайшвидше передати кошти Державного фонду регіонального розвитку у регіони для завершення будівництва освітніх закладів до вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Прошу Мінфін забезпечити, щоб кошти з ДФРР пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо затягувати цей процес на липень-вересень, тому що більшість об’єктів – це школи і дитсадочки. Важливо, щоб будівництво тривало вже. До 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури мають бути якісно завершеними. Це дуже важливо", - наголосив він

Окремо очільник уряду зупинився на програмі "Велике будівництво", на реалізацію якої лише у дорожнє будівництво закладено понад 100 млрд грн.

Читайте також: Обсяг виконаних будівельних робіт у березні скоротився на 12,8%, - Держстат

Автор: 

дитячий садок (365) Кабмін (14181) Мінфін (3667) будівництво (3042) школа (2228) Шмигаль Денис (4672)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рік який, який Рік, блд!!
показати весь коментар
06.05.2020 16:49 Відповісти
Цікаво,коли вони скажуть,щось в теперішньому часі?
показати весь коментар
06.05.2020 16:50 Відповісти
Навсегда!
показати весь коментар
06.05.2020 17:05 Відповісти
Звучить саме так
показати весь коментар
06.05.2020 17:11 Відповісти
А они начинали ?
показати весь коментар
06.05.2020 20:58 Відповісти
 
 