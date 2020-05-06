Будівництво дитсадків і шкіл має бути завершено до 1 вересня, - Шмигаль
Міністерство фінансів має якнайшвидше передати кошти Державного фонду регіонального розвитку у регіони для завершення будівництва освітніх закладів до вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Прошу Мінфін забезпечити, щоб кошти з ДФРР пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо затягувати цей процес на липень-вересень, тому що більшість об’єктів – це школи і дитсадочки. Важливо, щоб будівництво тривало вже. До 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури мають бути якісно завершеними. Це дуже важливо", - наголосив він
Окремо очільник уряду зупинився на програмі "Велике будівництво", на реалізацію якої лише у дорожнє будівництво закладено понад 100 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль