Строительство детсадов и школ должно быть завершено к 1 сентября, - Шмыгаль

Министерство финансов должно как можно быстрее передать средства Государственного фонда регионального развития в регионы для завершения строительства образовательных учреждений до сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Прошу Минфин, чтобы средства с ГФРР пошли в регионы как можно скорее. Давайте не будем затягивать этот процесс на июль-сентябрь, так как большинство объектов - это школы и детсады. Важно, чтобы строительство шло уже. До 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры должны быть качественно завершены. Это очень важно", - подчеркнул он.

Отдельно глава правительства остановился на программе "Большая стройка", на реализацию которой только в дорожное строительство заложено более 100 млрд грн.

Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

