ДБР розслідує побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького

Співробітникам СІЗО, які били в'язнів, загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово завдавали кільком ув’язненим тілесних ушкоджень. Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме - розбою та незаконному викраденні людини. Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

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Лікарі виявили у в'язнів численні гематоми тулуба та ніг.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Про побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її даними, двох ув'язнених не тільки били, але їм також погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, а робили це з метою вимагання грошей у їхніх рідних.