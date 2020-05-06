ДБР розслідує побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького
Співробітникам СІЗО, які били в'язнів, загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово завдавали кільком ув’язненим тілесних ушкоджень. Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме - розбою та незаконному викраденні людини. Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Лікарі виявили у в'язнів численні гематоми тулуба та ніг.
Провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Про побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її даними, двох ув'язнених не тільки били, але їм також погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, а робили це з метою вимагання грошей у їхніх рідних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мусорье начинает относится к другим людям нормально, только когда реально боятся что после телефонного звонка у них будут неприятности наработе, несчастный случай с родственником, что когда будет выходить из подъезда - на голову упадет 16и килограммовая гиря, ну или машина случайно загорится от короткого замыкания... до того момента когда они осознают что сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные - они ведут себя крайне нагло и считают что они высшая раса. хотя чтоит отметить, что среди них есть менты - это другая порода - принципиальные и честные, однако их к сожалению мало на общем фоне.
Чтоб без вопросов, поясню: мою родственницу несколько подонков затащили на улице в машину, изнасиловали, а потом выбросили. И, если кто-то из них потом попал в СИЗО и его там избивали по беспределу работники... то я не против. А еще у моего знакомого выставили квартиру - мало того, что выгребли все ценное, заставив человека влезть в долги, чтоб было чем кормить детей - так еще и детские вещи перерывали. Можно представить, ЧТО ощущал человек, белье маленькой дочери которого перерывало какое-то уголовное быдло своими грязными лапами.
А вот еще история. У моего друга освободился дальний родственник и попросил пожить у него, пока не встанет на ноги. Я говорил ему: "Не гони, это - зэчара". Но тот меня не послушал. Результат не заставил себя долго ждать - однажды "родственник" вынес у него компьютер, продал барыгам, а деньги продвигал.
И таких людей достаточно в нашей стране. А, если кто сейчас начнет рассказывать про "там все невиноватые" и "они украли, потому что были голодные" - предлагаю им после отсидки забрать этих несчастных к себе домой.
я хочу донести тебе мысль, что всем твоим знакомым попавшим в плохую ситуацию, не стоит передавать свою ненависть через имеющих возможности и полномочия садистов, которые пытают людей которые не могут им ответить равноценно. если есть притензии - возми топор и заруби нах. чего ты свои проблемы перекладываеш через других людей, на связанного по рукам и ногам. и неимеющего возможности ответить ?
ну ты понял ? да ?