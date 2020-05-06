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ДБР розслідує побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького

ДБР розслідує побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького

Співробітникам СІЗО, які били в'язнів, загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово завдавали кільком ув’язненим тілесних ушкоджень. Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме - розбою та незаконному викраденні людини. Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова. ФОТОрепортаж

Лікарі виявили у в'язнів численні гематоми тулуба та ніг.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Про побиття ув'язнених у СІЗО Кропивницького напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її даними, двох ув'язнених не тільки били, але їм також погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, а робили це з метою вимагання грошей у їхніх рідних.

Автор: 

побиття (968) Кропивницький (350) СІЗО (732) ДБР (3589)


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Топ коментарі
+2
И, да, я за то, чтоб поганое зэчье после отсидки с ужасом вспоминало зону и тряслось от мысли, что могут вновь попасть туда.
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06.05.2020 20:29 Відповісти
+1
https://www.youtube.com/watch?v=UvKeRc93X4A "Какая разніца, адіннарот" Ломаросик і МалоУсик на службі Кремля,- Video Youtube
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06.05.2020 17:01 Відповісти
+1
ого ! вот это новость ! в СИЗО оказывается кого то бьют ? это сенсация !

мусорье начинает относится к другим людям нормально, только когда реально боятся что после телефонного звонка у них будут неприятности наработе, несчастный случай с родственником, что когда будет выходить из подъезда - на голову упадет 16и килограммовая гиря, ну или машина случайно загорится от короткого замыкания... до того момента когда они осознают что сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные - они ведут себя крайне нагло и считают что они высшая раса. хотя чтоит отметить, что среди них есть менты - это другая порода - принципиальные и честные, однако их к сожалению мало на общем фоне.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=UvKeRc93X4A "Какая разніца, адіннарот" Ломаросик і МалоУсик на службі Кремля,- Video Youtube
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06.05.2020 17:01 Відповісти
А ви кажете, що так просто чекати політв'язням суда у СІЗО!
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06.05.2020 17:02 Відповісти
ого ! вот это новость ! в СИЗО оказывается кого то бьют ? это сенсация !

мусорье начинает относится к другим людям нормально, только когда реально боятся что после телефонного звонка у них будут неприятности наработе, несчастный случай с родственником, что когда будет выходить из подъезда - на голову упадет 16и килограммовая гиря, ну или машина случайно загорится от короткого замыкания... до того момента когда они осознают что сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные - они ведут себя крайне нагло и считают что они высшая раса. хотя чтоит отметить, что среди них есть менты - это другая порода - принципиальные и честные, однако их к сожалению мало на общем фоне.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
Я понимаю, что сейчас на себя получу негатив, но никому не пришло в голову поинтересоваться, ЗА ЧТО сидят эти добрые люди?
Чтоб без вопросов, поясню: мою родственницу несколько подонков затащили на улице в машину, изнасиловали, а потом выбросили. И, если кто-то из них потом попал в СИЗО и его там избивали по беспределу работники... то я не против. А еще у моего знакомого выставили квартиру - мало того, что выгребли все ценное, заставив человека влезть в долги, чтоб было чем кормить детей - так еще и детские вещи перерывали. Можно представить, ЧТО ощущал человек, белье маленькой дочери которого перерывало какое-то уголовное быдло своими грязными лапами.
А вот еще история. У моего друга освободился дальний родственник и попросил пожить у него, пока не встанет на ноги. Я говорил ему: "Не гони, это - зэчара". Но тот меня не послушал. Результат не заставил себя долго ждать - однажды "родственник" вынес у него компьютер, продал барыгам, а деньги продвигал.
И таких людей достаточно в нашей стране. А, если кто сейчас начнет рассказывать про "там все невиноватые" и "они украли, потому что были голодные" - предлагаю им после отсидки забрать этих несчастных к себе домой.
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06.05.2020 20:27 Відповісти
слушай, кто за что в ответе - с тем и проживет. время покажет кто чего стоил в этой пурге. кто там на том свете водит хоровод - объяснит в момент палец на курке.

я хочу донести тебе мысль, что всем твоим знакомым попавшим в плохую ситуацию, не стоит передавать свою ненависть через имеющих возможности и полномочия садистов, которые пытают людей которые не могут им ответить равноценно. если есть притензии - возми топор и заруби нах. чего ты свои проблемы перекладываеш через других людей, на связанного по рукам и ногам. и неимеющего возможности ответить ?
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06.05.2020 23:42 Відповісти
И, да, я за то, чтоб поганое зэчье после отсидки с ужасом вспоминало зону и тряслось от мысли, что могут вновь попасть туда.
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06.05.2020 20:29 Відповісти
ты вкурсе что изза таких мудаков как ты, посадили и расстреляли вместо Андрея Романовича Чикатило - 8 человек. а сколько из-за таких ушлепков выбивающих показания сломано жизней невиновнх ? ты мусор - твоя работа доказать и посадить. доказывай и сажай. не можеш - отпускай.
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06.05.2020 23:44 Відповісти
просто без обид, ничего личного, но пойми, когда какой то упоротый мусор тебе начнет ломать пальцы и зажимать яйца в дверь - ты призгнаешся и в изнасиловании родственницы, и в том что ты выставил хату знакомого которому кормить детей нечем стало, и в том что ты компьютер другана по вене пустил.... а еще признаешся что твой дедушка готовил покушение на товарища сталина, а двоюродный брат отца - убил Кенеди.

ну ты понял ? да ?
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06.05.2020 23:56 Відповісти
А еще мусор может заставить признаться в сепаратизме - давай всех сепаров в жопу целовать?
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08.05.2020 12:20 Відповісти
та нічого їм не буде, пусті слова, випишуть премії та підвищать катів по службі
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07.05.2020 06:04 Відповісти
вражає вислів - невстановлені особи в сізо били арештованих !!!
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07.05.2020 06:06 Відповісти
 
 