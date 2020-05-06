ГБР расследует избиение заключенных в СИЗО Кропивницкого
Сотрудникам СИЗО, избивавшим заключенных, грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения. Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека. Кроме этого, путем избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем", — сказано в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Кропивницком СИЗО систематически издевались над двумя задержанными и угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, - Денисова. ФОТОрепортаж
Врачи обнаружили у заключенных многочисленные гематомы туловища и ног.
Производство открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий с применением насилия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст
Об избиении заключенных в СИЗО Кропивницкого накануне сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, двоих заключенных не только избивали, но также угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, а делали это с целью вымогательства денег у их родных.
мусорье начинает относится к другим людям нормально, только когда реально боятся что после телефонного звонка у них будут неприятности наработе, несчастный случай с родственником, что когда будет выходить из подъезда - на голову упадет 16и килограммовая гиря, ну или машина случайно загорится от короткого замыкания... до того момента когда они осознают что сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные - они ведут себя крайне нагло и считают что они высшая раса. хотя чтоит отметить, что среди них есть менты - это другая порода - принципиальные и честные, однако их к сожалению мало на общем фоне.
Чтоб без вопросов, поясню: мою родственницу несколько подонков затащили на улице в машину, изнасиловали, а потом выбросили. И, если кто-то из них потом попал в СИЗО и его там избивали по беспределу работники... то я не против. А еще у моего знакомого выставили квартиру - мало того, что выгребли все ценное, заставив человека влезть в долги, чтоб было чем кормить детей - так еще и детские вещи перерывали. Можно представить, ЧТО ощущал человек, белье маленькой дочери которого перерывало какое-то уголовное быдло своими грязными лапами.
А вот еще история. У моего друга освободился дальний родственник и попросил пожить у него, пока не встанет на ноги. Я говорил ему: "Не гони, это - зэчара". Но тот меня не послушал. Результат не заставил себя долго ждать - однажды "родственник" вынес у него компьютер, продал барыгам, а деньги продвигал.
И таких людей достаточно в нашей стране. А, если кто сейчас начнет рассказывать про "там все невиноватые" и "они украли, потому что были голодные" - предлагаю им после отсидки забрать этих несчастных к себе домой.
я хочу донести тебе мысль, что всем твоим знакомым попавшим в плохую ситуацию, не стоит передавать свою ненависть через имеющих возможности и полномочия садистов, которые пытают людей которые не могут им ответить равноценно. если есть притензии - возми топор и заруби нах. чего ты свои проблемы перекладываеш через других людей, на связанного по рукам и ногам. и неимеющего возможности ответить ?
ну ты понял ? да ?