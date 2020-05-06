ГБР расследует избиение заключенных в СИЗО Кропивницкого

Сотрудникам СИЗО, избивавшим заключенных, грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения. Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека. Кроме этого, путем избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем", — сказано в сообщении.

Врачи обнаружили у заключенных многочисленные гематомы туловища и ног.

Производство открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий с применением насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Об избиении заключенных в СИЗО Кропивницкого накануне сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, двоих заключенных не только избивали, но также угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, а делали это с целью вымогательства денег у их родных.