ГБР расследует избиение заключенных в СИЗО Кропивницкого

Сотрудникам СИЗО, избивавшим заключенных, грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения. Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека. Кроме этого, путем избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Кропивницком СИЗО систематически издевались над двумя задержанными и угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, - Денисова. ФОТОрепортаж

Врачи обнаружили у заключенных многочисленные гематомы туловища и ног.

Производство открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий с применением насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст

Об избиении заключенных в СИЗО Кропивницкого накануне сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, двоих заключенных не только избивали, но также угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, а делали это с целью вымогательства денег у их родных.

избиение (9866) Кропивницький (559) СИЗО (1378) ГБР (3218)
+2
И, да, я за то, чтоб поганое зэчье после отсидки с ужасом вспоминало зону и тряслось от мысли, что могут вновь попасть туда.
06.05.2020 20:29 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=UvKeRc93X4A "Какая разніца, адіннарот" Ломаросик і МалоУсик на службі Кремля,- Video Youtube
06.05.2020 17:01 Ответить
+1
ого ! вот это новость ! в СИЗО оказывается кого то бьют ? это сенсация !

мусорье начинает относится к другим людям нормально, только когда реально боятся что после телефонного звонка у них будут неприятности наработе, несчастный случай с родственником, что когда будет выходить из подъезда - на голову упадет 16и килограммовая гиря, ну или машина случайно загорится от короткого замыкания... до того момента когда они осознают что сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные - они ведут себя крайне нагло и считают что они высшая раса. хотя чтоит отметить, что среди них есть менты - это другая порода - принципиальные и честные, однако их к сожалению мало на общем фоне.
06.05.2020 17:04 Ответить
А ви кажете, що так просто чекати політв'язням суда у СІЗО!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:02 Ответить
Я понимаю, что сейчас на себя получу негатив, но никому не пришло в голову поинтересоваться, ЗА ЧТО сидят эти добрые люди?
Чтоб без вопросов, поясню: мою родственницу несколько подонков затащили на улице в машину, изнасиловали, а потом выбросили. И, если кто-то из них потом попал в СИЗО и его там избивали по беспределу работники... то я не против. А еще у моего знакомого выставили квартиру - мало того, что выгребли все ценное, заставив человека влезть в долги, чтоб было чем кормить детей - так еще и детские вещи перерывали. Можно представить, ЧТО ощущал человек, белье маленькой дочери которого перерывало какое-то уголовное быдло своими грязными лапами.
А вот еще история. У моего друга освободился дальний родственник и попросил пожить у него, пока не встанет на ноги. Я говорил ему: "Не гони, это - зэчара". Но тот меня не послушал. Результат не заставил себя долго ждать - однажды "родственник" вынес у него компьютер, продал барыгам, а деньги продвигал.
И таких людей достаточно в нашей стране. А, если кто сейчас начнет рассказывать про "там все невиноватые" и "они украли, потому что были голодные" - предлагаю им после отсидки забрать этих несчастных к себе домой.
06.05.2020 20:27 Ответить
слушай, кто за что в ответе - с тем и проживет. время покажет кто чего стоил в этой пурге. кто там на том свете водит хоровод - объяснит в момент палец на курке.

я хочу донести тебе мысль, что всем твоим знакомым попавшим в плохую ситуацию, не стоит передавать свою ненависть через имеющих возможности и полномочия садистов, которые пытают людей которые не могут им ответить равноценно. если есть притензии - возми топор и заруби нах. чего ты свои проблемы перекладываеш через других людей, на связанного по рукам и ногам. и неимеющего возможности ответить ?
06.05.2020 23:42 Ответить
ты вкурсе что изза таких мудаков как ты, посадили и расстреляли вместо Андрея Романовича Чикатило - 8 человек. а сколько из-за таких ушлепков выбивающих показания сломано жизней невиновнх ? ты мусор - твоя работа доказать и посадить. доказывай и сажай. не можеш - отпускай.
06.05.2020 23:44 Ответить
просто без обид, ничего личного, но пойми, когда какой то упоротый мусор тебе начнет ломать пальцы и зажимать яйца в дверь - ты призгнаешся и в изнасиловании родственницы, и в том что ты выставил хату знакомого которому кормить детей нечем стало, и в том что ты компьютер другана по вене пустил.... а еще признаешся что твой дедушка готовил покушение на товарища сталина, а двоюродный брат отца - убил Кенеди.

ну ты понял ? да ?
06.05.2020 23:56 Ответить
А еще мусор может заставить признаться в сепаратизме - давай всех сепаров в жопу целовать?
08.05.2020 12:20 Ответить
та нічого їм не буде, пусті слова, випишуть премії та підвищать катів по службі
07.05.2020 06:04 Ответить
вражає вислів - невстановлені особи в сізо били арештованих !!!
07.05.2020 06:06 Ответить
 
 