На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко
Міністерство охорони здоров'я планує цього тижня представити концепцію розбудови служби протиепідемічного захисту.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На цьому тижні, якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розбудови і відновлення служби протиепідемічного захисту нашої держави. Є декілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і прем’єр-міністром", - сказав Ляшко.
Він розповів, що після запровадження посади головного санітарного лікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікарів керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на коронавірусну хворобу й епідеміологічні розслідування.
"Закон їм дозволяє в період епідемії ініціювати впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Тобто, вони звертаються до органів місцевого самоврядування, які повинні розглядати і впроваджувати певні обмеження, в тому числі і для господарської діяльності. Поки що ні інспекторських, ні дозвільних функцій на обласних санітарних лікарів не покладаються", - сказав Ляшко.
Водночас він зазначив, що найближчим часом будуть аносовані зміни в програмі медичних гарантій стосовно інфекційних відділень.
"Відновлення системи епідеміологічного захисту в країні – це також один із етапів підготовки до можливої другої хвилі коронавірусної хвороби... Протиепідемічна система має фінансуватись, в тому числі, і на готовність до реагування. Ми маємо свідомо витрачати немалі гроші на утримання мережі закладів на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - наголосив заступник міністра.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка.
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То есть , эпидемии еще лет десять может не быть, И все эти десять лет тратить немалые деньги на содержание неизвестно чего ? Ляшко, бюджет не резиновый.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1258103888139350017 43 мин
Вот это преподают студентам Львовского медуниверситета.
И студенты сдают по этому зачет, если что
когда эпидемия-пандемия - вспоминают о врачах и их недофинансировании
когда враг у ворот - вспоминают о военных, долге перед Родиной и воинской повинности...
когда выборы на носу -... вспоминают о лохторате, пенсионерах и обездоленных...))))
т.е. чтобы о ком-то вспомнить...и сделать... презентацию ))))) (пообещать) чего-то нужного в будущем... должно как минимум произойти что-то паганое и премерзкое...
СЕС була ,раніше, більше карально-коррупційною структурою..
Проходили..
Супрунша з Свином структуру не реформували а знищили..
Маємо наслідки..
Мовчу вже про ГО- знищивали 30 років..і таки добили..
😁
2014 року з гідністю розвалили, а тепер за кілька місяців зуміли створити нову. Концепцію.
редкостная помойка)))))