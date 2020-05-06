На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує цього тижня представити концепцію розбудови служби протиепідемічного захисту.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цьому тижні, якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розбудови і відновлення служби протиепідемічного захисту нашої держави. Є декілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і прем’єр-міністром", - сказав Ляшко.

Він розповів, що після запровадження посади головного санітарного лікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікарів керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на коронавірусну хворобу й епідеміологічні розслідування.

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"Закон їм дозволяє в період епідемії ініціювати впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Тобто, вони звертаються до органів місцевого самоврядування, які повинні розглядати і впроваджувати певні обмеження, в тому числі і для господарської діяльності. Поки що ні інспекторських, ні дозвільних функцій на обласних санітарних лікарів не покладаються", - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що найближчим часом будуть аносовані зміни в програмі медичних гарантій стосовно інфекційних відділень.

"Відновлення системи епідеміологічного захисту в країні – це також один із етапів підготовки до можливої другої хвилі коронавірусної хвороби... Протиепідемічна система має фінансуватись, в тому числі, і на готовність до реагування. Ми маємо свідомо витрачати немалі гроші на утримання мережі закладів на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - наголосив заступник міністра.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка.