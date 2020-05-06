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Новини Коронавірус і карантин
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На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко

На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує цього тижня представити концепцію розбудови служби протиепідемічного захисту.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цьому тижні, якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розбудови і відновлення служби протиепідемічного захисту нашої держави. Є декілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і прем’єр-міністром", - сказав Ляшко.

Він розповів, що після запровадження посади головного санітарного лікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікарів керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на коронавірусну хворобу й епідеміологічні розслідування.

Читайте також: Санітарно-епідеміологічну службу буде відновлено, - міністр охорони здоров'я Ємець

"Закон їм дозволяє в період епідемії ініціювати впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Тобто, вони звертаються до органів місцевого самоврядування, які повинні розглядати і впроваджувати певні обмеження, в тому числі і для господарської діяльності. Поки що ні інспекторських, ні дозвільних функцій на обласних санітарних лікарів не покладаються", - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що найближчим часом будуть аносовані зміни в програмі медичних гарантій стосовно інфекційних відділень.

"Відновлення системи епідеміологічного захисту в країні – це також один із етапів підготовки до можливої другої хвилі коронавірусної хвороби... Протиепідемічна система має фінансуватись, в тому числі, і на готовність до реагування. Ми маємо свідомо витрачати немалі гроші на утримання мережі закладів на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - наголосив заступник міністра.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка.

Автор: 

карантин (18172) СЕС (126) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Це ту яку Петро ліквідував,разом з Супрун?
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06.05.2020 21:32 Відповісти
+5
Нікому не здається, що Ляшко дуже пізно реагує на виклики щодо цієї епідемії?
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06.05.2020 21:44 Відповісти
+5
Это надо было делать в январе, после того как ВОЗ объявил пандемию. Ещё раз доказали, что вы ни на что не способны двоечники, за бабло дипломы купившие.
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06.05.2020 21:45 Відповісти
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Це ту яку Петро ліквідував,разом з Супрун?
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06.05.2020 21:32 Відповісти
Угу
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06.05.2020 21:40 Відповісти
https://censor.net/user/145656 І разо із цим недоробленим, що на фото.
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06.05.2020 21:49 Відповісти
Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным",Источник: https://censor.net/n3193884

То есть , эпидемии еще лет десять может не быть, И все эти десять лет тратить немалые деньги на содержание неизвестно чего ? Ляшко, бюджет не резиновый.
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06.05.2020 22:07 Відповісти
ее ликвидировали еще при бандюковиче.
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07.05.2020 11:35 Відповісти
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 219
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06.05.2020 21:32 Відповісти
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6050
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06.05.2020 21:33 Відповісти
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4519
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06.05.2020 21:34 Відповісти
Так ! 30-50 чиновників з обслугою ніколи не завадять ! Дєньгі єсть !
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06.05.2020 21:34 Відповісти
привет супруп
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06.05.2020 21:38 Відповісти
вєсь мир до аснаванья ми разрушим ну а патом кто бил нічєм тот стал...гімном!
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06.05.2020 21:38 Відповісти
Ще один "рибнадзор" відновлять, вперед до перемоги...!!!
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Українці ж багаті,заплатять.Однією безкорисною службою менше,однією більше,та й яка різниця кому гроші в кишеню йдуть.
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Нікому не здається, що Ляшко дуже пізно реагує на виклики щодо цієї епідемії?
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06.05.2020 21:44 Відповісти
А вы верите, что это единственный вирус известный человечеству и нам больше ничего не угрожает?
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07.05.2020 01:39 Відповісти
Это надо было делать в январе, после того как ВОЗ объявил пандемию. Ещё раз доказали, что вы ни на что не способны двоечники, за бабло дипломы купившие.
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06.05.2020 21:45 Відповісти
Не надо было, у нас есть ЦОЗ, а ляшко - самозванец.
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06.05.2020 22:09 Відповісти
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 949
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06.05.2020 21:51 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1258103888139350017 43 мин

Вот это преподают студентам Львовского медуниверситета.
И студенты сдают по этому зачет, если что

На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9687

На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1737
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06.05.2020 22:23 Відповісти
На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1187
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06.05.2020 22:24 Відповісти
Вот так и буде танцевать шаг вперёд, два шага назад. И удивляться как быстро вперёд бегут Сомали и Нигерия.
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06.05.2020 21:52 Відповісти
А куда спешить? Всего-то ПЯТЫЙ месяц пандемии."Не-тара-пися!" 😞
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06.05.2020 21:56 Відповісти
когда большой пожар случился в лесах - вспоминают о полуголых пожарниках

когда эпидемия-пандемия - вспоминают о врачах и их недофинансировании
когда враг у ворот - вспоминают о военных, долге перед Родиной и воинской повинности...
когда выборы на носу -... вспоминают о лохторате, пенсионерах и обездоленных...))))
т.е. чтобы о ком-то вспомнить...и сделать... презентацию ))))) (пообещать) чего-то нужного в будущем... должно как минимум произойти что-то паганое и премерзкое...
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06.05.2020 21:57 Відповісти
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3332 https://censor.net/user/371210 Рефлексивное управление страной. Главное было, почти за 30 лет - - построить схемы и воровать, брать кредиты, повышать цены на все. Неспособность и нежелание думать о том, что будет завтра, не говоря уже о послезавтра. Как военное дело: стратегия, тактика, оперативное искусство - если нет одного составляющюго - война проиграна. А здесь нет ни одного.
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06.05.2020 22:04 Відповісти
ЗаПізДно вср@лися..
СЕС була ,раніше, більше карально-коррупційною структурою..
Проходили..
Супрунша з Свином структуру не реформували а знищили..
Маємо наслідки..
Мовчу вже про ГО- знищивали 30 років..і таки добили..
😁
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06.05.2020 22:21 Відповісти
а я думав, чого це санлікарі сьогодні такі щасливі ходять
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06.05.2020 22:23 Відповісти
а ви десь бачили бідного санлікаря?Знову почнуться побори.
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07.05.2020 06:28 Відповісти
начните с чегось меньш складного для вас ( какой смысл создавать если это все не работает.) нужно сначало что бы заработали нормальные правила работы , а то так бабки на ветер
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06.05.2020 23:44 Відповісти
Скільки трильйонів гр це буде коштувати, якщо Ляшко на маски медикам запросив 165 млрд ?
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06.05.2020 23:54 Відповісти
Очєнь своєврємєнна концепція!
2014 року з гідністю розвалили, а тепер за кілька місяців зуміли створити нову. Концепцію.
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07.05.2020 00:28 Відповісти
Все что они умеют - это копировать Рашу в ее стремлениях вернуть все что было в совке.
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07.05.2020 00:49 Відповісти
А может не воссоздавать старое, а создать что-то новое? Более рациональное, современное и мобильное?
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07.05.2020 01:40 Відповісти
Спочатку посадіть в тюрми тих хто розвалив всю систему захисту від радіаційної , хімічної і бактеріологічної зброї. При СРСР навіть будинки будували так щоб у разі вибуху до будинку можна було б під'їхати рятувальникам. В будинках були в підвалах сховища від зброї масового знищення, були протигази, дозиметри і маски, тощо. Все просрали тупорилі бариги, а тепер, ті від яких все це вкрадено, будуть героїчно це відбудовувати. Санепідемстанції розігнали, інфекційних лікарень немає жодної з боксами і закритими каналізаціями і вентиляцією, де знищуються відходи. В країні повна управлінська дупа. І ці зелені остолопи хочуть якогось прогресу? Коли інтелект відсутній, а креатури топчиновників назначаються за хабарі в мафіозних кланах, синагогах, храмах, тільки не на прозорих чесних конкурсах на посади.
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07.05.2020 08:22 Відповісти
Как же вы долго раскачиваетесь!!! Организацию хоть этой службы вы сразу согласуйте со специалистами по направлению службы и специалистами в организации такой службы в интересах населения, а не отдельных "ученых" и уважаемых людей...
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07.05.2020 11:08 Відповісти
В країні де немає грошей медикам, вбиті лікарні пропонують фінансувати ще одну непотрібну структуру. Вкладіть гроші в науку, лабораторії, а не в хапуг. Врешті краще вкласти у Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту України, але там в ресторан з перевіркою не прийдеш і на дозволах не заробиш....
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07.05.2020 11:13 Відповісти
да уж, количество имбецилов на цензоре просто зашкаливает. )))))
редкостная помойка)))))
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07.05.2020 11:38 Відповісти
 
 