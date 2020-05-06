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Новости Коронавирус и карантин
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На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко

На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения планирует на этой неделе представить концепцию развития службы противоэпидемической защиты.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе, если все будет хорошо с эпидситуацией, мы сделаем презентацию нашего видения развития и восстановления службы противоэпидемической защиты нашего государства. Есть несколько интересных вариантов, но их надо обсудить с министром и премьер-министром", - сказал Ляшко.

Он рассказал, что после введения должности главного санитарного врача было принято решение уполномочить функциями госсанврачей руководителей лабораторных центров Минздрава, которые проводят исследования на коронавирусную болезнь и эпидемиологические расследования.

"Закон им позволяет в период эпидемии инициировать внедрение ограничительных противоэпидемических мероприятий. То есть, они обращаются в органы местного самоуправления, которые должны рассматривать и внедрять определенные ограничения, в том числе и для хозяйственной деятельности. Пока ни инспекторские, ни разрешительные функций на областных санитарных врачей не возлагаются", - сказал Ляшко.

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В то же время он отметил, что в ближайшее время будут анонсированы изменения в программе медицинских гарантий в отношении инфекционных отделений.

"Восстановление системы эпидемиологической защиты в стране – это также один из этапов подготовки к возможной второй волне коронавирусной болезни. Противоэпидемическая система должна финансироваться, в том числе и на готовность к реагированию. Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным", - подчеркнул замминистра.

Также смотрите: Всем медучреждениям Украины нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Напоминаем, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца.

Автор: 

карантин (16729) СЭС (144) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Це ту яку Петро ліквідував,разом з Супрун?
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06.05.2020 21:32 Ответить
+5
Нікому не здається, що Ляшко дуже пізно реагує на виклики щодо цієї епідемії?
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06.05.2020 21:44 Ответить
+5
Это надо было делать в январе, после того как ВОЗ объявил пандемию. Ещё раз доказали, что вы ни на что не способны двоечники, за бабло дипломы купившие.
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06.05.2020 21:45 Ответить
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Це ту яку Петро ліквідував,разом з Супрун?
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06.05.2020 21:32 Ответить
Угу
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06.05.2020 21:40 Ответить
https://censor.net/user/145656 І разо із цим недоробленим, що на фото.
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06.05.2020 21:49 Ответить
Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным",Источник: https://censor.net/n3193884

То есть , эпидемии еще лет десять может не быть, И все эти десять лет тратить немалые деньги на содержание неизвестно чего ? Ляшко, бюджет не резиновый.
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06.05.2020 22:07 Ответить
ее ликвидировали еще при бандюковиче.
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07.05.2020 11:35 Ответить
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 219
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06.05.2020 21:32 Ответить
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6050
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06.05.2020 21:33 Ответить
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4519
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06.05.2020 21:34 Ответить
Так ! 30-50 чиновників з обслугою ніколи не завадять ! Дєньгі єсть !
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06.05.2020 21:34 Ответить
привет супруп
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06.05.2020 21:38 Ответить
вєсь мир до аснаванья ми разрушим ну а патом кто бил нічєм тот стал...гімном!
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06.05.2020 21:38 Ответить
Ще один "рибнадзор" відновлять, вперед до перемоги...!!!
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06.05.2020 21:42 Ответить
Українці ж багаті,заплатять.Однією безкорисною службою менше,однією більше,та й яка різниця кому гроші в кишеню йдуть.
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06.05.2020 21:42 Ответить
Нікому не здається, що Ляшко дуже пізно реагує на виклики щодо цієї епідемії?
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06.05.2020 21:44 Ответить
А вы верите, что это единственный вирус известный человечеству и нам больше ничего не угрожает?
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07.05.2020 01:39 Ответить
Это надо было делать в январе, после того как ВОЗ объявил пандемию. Ещё раз доказали, что вы ни на что не способны двоечники, за бабло дипломы купившие.
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06.05.2020 21:45 Ответить
Не надо было, у нас есть ЦОЗ, а ляшко - самозванец.
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06.05.2020 22:09 Ответить
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 949
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06.05.2020 21:51 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1258103888139350017 43 мин

Вот это преподают студентам Львовского медуниверситета.
И студенты сдают по этому зачет, если что

На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9687

На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1737
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06.05.2020 22:23 Ответить
На цьому тижні буде представлена концепція відновлення служби протиепідемічного захисту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1187
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06.05.2020 22:24 Ответить
Вот так и буде танцевать шаг вперёд, два шага назад. И удивляться как быстро вперёд бегут Сомали и Нигерия.
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06.05.2020 21:52 Ответить
А куда спешить? Всего-то ПЯТЫЙ месяц пандемии."Не-тара-пися!" 😞
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06.05.2020 21:56 Ответить
когда большой пожар случился в лесах - вспоминают о полуголых пожарниках

когда эпидемия-пандемия - вспоминают о врачах и их недофинансировании
когда враг у ворот - вспоминают о военных, долге перед Родиной и воинской повинности...
когда выборы на носу -... вспоминают о лохторате, пенсионерах и обездоленных...))))
т.е. чтобы о ком-то вспомнить...и сделать... презентацию ))))) (пообещать) чего-то нужного в будущем... должно как минимум произойти что-то паганое и премерзкое...
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06.05.2020 21:57 Ответить
На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3332 https://censor.net/user/371210 Рефлексивное управление страной. Главное было, почти за 30 лет - - построить схемы и воровать, брать кредиты, повышать цены на все. Неспособность и нежелание думать о том, что будет завтра, не говоря уже о послезавтра. Как военное дело: стратегия, тактика, оперативное искусство - если нет одного составляющюго - война проиграна. А здесь нет ни одного.
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06.05.2020 22:04 Ответить
ЗаПізДно вср@лися..
СЕС була ,раніше, більше карально-коррупційною структурою..
Проходили..
Супрунша з Свином структуру не реформували а знищили..
Маємо наслідки..
Мовчу вже про ГО- знищивали 30 років..і таки добили..
😁
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06.05.2020 22:21 Ответить
а я думав, чого це санлікарі сьогодні такі щасливі ходять
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06.05.2020 22:23 Ответить
а ви десь бачили бідного санлікаря?Знову почнуться побори.
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07.05.2020 06:28 Ответить
начните с чегось меньш складного для вас ( какой смысл создавать если это все не работает.) нужно сначало что бы заработали нормальные правила работы , а то так бабки на ветер
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06.05.2020 23:44 Ответить
Скільки трильйонів гр це буде коштувати, якщо Ляшко на маски медикам запросив 165 млрд ?
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06.05.2020 23:54 Ответить
Очєнь своєврємєнна концепція!
2014 року з гідністю розвалили, а тепер за кілька місяців зуміли створити нову. Концепцію.
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07.05.2020 00:28 Ответить
Все что они умеют - это копировать Рашу в ее стремлениях вернуть все что было в совке.
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07.05.2020 00:49 Ответить
А может не воссоздавать старое, а создать что-то новое? Более рациональное, современное и мобильное?
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07.05.2020 01:40 Ответить
Спочатку посадіть в тюрми тих хто розвалив всю систему захисту від радіаційної , хімічної і бактеріологічної зброї. При СРСР навіть будинки будували так щоб у разі вибуху до будинку можна було б під'їхати рятувальникам. В будинках були в підвалах сховища від зброї масового знищення, були протигази, дозиметри і маски, тощо. Все просрали тупорилі бариги, а тепер, ті від яких все це вкрадено, будуть героїчно це відбудовувати. Санепідемстанції розігнали, інфекційних лікарень немає жодної з боксами і закритими каналізаціями і вентиляцією, де знищуються відходи. В країні повна управлінська дупа. І ці зелені остолопи хочуть якогось прогресу? Коли інтелект відсутній, а креатури топчиновників назначаються за хабарі в мафіозних кланах, синагогах, храмах, тільки не на прозорих чесних конкурсах на посади.
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07.05.2020 08:22 Ответить
Как же вы долго раскачиваетесь!!! Организацию хоть этой службы вы сразу согласуйте со специалистами по направлению службы и специалистами в организации такой службы в интересах населения, а не отдельных "ученых" и уважаемых людей...
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07.05.2020 11:08 Ответить
В країні де немає грошей медикам, вбиті лікарні пропонують фінансувати ще одну непотрібну структуру. Вкладіть гроші в науку, лабораторії, а не в хапуг. Врешті краще вкласти у Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту України, але там в ресторан з перевіркою не прийдеш і на дозволах не заробиш....
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07.05.2020 11:13 Ответить
да уж, количество имбецилов на цензоре просто зашкаливает. )))))
редкостная помойка)))))
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07.05.2020 11:38 Ответить
 
 