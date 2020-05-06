На этой неделе будет представлена концепция восстановления службы противоэпидемической защиты, - главный санврач Ляшко
Министерство здравоохранения планирует на этой неделе представить концепцию развития службы противоэпидемической защиты.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На этой неделе, если все будет хорошо с эпидситуацией, мы сделаем презентацию нашего видения развития и восстановления службы противоэпидемической защиты нашего государства. Есть несколько интересных вариантов, но их надо обсудить с министром и премьер-министром", - сказал Ляшко.
Он рассказал, что после введения должности главного санитарного врача было принято решение уполномочить функциями госсанврачей руководителей лабораторных центров Минздрава, которые проводят исследования на коронавирусную болезнь и эпидемиологические расследования.
"Закон им позволяет в период эпидемии инициировать внедрение ограничительных противоэпидемических мероприятий. То есть, они обращаются в органы местного самоуправления, которые должны рассматривать и внедрять определенные ограничения, в том числе и для хозяйственной деятельности. Пока ни инспекторские, ни разрешительные функций на областных санитарных врачей не возлагаются", - сказал Ляшко.
В то же время он отметил, что в ближайшее время будут анонсированы изменения в программе медицинских гарантий в отношении инфекционных отделений.
"Восстановление системы эпидемиологической защиты в стране – это также один из этапов подготовки к возможной второй волне коронавирусной болезни. Противоэпидемическая система должна финансироваться, в том числе и на готовность к реагированию. Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным", - подчеркнул замминистра.
Напоминаем, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца.
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То есть , эпидемии еще лет десять может не быть, И все эти десять лет тратить немалые деньги на содержание неизвестно чего ? Ляшко, бюджет не резиновый.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1258103888139350017 43 мин
Вот это преподают студентам Львовского медуниверситета.
И студенты сдают по этому зачет, если что
когда эпидемия-пандемия - вспоминают о врачах и их недофинансировании
когда враг у ворот - вспоминают о военных, долге перед Родиной и воинской повинности...
когда выборы на носу -... вспоминают о лохторате, пенсионерах и обездоленных...))))
т.е. чтобы о ком-то вспомнить...и сделать... презентацию ))))) (пообещать) чего-то нужного в будущем... должно как минимум произойти что-то паганое и премерзкое...
СЕС була ,раніше, більше карально-коррупційною структурою..
Проходили..
Супрунша з Свином структуру не реформували а знищили..
Маємо наслідки..
Мовчу вже про ГО- знищивали 30 років..і таки добили..
😁
2014 року з гідністю розвалили, а тепер за кілька місяців зуміли створити нову. Концепцію.
редкостная помойка)))))