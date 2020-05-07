Верховний Суд відклав розгляд позову ексглави ДБР Труби до Зеленського

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду провів перше судове засідання щодо розгляду справи за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Під час засідання, у якому взяв участь представник третьої особи, суддя-доповідач повідомив, що до суду надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи через карантин, і що про неможливість узяти участь у засіданні повідомили також з Офісу Президента України. Представник ДБР не заперечував проти відкладення розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторін у справі і відкласти її розгляд. Наступне судове засідання призначене на 10:00 4 червня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Верховний Суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов'язків директора ДБР.

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