Верховный Суд отложил рассмотрение иска экс-главы ГБР Трубы к Зеленскому

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда провел первое судебное заседание по рассмотрению дела по иску Романа Трубы к Президенту Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса Президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года.

Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Позже Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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