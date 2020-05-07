Верховный Суд отложил рассмотрение иска экс-главы ГБР Трубы к Зеленскому
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда провел первое судебное заседание по рассмотрению дела по иску Романа Трубы к Президенту Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса Президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - говорится в сообщении.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года.
Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.
Позже Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.
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Зеленский послал нахер украинцев с их требованием уволить Ермака и привлечь его к ответственности за сдачу интересов страны в пользу оккупантов. А кто-то ждал чего-то другого?
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
6 Мая 22:35 2
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Зеленський не збирається звільняти Єрмака та притягувати його до відповідальності за зраду (Документ)
Зеленський послав подалі українців з їх вимогою звільнити Єрмака та притягнути його до відповідальності за здачу інтересів країни на користь окупантів. А хтось чекав чогось іншого? Звичайно це зроблено у стилі коміка - багато бла-бла-бла і ніяких дії далі. Адже навіщо звільняти такий цінний кадр, майстра на всі руки - і побарижити посадами може та росіянам без сумніву все підіграти.
https://petition.president.gov.ua/petition/91322 Повний текст відповіді Зеленського:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 01.04.2020 громадянином О.Я.Івановим
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" Президентом України розглянуто електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену 1 квітня 2020 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України О.Івановим, яка набрала 25 000 підписів громадян, необхідних для початку її розгляду Главою держави.
Дякую за висловлену громадянську позицію.
Згідно із Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19). Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68).
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (стаття 18).
Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.
За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб'єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством.
11 березня 2020 року Керівник Офісу Президента України А.Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" (9 грудня 2019 року, м. Париж) за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).
Склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 19 вересня 2014 року. Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ.
Окремо слід зазначити, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Вказані заходи спрямовані на забезпечення національних інтересів і безпеки України, захист прав і свобод українських громадян.
Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9).
Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації.
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ