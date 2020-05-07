Рада підтримала законопроєкт про страхування медиків

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3376-1 "Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, і членів їхніх сімей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 340 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасникам бойових дій.

На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 уряд буде виплачувати компенсацію в розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн.

Виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн грн.

Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу" Давид Арахамія, Михайло Радуцький, Галина Третьякова, Галина Янченко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович і нардеп із групи "Довіра" Олег Кулініч.

У Раді також зареєстровано два інші законопроєкти №3376 (Європейської Солідарності) та №3376-2 ("слуги народу" Качури), які не були підтримані.

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