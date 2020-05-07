Рада підтримала законопроєкт про страхування медиків
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3376-1 "Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, і членів їхніх сімей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 340 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасникам бойових дій.
На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 уряд буде виплачувати компенсацію в розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн.
Виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн грн.
Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу" Давид Арахамія, Михайло Радуцький, Галина Третьякова, Галина Янченко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович і нардеп із групи "Довіра" Олег Кулініч.
У Раді також зареєстровано два інші законопроєкти №3376 (Європейської Солідарності) та №3376-2 ("слуги народу" Качури), які не були підтримані.
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хоч хтось дбає про здоров'я націїї
https://www.youtube.com/watch?v=SjkZGU6GVTc&feature=emb_logo У Києві лікарі вийшли на акцію через низькі зарплати
Так ЗЕбидло?
Вам уже не ссут, вам срут на голову, а у вам норм))))) Зебил и что много инвалидностей по миру от Коронавируса?)))) Можно было написать тогда уже, а если хвост вырастит то по миллиону)))
То, что приняли эти зелёные сволочи, ничем заболевшим врачам не поможет.
Нормальную процедуру предлагал Порошенко, платить в случае заболевания, по факту его наличия.
Ну эти же сволочи никак не могли поддержать проект Порошенко, поэтому выдумали свой мертворождённый закон, который медикам никак не поможет.
Но зато не Порошенко.
А зважаючи, що наявний досвід, не зарєєстрував НІ ОДНОГО ВИПАДКУ інвалідності від коронавірусу, то ціна цьому положенню НУЛЬ.
а кто же эту пиз..обратию туда избрал ???
даже совки здоровее были,те в основном органы размножения эксплуатировали в речи
то есть слуги об этом даже не подумали.пусть врачи за свой счет покупают средства защиты и лекарства.а значит за счет пациентов.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Именно,но они же бегали и подписи собирали,им то пофиг,Будут бегать и накидывать инициативы.Страховать гос работников должен работодатель и не сегодня это надо было делать ,а вчера.
Фракція "Слуга народу" обманула лікарів, прийнявши законопроєкт №3376-1 щодо страхування медиків.
Про це під час розмови з журналістами заявив народний депутат і співголава фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Їм начхати на лікарів. Бо вони і Зеленський щиро вважають, як вся країна дізналася, що захист українського лікаря - це, виявляється, провокація. Я думаю, що всі бачили, як це писали люди Зеленського на всю країну. Саме тому вони зареєстрували альтернативний законопроєкт, і він сьогодні був прийнятий. І саме тому сьогодні був зроблений тільки перший крок. Тобто з добрих новин - сьогодні була проголосована норма, яку заклала "Європейська Солідарність". Вони просто взяли і скопіювали її в документ у нас, що якщо, не дай Бог, медик загинув, то його родині виплачується близько півтора мільйона гривень. Але що стосується страхування і захисту медика, коли він захворів на коронавірус, то сьогодні партія "Слуга народу" кинула медиків. Тому що вони ввели норму, що отримати цю допомогу медик може тільки, якщо внаслідок коронавірусу він став інвалідом… За моєю інформацією, коронавірус до цього не веде. Це було прийнято тільки з однією метою - не дати гроші медикам", - сказав Герасимов.
"Європейська Солідарність" буде вносити зміни до цього закону, щоб усі лікарі були захищені й застраховані. Зокрема ті, які захворіли на коронавірус", - наголосив депутат.
Про це журналістам розповів народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Таки відбулась позачергова сесія Верховної Ради з одним питання: захисту українських медиків, які сьогодні захищають нас на фронті боротьби з Covid-19. Ви знаєте, що вже півтора місяця наша фракція підіймала питання необхідності виплати грошової допомоги медикам, які перехворіли на Covid інфекцію або родинам медиків, які загинули внаслідок цієї інфекції", - заявив Гончаренко.
Він зазначив, що чинна влада півтора місяця ігнорувала вимоги "Європейської Солідарності".
"Півтора місяця чинна влада та монобільшість ігнорували наші вимоги, тоді ми зібрали підписи народних депутатів. І тільки тоді, як ми зібрали, вперше в історії цієї Верховної Ради, понад 150 підписів без участі "слуг народу", тільки після цього "Слуги народу" внесли свій альтернативний законопроєкт, як альтернативний до нашого. Але є різниця між тим, що подавали ми й що подали "Слуги народу" і тільки що було прийнято.
Ми пропонували, щоб грошову допомогу отримали як родини медиків, які померли внаслідок Covid інфекції, так і всі медики, які перехворіли на Covid інфекцію. Зараз таких людей 2600 в Україні. Але "Слуги народу" замінили текст і прописали іншим чином. Те, що грошову допомогу отримають родини загиблих медиків, а також тільки ті медики, які внаслідок перенесеної Covid інфекції отримують інвалідність. Річ в тому, що інвалідність від вірусної інфекції дихальних шляхів отримати це неймовірна рідкість. І на цю хвилину ми не знаємо зареєстрованих випадків у світі отриманої інвалідності внаслідок Covid інфекції. Таким чином, фактично, "Слуги народу" знову обдурили народ", - додав Гончаренко.
"В цьому парламенті є одна "хитро зроблена" партія, для якої ключове це - "політичні дивіденди". Рік тому пообіцяли "політичні дивіденди" вчителям чотири тисячі доларів, схопили ці "дивіденди" і вже про це забули, говорять зараз про "політичні дивіденди" - 300% надбавки лікарям, не знаючи, ця "хитро зроблена" фракція, що лікарі отримали від 8 до 280 грн надбавки. І от зараз ця "хитро зроблена" фракція намагається залишити лікарів без соціальної виплати...", - сказала політик.
"Тому ми оголошуємо збір підписів від лікарів інфекціоністів, від усіх 2660 тисяч лікарів, які захворіли на коронавірус з вимогою до цієї влади, щоб виплати страхові отримали всі, всі хто сьогодні лікують українців в лікарнях, без захисних костюмів, якими їх не захистила влада, без рукавичок, без масок, без дезінфекторів. Колеги, ми звертаємось до вас, з проханням сьогодні бути єдиною політичною партією, партією захисників України, і захистити українського лікаря", - сказала Геращенко.
На що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від партії СН Д.Гетманцев (доктор юридичних наук, професор, адвокат, колишній власник юридичної компанії, був помічником у трьох скликаннях ВР у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича) образився і заявив:
"Я як доктор юридичних наук і професор Київського національного університету Шевченка не зовсім розумію термін "хитро зроблена фракція" в нашому парламенті. Алое добре розумію, що таке хамство, що таке зверхність, що таке брехня, яка постійно виходить від однієї з фракцій парламенту. Я прошу, щоб мій виступ був сприйнятий як заява до регламентного комітету, і регламентний комітет розібрався чи має право депутат називати фракцію "хитро зробленою". Що таке взагалі "хитро зроблений". І чи є цей саме депутат хитро зробленим в цьому самому парламенті".
Відомо, що Гетманцев Данило Олександрович був бізнес-партнером (заснували разом ТОВ "ЛОГЕС", пізніше ліквідоване Гетманцевим) Антошко Оксани Теодорівни - матері колишньої судді Конституційного суду Сюзани Станік. Остання в 2007 році за інформацією СБУ, передала майно матері на суму понад 12 млн грн. Данило Гетманцев має корпоративні права та є одним із співзасновників ТОВ "М.С.Л." - оператора державних лотерей, на діяльність якого у 2015-2017 роках були накладені санкції Президентом України за рішенням РНБО. Службою Безпеки України було зареєстроване кримінальне провадження та проводилося досудове розслідування щодо можливої причетності "М.С.Л." до фінансування тероризму. Проте, Служба Безпеки України не знайшла відповідних доказів та кримінальне провадження за вказаними обставинами було закрите. У травні 2018 року зазначені санкції РНБО були зняті - https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/
ЄС розробили закон й зібрали підписи, щоби провести засідання - відразу зє дятли збудилися й накліпали свого закона...
але в законі ЄС була компенсація при захворюванні, а не лише при інвалідності...
от зєлєбобіки й гадайте - чиїх слуг ви обрали???
Про це в коментарі журналістам після засідання Верховної Ради сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Прийняти закон про страхування медиків - 27 днів, за цей час захворіли сотні лікарів, на жаль 19 померли, і влада робила вигляд, що вона цього не помічає, і цей цинізм мене дуже обурює, тому що вони сьогодні прийняли законопроєкт коли не влада, а "Європейська Солідарність", об'єднавши всю опозицію, організувала і скликала терміново це позачергове засідання. Нагадаємо, що фракція Зеленського, "Слуга народу"принципово відмовилась давати підписи, підписалося п'ять "слуг" і без них було зібрано достатньо підписів. Майже в повному складі підписались : "Європейська Солідарність", "Голос", Опозиційна платформа "За життя", "Батьківщина", "За майбутнє" і"Довіра"",- сказав політик.
Сюжет этого эпизода прост и потому особенно показателен. Все видно, как на ладони.
22 апреля Порошенко и еще 11 нардепов из "Евросолидарности" подали в парламент законопроект №3376 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней)".
Во время карантина парламент не проводит регулярных заседаний, а собирается только на внеочередные заседания, которые согласно Конституции созываются по требованию или президента, или не менее чем 150 нардепов. Авторы проекта №3376 сразу же обратились к Владимиру Зеленскому с призывом включить этот проект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания парламента.
Зеленский этот призыв проигнорировал, что было вполне ожидаемо - ну не хотелось ему поддержать инициативу Порошенко. Поддержать медиков, борющихся с пандемией, ему тоже не хотелось - иначе он быстренько внес бы собственный законопроект аналогичного содержания.
Но Порошенко, как оказалось, подготовил проект №3376 не для разового привлечения к себе внимания, а для долгой игры. 4 мая он объявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV о том, что "Евросолидарность" собрала необходимое число подписей нардепов под требованием созвать внеочередное заседание для рассмотрения проекта №3376, а также еще одного проекта на ту же тему - №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", инициированного 25 нардепами из разных фракций.
Спикер Дмитрий Разумков был вынужден удовлетворить это требование. 5 мая он сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента 7 мая в 14:00. Таким образом, впервые за время деятельности нынешней Верховной Рады, где "слуги народа" имеют монобольшинство, ей пришлось собраться по требованию оппозиции. Среди 156 нардепов, подписавших требование о созыве внеочередного заседания, было только четверо "слуг народа", то есть созвать заседание можно было бы и без их помощи.
И вот тут у Зеленского началась паника. Объявил об этом глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия в информационном канале своей фракции, откуда эта информация "нечаянно утекла" в масс-медиа. Вот дословно обращение Арахамии к своей фракции (особенности оригинала сохранены; нмд - это необлагаемые минимумы доходов): "Коллеги. Ситуация, если помните на последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в нашей истории, Петя без нас смог собрать позачергову сессию с законом про короновирус. Там популизм, если врач заболел короновирусом - то получает 100 необлагаемых минимумов доходов. Даже если выздоровел. Если врач умер - получает 750 нмд. Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: 1. Если врач умер от короновируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами. 2. Если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности - то государство оплачивает ему не менее 300 нмд. В среду проведем на комитете и нужно всем быть, чтобы не допустить принятия их закона, примем наш и заберем себе политические дивиденды".
Действительно, в среду, 6 мая, профильный комитет, контролируемый "слугами народа", принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3376-1, внесенный 5 мая Арахамией в соавторстве с еще тремя "слугами народа", к которым примкнули сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава группы "Доверие" Олег Кулинич.
Подчеркнем, что между проектами №3376 Порошенко и №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича есть разница, очень существенная для медиков. "Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. гривен. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. гривен, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн гривен", - пояснил член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. О том же говорит его коллега по фракции София Федына: "Слуги - чтобы лишь бы не Порошенко, чтобы лишь бы не "ЕС" - после двухнедельного блокирования нашей инициативы разродились идеей выплат медикам не в случае заболевания, а в случае получения инвалидности. От коронавируса. Вопрос: какая инициатива лучше защищает медиков?".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамии и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
На внеочередном заседании 7 мая парламент сначала рассмотрел вопрос, по которому споров не было, то есть законопроект №3380 нардепов из разных фракций. Его принятие "за основу" поддержали 338 нардепов, "в целом" - 336, то есть почти все из присутствовавших на заседании.
Затем, как и ожидалось, парламент принял законопроект №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича. Его принятие "за основу" поддержали 337 нардепов, "в целом" - 340. "Евросолидарность", разумеется, проголосовала за проект своих оппонентов - ибо лучше хоть такая поддержка медиков, чем вообще никакой.
"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000