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Новости Коронавирус и карантин
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Рада поддержала законопроект о страховании медиков

Рада поддержала законопроект о страховании медиков

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3376-1 "О внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней", который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 340 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.

На случай установления группы инвалидности для медработника вследствие заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн.

Выплаты семье медицинского работника в случае летального случая составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн грн.

Законопроект инициировали нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова, Галина Янченко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и нардеп из группы "Доверие" Олег Кулинич.

В Раде также зарегистрированы два других законопроекта №3376 (Европейской солидарности) и №3376-2 ("слуги народа" Качуры), которые не были поддержаны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить"

Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+59
Дякуємо, Петре Олексійовичу, за проведену роботу!
хоч хтось дбає про здоров'я націїї
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07.05.2020 15:16 Ответить
+48
Если бы не инициатива Пороха, уродливые слуги хрен бы подали свой законопроект
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07.05.2020 15:24 Ответить
+38
Дебил - уже слили переписку арахамии. Где он пишет, что они подали свой законопроект именно в ответ пороху. Но да, для зеленых идиотов это ничего не значит, ведь зеленые идиоты думать то не умеют.
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07.05.2020 15:33 Ответить
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Дякуємо, Петре Олексійовичу, за проведену роботу!
хоч хтось дбає про здоров'я націїї
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07.05.2020 15:16 Ответить
В Раде также зарегистрированы два других законопроекта №3376 (Европейской солидарности) и №3376-2 ("слуги народа" Качуры), которые не были поддержаны.Источник: https://censor.net/n3194049
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07.05.2020 15:18 Ответить
Если бы не инициатива Пороха, уродливые слуги хрен бы подали свой законопроект
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07.05.2020 15:24 Ответить
Ну, ты все сам прекрасно понимаешь ...
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07.05.2020 15:30 Ответить
Дебил - уже слили переписку арахамии. Где он пишет, что они подали свой законопроект именно в ответ пороху. Но да, для зеленых идиотов это ничего не значит, ведь зеленые идиоты думать то не умеют.
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07.05.2020 15:33 Ответить
Для чого потрібна опозиція? Для того,щоб скликати позачергове засідання з питаннями, які захищають медиків.У слуг для цього не вистачило ні часу, ні бажання.Врешті решт, у Слуг підгоріло і вони рятуючи свої рейтинги захистили лікарів. А Ви і далі кажіть, що ЄС нічого не вирішує.
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07.05.2020 15:42 Ответить
Медики стверджують, що їх заробітна плата знизилася на 40-50%, попри обіцяні урядом 300% надбавки. Яких ще відео не вистачає? (^_-)

https://www.youtube.com/watch?v=SjkZGU6GVTc&feature=emb_logo У Києві лікарі вийшли на акцію через низькі зарплати
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07.05.2020 16:07 Ответить
Всі, хто голосував за ЗЕ є бидлом, в незалежності від їхніх професій, статків, чи освіти. З бидлом не розмовляють, його ******* батогом. От саме зараз вони того умовного батога почнуть куштувати, і саме через батіг до них має дійти, що вони накоїли. Україна мусить пройти через це.
Так ЗЕбидло?
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07.05.2020 16:05 Ответить
Черепно- мозговая?
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07.05.2020 16:12 Ответить
А ты умеешь думать?Они указали источник финансирования?
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07.05.2020 16:45 Ответить
Бюджет Украины. Можно взять например с раздутого обесепечения зеленского.
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07.05.2020 17:11 Ответить
Да не например,а указывать надо откуда.
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07.05.2020 18:33 Ответить
у нас не кацапердия...даже с зелеными бубочками у ***** ничего не выходит.ищите причины в себе .ну,после того,как новых президентом выбирать научитесь.
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07.05.2020 15:36 Ответить
расспамил. Быдлу не нужна правда.
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07.05.2020 15:29 Ответить
а ты решаешь за всё быдло или только со своего района?
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07.05.2020 15:36 Ответить
Першим проект закону на підтримку медиків внесла "Європейська солідарність". Для проведення позачергової сесії 150 голосів зібрав Порошенко. Із слуг тільки три нардепи підписалися за проведення сесії. З боку влади і ОПи чинився шалений тиск на депутатів "Слуги народу", щоб не ставили підписи. А коли не вдалось завадити, тоді вирішили подати альтернативний проект. Читайте переписку Арахамії і подякуйте Порошенку, що змусив клоунів прийняти закон про страхування медиків.

Рада підтримала законопроєкт про страхування медиків - Цензор.НЕТ 7123
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07.05.2020 15:32 Ответить
Ти ще одне зедебільне, у якого лайно замість мізків? Порошенко у своїх сумах має економічні розрахунки, а що твої клоуни - станок увімкнуть? Де ж ви такі тупі в Україні взялись???
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07.05.2020 15:35 Ответить
Да Бойки всякие и плодят.)
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07.05.2020 15:41 Ответить
Як воно в ольгіно, зелайно вже на вечерю видали? Чи ти на відсосі?
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07.05.2020 21:58 Ответить
Вот это правильно, а Петин проект в котором предлагалось платить всем кто заболеет даже без симптомов по 200 тыс был просто идиотским.
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07.05.2020 15:17 Ответить
Павел Безсимпромное течение Зеболезни не лечится))))))
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07.05.2020 15:19 Ответить
Первым бы переболело всё министерство здравоохранения.
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07.05.2020 15:20 Ответить
😂😂😂 Т. Е вот это норм:На случай установления группы инвалидности для медработника вследствие заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс.???))))
Вам уже не ссут, вам срут на голову, а у вам норм))))) Зебил и что много инвалидностей по миру от Коронавируса?)))) Можно было написать тогда уже, а если хвост вырастит то по миллиону)))
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07.05.2020 15:25 Ответить
К вашему сведению в тяжелых случаях фиксируются необратимые повреждения легких, так что инвалидность получить вполне реально.
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07.05.2020 15:30 Ответить
Есть случаи зафиксированые или один на миллион и поэтому можно не парится что кому то 600к платить прийдется?
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07.05.2020 15:32 Ответить
А за снижение функции легких у нас уже дают инвалидность, рилли? Астматикам с легким или среднетяжелым течением заболевания не дают инвалидность, а медикам с отдышкой после короны вдруг дадут, и 300000 грн заплатят? ну да, ну да )))
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07.05.2020 15:41 Ответить
Ріалі? При хронічних бронхітах і хронічній пневмонії (є і таке!) не дають інваліда, а тут дадуть?
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07.05.2020 15:53 Ответить
У меня более 15 лет был хронический обструктивный бронхит, даже в армию не взяли, как вылечил - это отдельная история (но врачи к ней совершенно не причастны), так вот, флюорография сейчас показывает ("в норме", а раньше всегда писали целый "роман"). Поэтому легкие восстанавливаются, хотя очень долго, нужны годы и десятилетия!
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07.05.2020 16:35 Ответить
Я знаю, що це - родич хворіє... Але інвалідність йому ніхто не дає!
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07.05.2020 16:41 Ответить
если теряется трудоспособность, то могут дать инвалидность, но я, честно говоря, не стал бы ее добиваться, лучше бы приложил все усилия в обратном направлении. Хотя есть люди, которые хотят, чтоб их считали "ущербными и неполноценными", есть такие, кто вообще не хочет зарабатывать себе на жизнь, а жить на пособие!
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07.05.2020 17:01 Ответить
Если бы вы были врачом, которому приходится иметь дело со МСЭК, то не писали бы о вполне реальном получении инвалидности. Получение инвалидности, это долгая и сложная процедура, связанная с кучей всяких справок, заключений и решением комиссии. Сомнительно, что при поражении лёгких это будет вообще реально, но уж во всяком случае долго, хлопотно для больного, трудно и унизительно, так точно.
То, что приняли эти зелёные сволочи, ничем заболевшим врачам не поможет.
Нормальную процедуру предлагал Порошенко, платить в случае заболевания, по факту его наличия.
Ну эти же сволочи никак не могли поддержать проект Порошенко, поэтому выдумали свой мертворождённый закон, который медикам никак не поможет.
Но зато не Порошенко.
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07.05.2020 16:02 Ответить
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко нагадав, що фракція "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт, у якому страхування медиків передбачається у випадку інвалідності від коронавірусу, а не захворювання, але https://prm.ua/ne-zafiksovano-zhodnogo-vipadku-invalidnosti-vid-covid-19-poroshenko-pro-zakon-slug-narodu-shhodo-strahuvannya-medikiv/ у світі не зафіксовано жодного випадку інвалідності через COVID-19 .
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07.05.2020 17:31 Ответить
у нас в атб по 120 гривен барышат вовиной гуманитаркой из китая. так что если бы не порох - сосал бы ты всесте со своим членограем зеленым
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07.05.2020 15:27 Ответить
Петин был с элементами троллинга - в результате зеленым пришлось таки принять свой вариант.
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07.05.2020 15:37 Ответить
Даже закон вкрали, потрібно було патентувати.
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07.05.2020 15:19 Ответить
Зелені баригі.
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07.05.2020 15:20 Ответить
Надо бы в суд подать. Как запатентовать? Как листик каштана?)
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07.05.2020 15:22 Ответить
На історіческую родіну. ЗапАребрік
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07.05.2020 15:34 Ответить
Рада поддержала законопроект о страховании медиков - Цензор.НЕТ 1286
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07.05.2020 15:24 Ответить
«На случай установления группы инвалидности для медработника вследствие заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн. (це редакція ЗЄ) Источник: https://censor.net.ua/n3194049
А зважаючи, що наявний досвід, не зарєєстрував НІ ОДНОГО ВИПАДКУ інвалідності від коронавірусу, то ціна цьому положенню НУЛЬ.
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07.05.2020 15:25 Ответить
как вы близоруки!!!! элементарно обтяпают!!
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07.05.2020 15:28 Ответить
вы ж понимаете, что медиков, с дня принятия закона, просто перестанут тестировать... или начнут скрывать результаты теста... к тому же, закон не имеет обратной силы, а значит, все кто уже заболел получат дырку от бублика
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07.05.2020 15:31 Ответить
Что и требовалось Доказать , - Хоть что то в Защиту медиков.
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07.05.2020 15:27 Ответить
Спасибо Порошенко,эти зедебилы как и предполагалось решили закон от своего имени принять ,но это не страшно.Главное он есть,благодаря пороху.Хоть кто то думает за людей.Больше всего там зашитник мародер радуцкий,тот который вывез все маски и костюмы и продал.По чьей вине и болеют сейчас врачи.Мерзкие уроды.
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07.05.2020 15:29 Ответить
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07.05.2020 15:45 Ответить
Слушайте , а не начнутся заболевания министров на халявные деньги по мнимым болезням, ну со смертью уже по Сложней.
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07.05.2020 15:30 Ответить
от "Слуги народа" Давид Арахамия, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова, Галина Янченко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и нардеп из группы "Доверие" Олег Кулинич.

а кто же эту пиз..обратию туда избрал ???
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07.05.2020 15:32 Ответить
Самое забавное, как "слуги" спелись с "опзж", прям братья-близнецы
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07.05.2020 15:33 Ответить
ну не Порохосрань, так точно..
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07.05.2020 15:34 Ответить
как ни кацап-обязательно о продуктах выделения вспомнит.ну или об органах выделения.
даже совки здоровее были,те в основном органы размножения эксплуатировали в речи
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07.05.2020 15:42 Ответить
а предусмотреть бесплатное лечение медиков и обеспечение их гигиеническими средствами слабо?так же,как бойцов на передовой.
то есть слуги об этом даже не подумали.пусть врачи за свой счет покупают средства защиты и лекарства.а значит за счет пациентов.
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07.05.2020 15:40 Ответить
Рада підтримала законопроєкт про страхування медиків - Цензор.НЕТ 8441
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07.05.2020 15:45 Ответить
Автор Жванецкий
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07.05.2020 21:24 Ответить
Проблема тільки в одному де взяти гроші ?перше це ріст економіки і збільшеня надходжень до бюджету, тут нічого не світить ,друге за рахунок деофшоризації ,деолігархізації ,тіньових схем ,мало вірится, що влада здатна порушити спокій олігархів і корупціонерів і третє це перерозподіл в однихз забрати інши добавити.
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07.05.2020 15:48 Ответить
Не дадут народу отдохнуть от псевдольготников, на одного заслуженного десять примазанных будет как всегда и во всем. Что менты, что армия, что чинуши, что медики всю жизнь привилегии то гласные то не ,, гласные,, , а как каснись проблемы то только добровольцы волонтеры ,а державники ждут своего часа и дожидается сволота к сожалению.
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07.05.2020 15:56 Ответить
Какие, б-ять, привилегии у медиков!?
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07.05.2020 15:58 Ответить
У очень многих все.
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07.05.2020 16:04 Ответить
Не мели чушь!
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07.05.2020 16:13 Ответить
Правда мало кому нравится.
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07.05.2020 22:24 Ответить
Щоб не голосувати за закон Порошенка який пропонував допомогти ВСІМ лікарям які захворіли на роботі на коронавірус, слуги проголосували за інший закон де допомога дається тільки якщо буде група інвалідності встановлена лікарю. Ось так лікарі вас цінують «слуги уроду».
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07.05.2020 15:56 Ответить
Принятый законопроект тупой. Он касается только медиков инфекционных отделений государственных и коммунальных мед.учреждений и то только в случае смерти заболевшего.
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07.05.2020 15:56 Ответить
Так на сколько я понял , что приняли закон в редакции как раз зиленых идиотов а не Порошенка
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07.05.2020 16:01 Ответить
Не, ты ещё не понял. Это произойдёт позже, как обычно) Пипец - читает и не понимает)
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07.05.2020 16:10 Ответить
Молодцы Зепутаты,Захвор1в медик-групу не дадуть,помер-це не КВ-с. Так що н1кому н1чого ,зеленопуз1 платити не збираються.
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07.05.2020 16:11 Ответить
Теперь закон вроде как бы есть, но и отменить его можно будет в два счета. Хитрая зебильная тактика заключается в том, что вроде врачей не обидели, но и денег они не получат. Закон должен по идее проходить верификацию на предмет финансовой обоснованности и возможности его выполнения. Это было сделано? Есть сообщения, что нет, не было. Какие выводы из этого напрашиваются?
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07.05.2020 16:33 Ответить
Закон должен по идее проходить верификацию на предмет финансовой обоснованности и возможности его выполнения.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Именно,но они же бегали и подписи собирали,им то пофиг,Будут бегать и накидывать инициативы.Страховать гос работников должен работодатель и не сегодня это надо было делать ,а вчера.
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07.05.2020 16:50 Ответить
Вчера зебилоиды продавали маски и костюмы налево и направо. Заняты были.
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07.05.2020 16:52 Ответить
ЕСподсрачник на ЗЕслуг сработал !Браво опозиция !
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07.05.2020 17:12 Ответить
Фракція "Слуга народу" обманула медиків - Герасимов про законопроєкт щодо страхування лікарів

Фракція "Слуга народу" обманула лікарів, прийнявши законопроєкт №3376-1 щодо страхування медиків.

Про це під час розмови з журналістами заявив народний депутат і співголава фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Їм начхати на лікарів. Бо вони і Зеленський щиро вважають, як вся країна дізналася, що захист українського лікаря - це, виявляється, провокація. Я думаю, що всі бачили, як це писали люди Зеленського на всю країну. Саме тому вони зареєстрували альтернативний законопроєкт, і він сьогодні був прийнятий. І саме тому сьогодні був зроблений тільки перший крок. Тобто з добрих новин - сьогодні була проголосована норма, яку заклала "Європейська Солідарність". Вони просто взяли і скопіювали її в документ у нас, що якщо, не дай Бог, медик загинув, то його родині виплачується близько півтора мільйона гривень. Але що стосується страхування і захисту медика, коли він захворів на коронавірус, то сьогодні партія "Слуга народу" кинула медиків. Тому що вони ввели норму, що отримати цю допомогу медик може тільки, якщо внаслідок коронавірусу він став інвалідом… За моєю інформацією, коронавірус до цього не веде. Це було прийнято тільки з однією метою - не дати гроші медикам", - сказав Герасимов.
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07.05.2020 17:40 Ответить
Фракція "Європейська Солідарність" буде вносити правки до прийнятого закону про страхування медиків, заявив журналістам народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Європейська Солідарність" буде вносити зміни до цього закону, щоб усі лікарі були захищені й застраховані. Зокрема ті, які захворіли на коронавірус", - наголосив депутат.
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07.05.2020 17:55 Ответить
Навряд вони ті правки приймуть.😡
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07.05.2020 18:08 Ответить
Фракція "Слуга народу" у законі про страхування медиків знову обдурила народ.
Про це журналістам розповів народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Таки відбулась позачергова сесія Верховної Ради з одним питання: захисту українських медиків, які сьогодні захищають нас на фронті боротьби з Covid-19. Ви знаєте, що вже півтора місяця наша фракція підіймала питання необхідності виплати грошової допомоги медикам, які перехворіли на Covid інфекцію або родинам медиків, які загинули внаслідок цієї інфекції", - заявив Гончаренко.
Він зазначив, що чинна влада півтора місяця ігнорувала вимоги "Європейської Солідарності".
"Півтора місяця чинна влада та монобільшість ігнорували наші вимоги, тоді ми зібрали підписи народних депутатів. І тільки тоді, як ми зібрали, вперше в історії цієї Верховної Ради, понад 150 підписів без участі "слуг народу", тільки після цього "Слуги народу" внесли свій альтернативний законопроєкт, як альтернативний до нашого. Але є різниця між тим, що подавали ми й що подали "Слуги народу" і тільки що було прийнято.
Ми пропонували, щоб грошову допомогу отримали як родини медиків, які померли внаслідок Covid інфекції, так і всі медики, які перехворіли на Covid інфекцію. Зараз таких людей 2600 в Україні. Але "Слуги народу" замінили текст і прописали іншим чином. Те, що грошову допомогу отримають родини загиблих медиків, а також тільки ті медики, які внаслідок перенесеної Covid інфекції отримують інвалідність. Річ в тому, що інвалідність від вірусної інфекції дихальних шляхів отримати це неймовірна рідкість. І на цю хвилину ми не знаємо зареєстрованих випадків у світі отриманої інвалідності внаслідок Covid інфекції. Таким чином, фактично, "Слуги народу" знову обдурили народ", - додав Гончаренко.
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07.05.2020 17:57 Ответить
Добре, що в цих розборках виграли лікарі. А Зелені слуги знову попіарилися, хоча люба адекватна людина знає, що це заслуга Порошенко і ЄС.
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07.05.2020 17:41 Ответить
Фракція "Європейська Солідарність" ініціювала збір підписів, щоб страхові виплати отримав кожен український медичний працівник, який захворів на коронавірус, заявила з трибуни парламенту народна депутатка фракції "ЄС" Ірина Геращенко.
"В цьому парламенті є одна "хитро зроблена" партія, для якої ключове це - "політичні дивіденди". Рік тому пообіцяли "політичні дивіденди" вчителям чотири тисячі доларів, схопили ці "дивіденди" і вже про це забули, говорять зараз про "політичні дивіденди" - 300% надбавки лікарям, не знаючи, ця "хитро зроблена" фракція, що лікарі отримали від 8 до 280 грн надбавки. І от зараз ця "хитро зроблена" фракція намагається залишити лікарів без соціальної виплати...", - сказала політик.
"Тому ми оголошуємо збір підписів від лікарів інфекціоністів, від усіх 2660 тисяч лікарів, які захворіли на коронавірус з вимогою до цієї влади, щоб виплати страхові отримали всі, всі хто сьогодні лікують українців в лікарнях, без захисних костюмів, якими їх не захистила влада, без рукавичок, без масок, без дезінфекторів. Колеги, ми звертаємось до вас, з проханням сьогодні бути єдиною політичною партією, партією захисників України, і захистити українського лікаря", - сказала Геращенко.

На що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від партії СН Д.Гетманцев (доктор юридичних наук, професор, адвокат, колишній власник юридичної компанії, був помічником у трьох скликаннях ВР у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича) образився і заявив:
"Я як доктор юридичних наук і професор Київського національного університету Шевченка не зовсім розумію термін "хитро зроблена фракція" в нашому парламенті. Алое добре розумію, що таке хамство, що таке зверхність, що таке брехня, яка постійно виходить від однієї з фракцій парламенту. Я прошу, щоб мій виступ був сприйнятий як заява до регламентного комітету, і регламентний комітет розібрався чи має право депутат називати фракцію "хитро зробленою". Що таке взагалі "хитро зроблений". І чи є цей саме депутат хитро зробленим в цьому самому парламенті".
Відомо, що Гетманцев Данило Олександрович був бізнес-партнером (заснували разом ТОВ "ЛОГЕС", пізніше ліквідоване Гетманцевим) Антошко Оксани Теодорівни - матері колишньої судді Конституційного суду Сюзани Станік. Остання в 2007 році за інформацією СБУ, передала майно матері на суму понад 12 млн грн. Данило Гетманцев має корпоративні права та є одним із співзасновників ТОВ "М.С.Л." - оператора державних лотерей, на діяльність якого у 2015-2017 роках були накладені санкції Президентом України за рішенням РНБО. Службою Безпеки України було зареєстроване кримінальне провадження та проводилося досудове розслідування щодо можливої причетності "М.С.Л." до фінансування тероризму. Проте, Служба Безпеки України не знайшла відповідних доказів та кримінальне провадження за вказаними обставинами було закрите. У травні 2018 року зазначені санкції РНБО були зняті - https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/
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07.05.2020 17:52 Ответить
місяць слуг тормошили, щоби зайнялись страхуванням медиків - срати вони хотіли...
ЄС розробили закон й зібрали підписи, щоби провести засідання - відразу зє дятли збудилися й накліпали свого закона...
але в законі ЄС була компенсація при захворюванні, а не лише при інвалідності...
от зєлєбобіки й гадайте - чиїх слуг ви обрали???
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07.05.2020 17:53 Ответить
Влада прийняла закон про захист медиків після ініціативи "Європейської Солідарності".
Про це в коментарі журналістам після засідання Верховної Ради сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Прийняти закон про страхування медиків - 27 днів, за цей час захворіли сотні лікарів, на жаль 19 померли, і влада робила вигляд, що вона цього не помічає, і цей цинізм мене дуже обурює, тому що вони сьогодні прийняли законопроєкт коли не влада, а "Європейська Солідарність", об'єднавши всю опозицію, організувала і скликала терміново це позачергове засідання. Нагадаємо, що фракція Зеленського, "Слуга народу"принципово відмовилась давати підписи, підписалося п'ять "слуг" і без них було зібрано достатньо підписів. Майже в повному складі підписались : "Європейська Солідарність", "Голос", Опозиційна платформа "За життя", "Батьківщина", "За майбутнє" і"Довіра"",- сказав політик.
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07.05.2020 18:00 Ответить
В історії розвалу Зе-влади важливою датою виявилося 7 травня. У цей день фракція "євросолідарності", яка налічує всього-то 27 народних депутатів, задала порядок денний парламенту. І поставила монобільшість "слуг народу" перед вибором: або підтримати пропозицію Петра Порошенка, або зайнятися самодискредитацією. Володимир Зеленський і глава фракції "слуг народу" Давид Арахамія вибрали другий варіант, пише https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000 "Ділова столиця" .
Сюжет этого эпизода прост и потому особенно показателен. Все видно, как на ладони.
22 апреля Порошенко и еще 11 нардепов из "Евросолидарности" подали в парламент законопроект №3376 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней)".
Во время карантина парламент не проводит регулярных заседаний, а собирается только на внеочередные заседания, которые согласно Конституции созываются по требованию или президента, или не менее чем 150 нардепов. Авторы проекта №3376 сразу же обратились к Владимиру Зеленскому с призывом включить этот проект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания парламента.
Зеленский этот призыв проигнорировал, что было вполне ожидаемо - ну не хотелось ему поддержать инициативу Порошенко. Поддержать медиков, борющихся с пандемией, ему тоже не хотелось - иначе он быстренько внес бы собственный законопроект аналогичного содержания.
Но Порошенко, как оказалось, подготовил проект №3376 не для разового привлечения к себе внимания, а для долгой игры. 4 мая он объявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV о том, что "Евросолидарность" собрала необходимое число подписей нардепов под требованием созвать внеочередное заседание для рассмотрения проекта №3376, а также еще одного проекта на ту же тему - №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", инициированного 25 нардепами из разных фракций.
Спикер Дмитрий Разумков был вынужден удовлетворить это требование. 5 мая он сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента 7 мая в 14:00. Таким образом, впервые за время деятельности нынешней Верховной Рады, где "слуги народа" имеют монобольшинство, ей пришлось собраться по требованию оппозиции. Среди 156 нардепов, подписавших требование о созыве внеочередного заседания, было только четверо "слуг народа", то есть созвать заседание можно было бы и без их помощи.
И вот тут у Зеленского началась паника. Объявил об этом глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия в информационном канале своей фракции, откуда эта информация "нечаянно утекла" в масс-медиа. Вот дословно обращение Арахамии к своей фракции (особенности оригинала сохранены; нмд - это необлагаемые минимумы доходов): "Коллеги. Ситуация, если помните на последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в нашей истории, Петя без нас смог собрать позачергову сессию с законом про короновирус. Там популизм, если врач заболел короновирусом - то получает 100 необлагаемых минимумов доходов. Даже если выздоровел. Если врач умер - получает 750 нмд. Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: 1. Если врач умер от короновируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами. 2. Если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности - то государство оплачивает ему не менее 300 нмд. В среду проведем на комитете и нужно всем быть, чтобы не допустить принятия их закона, примем наш и заберем себе политические дивиденды".
Действительно, в среду, 6 мая, профильный комитет, контролируемый "слугами народа", принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3376-1, внесенный 5 мая Арахамией в соавторстве с еще тремя "слугами народа", к которым примкнули сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава группы "Доверие" Олег Кулинич.
Подчеркнем, что между проектами №3376 Порошенко и №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича есть разница, очень существенная для медиков. "Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. гривен. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. гривен, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн гривен", - пояснил член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. О том же говорит его коллега по фракции София Федына: "Слуги - чтобы лишь бы не Порошенко, чтобы лишь бы не "ЕС" - после двухнедельного блокирования нашей инициативы разродились идеей выплат медикам не в случае заболевания, а в случае получения инвалидности. От коронавируса. Вопрос: какая инициатива лучше защищает медиков?".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамии и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
На внеочередном заседании 7 мая парламент сначала рассмотрел вопрос, по которому споров не было, то есть законопроект №3380 нардепов из разных фракций. Его принятие "за основу" поддержали 338 нардепов, "в целом" - 336, то есть почти все из присутствовавших на заседании.
Затем, как и ожидалось, парламент принял законопроект №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича. Его принятие "за основу" поддержали 337 нардепов, "в целом" - 340. "Евросолидарность", разумеется, проголосовала за проект своих оппонентов - ибо лучше хоть такая поддержка медиков, чем вообще никакой.
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07.05.2020 19:38 Ответить
Ну прям як на Рашке.Теперь можно мутить
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07.05.2020 21:26 Ответить
Слуги народу будуть платити тільки тим медикам, хто захворів на коронавірус і став інвалідом, а тим хто заразився на роботі, захворів але виздоровів тому велика дуля під ніс.

"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".

Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000
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08.05.2020 00:00 Ответить
 
 