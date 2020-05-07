Рада поддержала законопроект о страховании медиков

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3376-1 "О внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней", который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 340 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.

На случай установления группы инвалидности для медработника вследствие заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн.

Выплаты семье медицинского работника в случае летального случая составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн грн.

Законопроект инициировали нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова, Галина Янченко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и нардеп из группы "Доверие" Олег Кулинич.

В Раде также зарегистрированы два других законопроекта №3376 (Европейской солидарности) и №3376-2 ("слуги народа" Качуры), которые не были поддержаны.

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