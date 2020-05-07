З українським воїном Іноземного легіону Мартинюком попрощалися в Парижі

У Парижі відбулася церемонія вшанування пам'яті двох загиблих військовослужбовців французького Іноземного легіону, зокрема українця Дмитра Мартинюка.

Про це Цензор.НЕТ https://censor.net/uaповідомляє з посиланням на аккаунт Сухопутних сил Франції в Twitter. Аккаунт транслював церемонію в режимі реального часу.

Траурний кортеж проїхав центром міста, перетинаючи міст Олександра III.

Церемонія прощання традиційно відбулася на площі перед Будинком інвалідів, в якому розташовано Музей армії, а також місця поховання видатних воїнів Франції, зокрема Наполеона.

#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om — Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020

Дмитро Мартинюк загинув у Малі 1 травня. Бронеавтомобіль французького контингенту військ підірвався на саморобному вибуховому пристрої під час проведення військової операції проти терористів.