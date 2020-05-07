С украинским воином Иностранного легиона Мартынюком попрощались в Париже

В Париже состоялась церемония чествования памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, в том числе украинца Дмитрия Мартынюка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на аккаунт Сухопутных сил Франции в Twitter. Аккаунт транслировал церемонию в режиме реального времени.

Траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, в котором расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, в том числе Наполеона.

#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om — Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020

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Дмитрий Мартынюк погиб в Мали 1 мая. Бронеавтомобиль французского контингента войск подорвался на самодельном взрывном устройстве во время проведения военной операции против террористов.