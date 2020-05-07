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С украинским воином Иностранного легиона Мартынюком попрощались в Париже

В Париже состоялась церемония чествования памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, в том числе украинца Дмитрия Мартынюка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на аккаунт Сухопутных сил Франции в Twitter. Аккаунт транслировал церемонию в режиме реального времени.

Траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, в котором расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, в том числе Наполеона.

#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om

— Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020

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Дмитрий Мартынюк погиб в Мали 1 мая. Бронеавтомобиль французского контингента войск подорвался на самодельном взрывном устройстве во время проведения военной операции против террористов.

Автор: 

Париж (421) смерть (9259) украинцы (3880) Франция (3555)


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Топ комментарии
+26
Этих парней с почестями и славой похоронят и родные получат достойную страховку. А тех кто за Пуйла - прикопают там где грохнут и никто не вспомнит. Почувствуйте разницу.
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07.05.2020 22:05 Ответить
+25
сухов, ты идиот? ты сравниваешь несравниваемое - легальный Иностранный легион и преступное даже по законам паРаши говно типа чвк вагнера.
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07.05.2020 22:15 Ответить
+8
"Говорят" кур доять
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07.05.2020 22:28 Ответить
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Этих парней с почестями и славой похоронят и родные получат достойную страховку. А тех кто за Пуйла - прикопают там где грохнут и никто не вспомнит. Почувствуйте разницу.
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07.05.2020 22:05 Ответить
сухов, ты идиот? ты сравниваешь несравниваемое - легальный Иностранный легион и преступное даже по законам паРаши говно типа чвк вагнера.
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07.05.2020 22:15 Ответить
А дети у Сирії бачив французський легіон ? фсб підказало?
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07.05.2020 22:27 Ответить
А де ти бачив шо я кажу "французський легіон" - я сказав - французи разом з путєном.
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07.05.2020 22:30 Ответить
Ні, ти написав що французи разом з кацапами вбивають людей в Сирії і Лівії. У тебе що сепарська амнезія ?
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07.05.2020 22:34 Ответить
А ти там десь свічку тримаєш, чи воєнкором підробляєш ? Звєзда ? Раша тудей ? Клоун.
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07.05.2020 22:35 Ответить
Иностранный легион - легитимное военное образование. Вагнеровцы -частная в кавычках армия путинских недоносков.
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07.05.2020 22:32 Ответить
Откуда инфа что нарушивший законодательство Украины ? По одному только слову "украинец" ?
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07.05.2020 22:51 Ответить
По поводу законности: В Украине предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Однако наемником признается лишь тот, кто воюет на стороне незаконных вооруженных формирований. Иностранный легион таким не является, он часть вооруженных сил Франции, а потому его украинские солдаты являются лишь волонтерами.
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07.05.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/user/249448

измена Родине

чув дзвiн...ты очень глуп, какие-то совковые клише и полное отсутствие реальных знаний.
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07.05.2020 23:11 Ответить
по крайней мере так было.
Не удивлюсь что для легализации Даунбасских наёмников это уже отменили и пропихивают службу на врага как хероизм...
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07.05.2020 22:55 Ответить
иностранный легион - не является ВРАГОМ Украины. Это часть вооруженных сил Франции. ЛЕГАЛЬНАЯ часть.
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07.05.2020 23:05 Ответить
Иностранный легион - войсковое соединение, входящее в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Франции(вики)
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08.05.2020 02:48 Ответить
Иностранный легион - это штрафбат, позволяющий смыть кровью?
Говорят в 50-е годы практически полностью состоял из немцев.
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07.05.2020 22:00 Ответить
"Говорят" кур доять
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07.05.2020 22:28 Ответить
Это его выбор! Он хотел гражданства иного! Жаль, но увы! Он практически был не наш!
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07.05.2020 22:11 Ответить
Жаль было бы, если бы погиб защитник Украины.
А это манкурт, сбежавший из защищающей свою территорию Украины воевать за чужую страну. Тьфу на такого и совсем не жаль.
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07.05.2020 22:56 Ответить
А ты где служил?
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07.05.2020 23:06 Ответить
Диванный воин, ау! Так где ты служил.
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07.05.2020 23:16 Ответить
Настоящий украинский патриот! А сколько ходок у него до Легиона было в Украине?
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07.05.2020 22:13 Ответить
Не думаю, что были...просто захотел служить за бабки...
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07.05.2020 22:15 Ответить
Там не только бабки,но и гражданство Франции через определенное время.
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07.05.2020 22:18 Ответить
Там все сделано так, что-бы ты его не получил...когда контракт подходит к концу и появляется возможность получить гражданство...тебе предложат более выгодный контракт, но и получение гражданства автоматически отодвинется до конца контракта...и так пока не убьют...
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07.05.2020 22:27 Ответить
Не пиши чушь. Для начала ознакомься с процессом службы и с ней связанными выплатами и привилегиями.
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07.05.2020 23:08 Ответить
чего ты мелешь,зайди на оф сайт и узнай условия отбора в легион,с судимостью с тобой разговаривать не станут те годы уже давно прошли.А гражданство франции улыбнется только благодаря заслугам эквивалентным Герою Украины!изучи тему потом языком мели!
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07.05.2020 22:31 Ответить
Ну по версии бубочки, он перестал стрелять. Зебилы - ваши апплодисмннты?
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07.05.2020 22:14 Ответить
Украинские воины в окопах данбаса... а это заробитчане!
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07.05.2020 22:17 Ответить
А где то пишут что он солдат ВСУ? Он украинец на службе Франции. И в этом нет ничего плохого.
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07.05.2020 23:12 Ответить
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью в Мали военнослужащего Иностранного легиона украинского происхождения Дмитрия Мартынюка.


З українським воїном Іноземного легіону Мартинюком попрощалися в Парижі - Цензор.НЕТ 3348


«Президент Республики с большим сожалением воспринял сообщение о смерти 1 мая бригадира (капрал *) Дмитрия Мартынюка в военном госпитале Перси де Кламар вследствие ранений, полученных от разрыва самодельного взрывного устройства. Это произошло 23 апреля во время проведения операции против террористических групп в Мали», - говорится в сообщении.
Макрон выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заверил в солидарности Франции в таких трагических обстоятельствах.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли лично и возглавляемое им ведомство в целом, командование Сухопутных войск, а также командование и личный состав полка, в котором служил украинский легионер.
Как стало известно сегодня, военнослужащий 1-го бронетанкового полка Иностранного легиона Дмитрий Мартынюк погиб в Мали, выполняя задания во время антитеррористической операции «Бархан».

Франция проводит ее в африканском регионе Сахель, который включает Мали, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад. К операции привлечены 6 тыс. военнослужащих.
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07.05.2020 22:20 Ответить
Это всё кацапы проводят для легализации Данбасса - типо - да они там такие же наёмники простые...
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07.05.2020 22:24 Ответить
слышь ты, придурь, не каждый, кто с оружием и стреляет это преступник.
а ну-ка, давай, идиот, еще об украинских карателях и о убиваемом ими народе бамбасса.
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07.05.2020 22:25 Ответить
какая Сирия и Ливия, идиот?
французы антитеррористическую операцию проводят против исламистов, терроризирующих местное население, в Мали, Чаде, Буркино-Фасо, Мавритании и в Нигере совместно с Великобританией, помогают им еще эстонцы.
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07.05.2020 22:30 Ответить
Ознакомься с Ливией.
В Сирии они антитеррористическую вместе с путеном проводят.
И Макрон друг Украины - помогает на каждом шагу.

*******...
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07.05.2020 22:36 Ответить
Ознакомился. В 2011 году и то, только по слухам и без подтверждения. А вот на росСМИ такая информация проскакивает (сайт топвар), но на уровне - баба Маша сказала.
Так что или давай пруф или не болтай то, чего не знаешь.
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07.05.2020 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_UAjsv3m29w&feature=youtu.be&t=257
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07.05.2020 23:43 Ответить
У тебя заклинило? Он служит в ЛЕГАЛЬНОЙ части Французских ВС. Я тебе выше написал по поводу законности.
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07.05.2020 23:14 Ответить
Законодательство изменили - теперь Даунбасские наёмники с Лугандоновскими - простые заробитчане и хоронить их нужно с почётом в Киеве!

Так что - выборы в ДНР-е и нихто низабыт и ништонизабыта...
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07.05.2020 23:46 Ответить
Не пиши ерунду или дай номер закона и я сам прочитаю. Сравнил х.й с пальцем, Легион и лднр.
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07.05.2020 23:55 Ответить
по сути я ошибался с законодательством - его изменили.

по предыдущему посту - некорректно высказался.
Законодательство изменили и теперь служба и во французском легионе не является преступлением.

Считаю это неправильным и в виде сарказма привёл пример с Лугандоном - службу на паРашку тоже можно оформить как во французском легионе...
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08.05.2020 00:03 Ответить
Мой ответ в другой ветке:

По поводу законности: В Украине предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Однако наемником признается лишь тот, кто воюет на стороне незаконных вооруженных формирований. Иностранный легион таким не является, он часть вооруженных сил Франции, а потому его украинские солдаты являются лишь волонтерами.
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08.05.2020 00:09 Ответить
З українським воїном Іноземного легіону Мартинюком попрощалися в Парижі - Цензор.НЕТ 7196
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08.05.2020 01:13 Ответить
Оце я розумію похорони військового у Франції - наскільки там держава поважає військових, а в Україні чомусь більше поважають МЕНТІВ, а не військових, бо владники вбачають в ментах своїх захисників, а військові України для них це вороги
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07.05.2020 22:31 Ответить
В Украине тоже достойно хоронят солдат. Это в России - как бродяг.
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07.05.2020 23:15 Ответить
Да - написал ранее - Лугандоновцев с почестями в Киеве хоронить.
А какаяразница - легион или космические вайска рассеи?
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07.05.2020 23:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/7/7250878/

Цензор не спи...
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07.05.2020 22:32 Ответить
Цензор прекрашивается потихоньку пока не поздно...
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07.05.2020 22:37 Ответить
Иностранный легион это почетное военное формирование позволяющее желающим воевать и умирать за интересы Франции вместо французов и вместе с французами.Сравнивать Легион с таинственными наемниками России под кодовым именем вагнеровцы бессмысленно.Первые пытаются разрулить военный конфликт военными же действиями. Вторые убивая пытаются его разжечь.
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07.05.2020 22:40 Ответить
Разница с точки зрения права только одна.
Франция признает легион частью вооруженных сил страны, а Россия не признает.
Завтра путину ударит моча и он тоже признает. Делов то.
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07.05.2020 22:49 Ответить
Вот когда признает, тогда и пиши. Но он не признает, так как это откроет путь для любого российского миллиардера создать свою личную армию.
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07.05.2020 23:22 Ответить
Разница не принципиальная - это чувачек, не смотря на желание и умение воевать пошел воевать за чужую страну не смотря на то, что его собственная подверглась агрессии.
Сдох и хрен с ним - он бросил Украину и украинцам нечего о нем вспоминать.
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07.05.2020 22:59 Ответить
бред не пиши. Мартынюк во Франции давным давно был, задолго до 14-го года как и давно был в Иностранном легионе.
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07.05.2020 23:49 Ответить
Ну и хрен с ним - значит для Украины он умер уже давно.
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08.05.2020 00:09 Ответить
Мартинюк в легіоні з 2015 року, у Франції невідомо.
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08.05.2020 06:08 Ответить
"Первые пытаются разрулить военный конфликт военными же действиями" - это тебе паРаша.сру поведала?

https://www.youtube.com/watch?v=_UAjsv3m29w&feature=youtu.be&t=257
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07.05.2020 23:01 Ответить
Если тебе в голову насрали и ты потерял возможность понимать смысл прочитаного то я тебе не судья.
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08.05.2020 00:42 Ответить
До чого тут ця новина? Громадянин іншої держави помер за свою нову батьківщину. Мені більше шкода хлопців, які померли за Україну. І не треба цю новину тиждень тут мусолити.
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07.05.2020 23:25 Ответить
к чему новость? Жополиство украинское перед сильными странами рулит уже давно. Вот и мусолят эту не имеющую к нашей стране новость. Погиб бы парень с украинскими корнями в армии страны третьего мира никто бы и не квакнул. А так готовы вылизать анус французам. Мол смотрите,это же наш бывший украинец погиб за вашу страну. Все это вызывает только брезгливость. Поэтому к нам так и относятся. Унес что нет своих героев? Зачем Цензор вообще печатает такие новости?
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08.05.2020 06:03 Ответить
Скоро будем оплачувати українців, які за Росію воюють? Альо, цензор?!
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07.05.2020 23:28 Ответить
Оплакувати
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07.05.2020 23:28 Ответить
Царство Небесне..

P.S. Дмитро більш схожий на француза ніж більшість мешканців Парижу..
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08.05.2020 09:49 Ответить
 
 