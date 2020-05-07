С украинским воином Иностранного легиона Мартынюком попрощались в Париже
В Париже состоялась церемония чествования памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, в том числе украинца Дмитрия Мартынюка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на аккаунт Сухопутных сил Франции в Twitter. Аккаунт транслировал церемонию в режиме реального времени.
Траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III.
Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, в котором расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, в том числе Наполеона.
#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om— Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020
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Дмитрий Мартынюк погиб в Мали 1 мая. Бронеавтомобиль французского контингента войск подорвался на самодельном взрывном устройстве во время проведения военной операции против террористов.
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измена Родине
чув дзвiн...ты очень глуп, какие-то совковые клише и полное отсутствие реальных знаний.
Не удивлюсь что для легализации Даунбасских наёмников это уже отменили и пропихивают службу на врага как хероизм...
Говорят в 50-е годы практически полностью состоял из немцев.
А это манкурт, сбежавший из защищающей свою территорию Украины воевать за чужую страну. Тьфу на такого и совсем не жаль.
«Президент Республики с большим сожалением воспринял сообщение о смерти 1 мая бригадира (капрал *) Дмитрия Мартынюка в военном госпитале Перси де Кламар вследствие ранений, полученных от разрыва самодельного взрывного устройства. Это произошло 23 апреля во время проведения операции против террористических групп в Мали», - говорится в сообщении.
Макрон выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заверил в солидарности Франции в таких трагических обстоятельствах.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли лично и возглавляемое им ведомство в целом, командование Сухопутных войск, а также командование и личный состав полка, в котором служил украинский легионер.
Как стало известно сегодня, военнослужащий 1-го бронетанкового полка Иностранного легиона Дмитрий Мартынюк погиб в Мали, выполняя задания во время антитеррористической операции «Бархан».
Франция проводит ее в африканском регионе Сахель, который включает Мали, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад. К операции привлечены 6 тыс. военнослужащих.
а ну-ка, давай, идиот, еще об украинских карателях и о убиваемом ими народе бамбасса.
французы антитеррористическую операцию проводят против исламистов, терроризирующих местное население, в Мали, Чаде, Буркино-Фасо, Мавритании и в Нигере совместно с Великобританией, помогают им еще эстонцы.
В Сирии они антитеррористическую вместе с путеном проводят.
И Макрон друг Украины - помогает на каждом шагу.
*******...
Так что или давай пруф или не болтай то, чего не знаешь.
Так что - выборы в ДНР-е и нихто низабыт и ништонизабыта...
по предыдущему посту - некорректно высказался.
Законодательство изменили и теперь служба и во французском легионе не является преступлением.
Считаю это неправильным и в виде сарказма привёл пример с Лугандоном - службу на паРашку тоже можно оформить как во французском легионе...
По поводу законности: В Украине предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Однако наемником признается лишь тот, кто воюет на стороне незаконных вооруженных формирований. Иностранный легион таким не является, он часть вооруженных сил Франции, а потому его украинские солдаты являются лишь волонтерами.
А какаяразница - легион или космические вайска рассеи?
Цензор не спи...
Франция признает легион частью вооруженных сил страны, а Россия не признает.
Завтра путину ударит моча и он тоже признает. Делов то.
Сдох и хрен с ним - он бросил Украину и украинцам нечего о нем вспоминать.
https://www.youtube.com/watch?v=_UAjsv3m29w&feature=youtu.be&t=257
P.S. Дмитро більш схожий на француза ніж більшість мешканців Парижу..