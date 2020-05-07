З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА

У Києві з 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації

Повідомляється, що виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати ринки:

"Феофанівський", вул. Академіка Заболотного, 48-А;

"Деміївський", вул. Ізюмська, 1;

"Базар на Лісовій", вул. Попудренка, 65;

"Маяк", вул. Попудренка, 90/2;

"Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;

"Печерський ринок", площа Печерська, 1;

"Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;

"Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;

"Лівобережний", вул. Сверстюка, 3;

"Дарниця", вул. Попудренка, 5,

"Шлях", вул. Зодчих, 52/1;

"Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6;

"Борщагівський", вул. Зодчих, 58.

У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

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Зокрема, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, ринок має забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.