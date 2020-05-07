З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА
У Києві з 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації
Повідомляється, що виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати ринки:
- "Феофанівський", вул. Академіка Заболотного, 48-А;
- "Деміївський", вул. Ізюмська, 1;
- "Базар на Лісовій", вул. Попудренка, 65;
- "Маяк", вул. Попудренка, 90/2;
- "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;
- "Печерський ринок", площа Печерська, 1;
- "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;
- "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;
- "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3;
- "Дарниця", вул. Попудренка, 5,
- "Шлях", вул. Зодчих, 52/1;
- "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6;
- "Борщагівський", вул. Зодчих, 58.
У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.
Зокрема, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, ринок має забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.
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но долго этим ********** у власти не удержаться
Нужны были 4 защелки на дверь.
У Гереги - не менее 110 грн за штуку. Через интернет - 36 грн за все.
Пересылка обошлась дороже
На Колібрісі ринку, як такого майже нема, там просто ларьки ж! Ну є трохи розкладок і м'ясом і все...
в какой стране мира власти перекрыли транспорт?
Небось, теперь жалеют, что продали казармы на Печерске армянам.
где рынок ?