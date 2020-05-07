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Новини Коронавірус і карантин
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З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА

З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА

У Києві з 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації

Повідомляється, що виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати ринки:

  • "Феофанівський", вул. Академіка Заболотного, 48-А;
  • "Деміївський", вул. Ізюмська, 1;
  • "Базар на Лісовій", вул. Попудренка, 65;
  • "Маяк", вул. Попудренка, 90/2;
  • "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;
  • "Печерський ринок", площа Печерська, 1;
  • "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;
  • "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;
  • "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3;
  • "Дарниця", вул. Попудренка, 5,
  • "Шлях", вул. Зодчих, 52/1;
  • "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6;
  • "Борщагівський", вул. Зодчих, 58.

У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

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Зокрема, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, ринок має забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.

Автор: 

карантин (18172) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Продавцы и покупатели будут на такси добираться?
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07.05.2020 23:11 Відповісти
+4
За доставку нужно отдать двое труселей Новой Почте
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07.05.2020 23:40 Відповісти
+4
Подол, Лукьяновка,Сырец, Нивки, Ветряные, Куренёвка, Оболонь --1 млн. жителей--
где рынок ?
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08.05.2020 00:09 Відповісти
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Продавцы и покупатели будут на такси добираться?
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07.05.2020 23:11 Відповісти
У влади на це не вистачає розуму
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07.05.2020 23:38 Відповісти
власть панически боится протестов, потому и парализовала весь транспорт
но долго этим ********** у власти не удержаться
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07.05.2020 23:54 Відповісти
А белье покупать в Эпицентре? на рынке труселей купить уже низзя, ковид покусает ?
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07.05.2020 23:14 Відповісти
В АТБ і Червоному маркеті є труселя😁 можеш замовити труселя Новою поштою з інтернету😊
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07.05.2020 23:38 Відповісти
За доставку нужно отдать двое труселей Новой Почте
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07.05.2020 23:40 Відповісти
Ну, иногда, по сравнению с Эпицентром это дешевле.
Нужны были 4 защелки на дверь.
У Гереги - не менее 110 грн за штуку. Через интернет - 36 грн за все.
Пересылка обошлась дороже
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07.05.2020 23:54 Відповісти
В нашем городишке только АТБ есть , а там только носки .
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08.05.2020 01:05 Відповісти
Это Победа!З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 945 З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 945 https://scontent.fmpw1-1.fna.fbcdn.net/v/t15.5256-10/96315563_1156551208030300_7290831530421649408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=1055be&_nc_oc=AQkzeBCNmGaa61KjGE0w5ckYE4HSy_2HVxpAdZZU_s77F6j3V4Z_adgJBZfzEFnYGPk&_nc_ht=scontent.fmpw1-1.fna&oh=28194456e45c219a490f7f79782adc6a&oe=5EDB9193 З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 7799
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07.05.2020 23:39 Відповісти
А от цікаво, чому КОлібріс відкривають (хоча там купувати нічого), а розташований поблизу дійсно хороший ринок Дніпро не відкривають?

На Колібрісі ринку, як такого майже нема, там просто ларьки ж! Ну є трохи розкладок і м'ясом і все...
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07.05.2020 23:51 Відповісти
почему парализован весь городской транспорт, включая метро?
в какой стране мира власти перекрыли транспорт?
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07.05.2020 23:52 Відповісти
Читай выше - Аваков не успеет организовать своих боевиков, когда народ рынется убивать зебильную команду.
Небось, теперь жалеют, что продали казармы на Печерске армянам.
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07.05.2020 23:59 Відповісти
У нас во власти стадо клоунов.
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08.05.2020 01:06 Відповісти
карантин почти 2 месяца, а денег пенсам дали 1000грн =17 грн день как раз на такси поехать на открывшийся базар(
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Подол, Лукьяновка,Сырец, Нивки, Ветряные, Куренёвка, Оболонь --1 млн. жителей--
где рынок ?
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08.05.2020 00:09 Відповісти
 
 