С 8 мая в Киеве заработают 13 продовольственных рынков, - КГГА

В Киеве с 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации

Сообщается, что выполнили противоэпидемические требования и могут работать рынки:

"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;

"Демеевский", ул. Изюмская, 1;

"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;

"Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

"Печерский рынок", площадь Печерская, 1;

"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

"Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

"Дарница", ул. Попудренко, 5,

"Шлях", ул. Зодчих, 52/1;

"Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

"Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

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В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущению стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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