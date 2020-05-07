С 8 мая в Киеве заработают 13 продовольственных рынков, - КГГА
В Киеве с 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации
Сообщается, что выполнили противоэпидемические требования и могут работать рынки:
"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
"Демеевский", ул. Изюмская, 1;
"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
"Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
"Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
"Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
"Дарница", ул. Попудренко, 5,
"Шлях", ул. Зодчих, 52/1;
"Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
"Борщаговский", ул. Зодчих, 58.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущению стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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но долго этим ********** у власти не удержаться
Нужны были 4 защелки на дверь.
У Гереги - не менее 110 грн за штуку. Через интернет - 36 грн за все.
Пересылка обошлась дороже
На Колібрісі ринку, як такого майже нема, там просто ларьки ж! Ну є трохи розкладок і м'ясом і все...
в какой стране мира власти перекрыли транспорт?
Небось, теперь жалеют, что продали казармы на Печерске армянам.
где рынок ?