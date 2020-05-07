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Новости Коронавирус и карантин
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С 8 мая в Киеве заработают 13 продовольственных рынков, - КГГА

С 8 мая в Киеве заработают 13 продовольственных рынков, - КГГА

В Киеве с 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации

Сообщается, что выполнили противоэпидемические требования и могут работать рынки:

"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
"Демеевский", ул. Изюмская, 1;
"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
"Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
"Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
"Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
"Дарница", ул. Попудренко, 5,
"Шлях", ул. Зодчих, 52/1;
"Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
"Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущению стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков

Автор: 

карантин (16729) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Продавцы и покупатели будут на такси добираться?
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07.05.2020 23:11 Ответить
+4
За доставку нужно отдать двое труселей Новой Почте
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07.05.2020 23:40 Ответить
+4
Подол, Лукьяновка,Сырец, Нивки, Ветряные, Куренёвка, Оболонь --1 млн. жителей--
где рынок ?
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08.05.2020 00:09 Ответить
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Продавцы и покупатели будут на такси добираться?
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07.05.2020 23:11 Ответить
У влади на це не вистачає розуму
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07.05.2020 23:38 Ответить
власть панически боится протестов, потому и парализовала весь транспорт
но долго этим ********** у власти не удержаться
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07.05.2020 23:54 Ответить
А белье покупать в Эпицентре? на рынке труселей купить уже низзя, ковид покусает ?
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07.05.2020 23:14 Ответить
В АТБ і Червоному маркеті є труселя😁 можеш замовити труселя Новою поштою з інтернету😊
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07.05.2020 23:38 Ответить
За доставку нужно отдать двое труселей Новой Почте
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07.05.2020 23:40 Ответить
Ну, иногда, по сравнению с Эпицентром это дешевле.
Нужны были 4 защелки на дверь.
У Гереги - не менее 110 грн за штуку. Через интернет - 36 грн за все.
Пересылка обошлась дороже
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07.05.2020 23:54 Ответить
В нашем городишке только АТБ есть , а там только носки .
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08.05.2020 01:05 Ответить
Это Победа!З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 945 З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 945 https://scontent.fmpw1-1.fna.fbcdn.net/v/t15.5256-10/96315563_1156551208030300_7290831530421649408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=1055be&_nc_oc=AQkzeBCNmGaa61KjGE0w5ckYE4HSy_2HVxpAdZZU_s77F6j3V4Z_adgJBZfzEFnYGPk&_nc_ht=scontent.fmpw1-1.fna&oh=28194456e45c219a490f7f79782adc6a&oe=5EDB9193 З 8 травня в Києві запрацюють 13 продовольчих ринків, - КМДА - Цензор.НЕТ 7799
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07.05.2020 23:39 Ответить
А от цікаво, чому КОлібріс відкривають (хоча там купувати нічого), а розташований поблизу дійсно хороший ринок Дніпро не відкривають?

На Колібрісі ринку, як такого майже нема, там просто ларьки ж! Ну є трохи розкладок і м'ясом і все...
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07.05.2020 23:51 Ответить
почему парализован весь городской транспорт, включая метро?
в какой стране мира власти перекрыли транспорт?
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07.05.2020 23:52 Ответить
Читай выше - Аваков не успеет организовать своих боевиков, когда народ рынется убивать зебильную команду.
Небось, теперь жалеют, что продали казармы на Печерске армянам.
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07.05.2020 23:59 Ответить
У нас во власти стадо клоунов.
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08.05.2020 01:06 Ответить
карантин почти 2 месяца, а денег пенсам дали 1000грн =17 грн день как раз на такси поехать на открывшийся базар(
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07.05.2020 23:55 Ответить
Подол, Лукьяновка,Сырец, Нивки, Ветряные, Куренёвка, Оболонь --1 млн. жителей--
где рынок ?
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08.05.2020 00:09 Ответить
 
 