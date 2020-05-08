Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні висловили подяку ексглаві місії МВФ в Україні Рону ван Родену за три роки служби на цій посаді і висловили сподівання на продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар.

Про це йдеться в заяві, розміщеній у Twitter послів країн G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 висловлюють щиру подяку та найкращі побажання Рону ван Родену за три роки почесної служби і дружби з Україною в ролі очільника місії МВФ. Ми сподіваємося розвинути тісні і продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар", - завили посли.

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"Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, ексглава місії МВФ у Молдові Владкова-Холлар очолила місію в Україні, змінивши на цій посаді Родена.