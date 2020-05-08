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Новини Співпраця з МВФ
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Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, - посли G7

Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні висловили подяку ексглаві місії МВФ в Україні Рону ван Родену за три роки служби на цій посаді і висловили сподівання на продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар.

Про це йдеться в заяві, розміщеній у Twitter послів країн G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 висловлюють щиру подяку та найкращі побажання Рону ван Родену за три роки почесної служби і дружби з Україною в ролі очільника місії МВФ. Ми сподіваємося розвинути тісні і продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар", - завили посли.

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"Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, ексглава місії МВФ у Молдові Владкова-Холлар очолила місію в Україні, змінивши на цій посаді Родена.

Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, - посли G7 01

Автор: 

G-7 G7 (1082) МВФ (3078) Роден (7) Владкова-Холлар Іванна (2)


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денях нет,всего харошава, держитесь
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08.05.2020 13:54 Відповісти
"решающее значение для макроэкономической стабильности Украины" - наличие на территории Украины сброда тупых клоунов.

Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7 - Цензор.НЕТ 9512
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08.05.2020 14:05 Відповісти
Выглядит как отряд зомби, идущих сожрать твой мозг.
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08.05.2020 14:38 Відповісти
Как говорится, самое стабильное состояние - на кладбище. МВФ добивается своей цели.
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08.05.2020 14:16 Відповісти
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
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08.05.2020 14:30 Відповісти
https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1258475157783564294 17 ч

Міхо Саакашвілі призначили відповідальним за провал реформ.
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08.05.2020 16:03 Відповісти
 
 