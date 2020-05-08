Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, - посли G7
Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні висловили подяку ексглаві місії МВФ в Україні Рону ван Родену за три роки служби на цій посаді і висловили сподівання на продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар.
Про це йдеться в заяві, розміщеній у Twitter послів країн G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 висловлюють щиру подяку та найкращі побажання Рону ван Родену за три роки почесної служби і дружби з Україною в ролі очільника місії МВФ. Ми сподіваємося розвинути тісні і продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Холлар", - завили посли.
"Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ", - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, ексглава місії МВФ у Молдові Владкова-Холлар очолила місію в Україні, змінивши на цій посаді Родена.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)
Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать
На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
https://twitter.com/andrey_poltava_
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1258475157783564294 17 ч
Міхо Саакашвілі призначили відповідальним за провал реформ.