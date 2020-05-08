Зеленський зустрівся з сім'ями переселенців, яким держава виділила житло в Золотому
Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський відвідав м.Золоте Попаснянського району. Глава держави оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили за державні кошти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зараз практично готові 10 квартир, на черзі - ще п'ять.
Спілкуючись із сім'ями, Зеленський висловив задоволення, що держава виконала свої зобов'язання перед людьми, які змушені були покинути свої будинки через загрозу життю та здоров'ю.
"Ми обіцяли - і зробили. Нехай у нових будинках панує злагода і мир", - сказав він.
Топ коментарі
+14 Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар08.05.2020 16:22 Відповісти Посилання
+11 18c49ed2
показати весь коментар08.05.2020 16:26 Відповісти Посилання
+8 Степан Иванов #323211
показати весь коментар08.05.2020 16:24 Відповісти Посилання
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Зебилы
криворiзька шмаркля паном бути не може аж нiяк, лише поцем на Привозi.))
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