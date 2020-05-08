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Новини
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Зеленський зустрівся з сім'ями переселенців, яким держава виділила житло в Золотому

Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський відвідав м.Золоте Попаснянського району. Глава держави оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили за державні кошти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зараз практично готові 10 квартир, на черзі - ще п'ять.

Спілкуючись із сім'ями, Зеленський висловив задоволення, що держава виконала свої зобов'язання перед людьми, які змушені були покинути свої будинки через загрозу життю та здоров'ю.

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"Ми обіцяли - і зробили. Нехай у нових будинках панує злагода і мир", - сказав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) переселенці (990) Золоте (206)


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Топ коментарі
+14
А в Золотое-4 не хочет съездить и пожить там хоть пару месяцев? Может стрелять не будут?
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08.05.2020 16:22 Відповісти
+11
Пусть семьи перевезут, как предлагали.

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом - Цензор.НЕТ 5693
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08.05.2020 16:26 Відповісти
+8
Красава. Отвели войска и выделили жильё.
Зебилы
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08.05.2020 16:24 Відповісти
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08.05.2020 16:20 Відповісти
А в Золотое-4 не хочет съездить и пожить там хоть пару месяцев? Может стрелять не будут?
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08.05.2020 16:22 Відповісти
Пусть семьи перевезут, как предлагали.

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом - Цензор.НЕТ 5693
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08.05.2020 16:26 Відповісти
Красава. Отвели войска и выделили жильё.
Зебилы
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Що, знову з сепарами зустрівся? Не доведуть вони бубочку до добра, ой не доведуть.
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08.05.2020 16:27 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
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08.05.2020 16:28 Відповісти
Пусть теперь там живет. Нах он тут нужен.
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Респект пану президенту и его команде! Не скули, порохобот, скушай рошенку, может полегчает.
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08.05.2020 16:51 Відповісти
засунь свiй респект собi у дупу.
криворiзька шмаркля паном бути не може аж нiяк, лише поцем на Привозi.))
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08.05.2020 18:55 Відповісти
На піаніно зіграв?
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08.05.2020 16:30 Відповісти
Не он собрал корзины с шоколадом и маски разгрузил , чтоб от педротты не отставать
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08.05.2020 16:36 Відповісти
Пусть бы он встретился с семьями, которым жильё не дали, а таких большинство.
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08.05.2020 16:36 Відповісти
ЗЕ пытается поднять свой увядший рейтинг за счет сепаров.
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08.05.2020 16:51 Відповісти
Тому і вибори хоче там восени провести...
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08.05.2020 16:54 Відповісти
эта мордатая хрипящая куринная попка ничего кроме омерзения уже не вызывает...
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08.05.2020 21:10 Відповісти
Это хорошо если переселенцы из ОРДЛО получили жильё! Тут Зеля молодец!
Пропагандировать это . Чем шире-тем лучше!
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09.05.2020 00:03 Відповісти
 
 