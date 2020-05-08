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Новини Силовики
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Реформа прокуратури триває - атестація продовжиться після карантину, - Венедіктова

Реформа прокуратури триває - атестація продовжиться після карантину, - Венедіктова

Офіс генерального прокурора продовжує розпочату в Україні реформу органів прокуратури.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

"Ми запустили Тренінговий центр прокурорів, щоб зберегти і посилити кадровий потенціал, плідно співпрацюємо в питаннях реформування з міжнародними партнерами", - зазначила Венедіктова.

Водночас, за її словами, виникла низка проблемних питань. "У судах понад 600 справ за позовами до Офісу генерального прокурора звільнених прокурорів, які не пройшли атестацію. До того ж, народні депутати України звернулися з конституційним поданням щодо конституційності закону України, яким передбачено реформу органів прокуратури", - заявила Венедіктова.

Вона також зазначила, що через непроходження атестації в прокуратурах окремих регіонів звільнено понад 30% прокурорів. "Це може дестабілізувати не тільки роботу окремо взятої прокуратури, а й суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи загалом", - підкреслила вона.

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Генпрокурор повідомила, що в даний час спільно з Радою прокурорів і міжнародними партнерами готуються критерії оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності. "Шкода, що це розцінюється окремими діячами як зупинка реформи - це надумано", - переконана Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що атестація прокурорів регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину. "Зараз йде робота щодо створення кадрових комісій", - пояснила вона.

Венедіктова також підкреслила, що право щодо формування комісії з відбору керівного складу, згідно із законодавством, надано виключно генеральному прокурору. "Комісія утворюється з семи осіб: чотирьох прокурорів, а також представників вищих навчальних закладів та наукових установ або осіб, делегованих міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями з їхньої згоди. Наповнення прокуратури - невідкладний процес, який не можна ставити на паузу", - підсумувала генпрокурор.

Автор: 

Правоохоронні органи (2709) прокуратура (3709) силовики (2515) реформи (3214) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3306)


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Топ коментарі
+5
Аттестацией командует Венедиктова. которая сама аттестацию не прошла.
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08.05.2020 22:16 Відповісти
+5
Не прошла аттестацию и защищает тех которые не прошли.
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08.05.2020 22:18 Відповісти
+4
Какие реформы, какие аттестации, когда рыги рулят генпрокуратурой и Венедиктовой?
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08.05.2020 22:38 Відповісти
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Верной дорогой идешь, товарищ Бене-диктова.(ну и рожа....)
Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1034
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08.05.2020 22:15 Відповісти
Аттестацией командует Венедиктова. которая сама аттестацию не прошла.
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08.05.2020 22:16 Відповісти
Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий", - пояснила она. Источник: https://censor.net/n3194455

Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 520
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08.05.2020 22:17 Відповісти
Не прошла аттестацию и защищает тех которые не прошли.
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08.05.2020 22:18 Відповісти
Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3279
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08.05.2020 22:20 Відповісти
конфликт интересов ,занимается реформой прокуратуры .
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08.05.2020 22:20 Відповісти
Когда результаты будут ? Снова реформа ради реформы, без цели и результатов, для галочки. Соя 5 лет "делала" реформы, аж 144 штуки, но по сути только языком чесала, результата ноль. Теперь эти перехватили инициативу, один треп и никаких реальных изменений.
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08.05.2020 22:30 Відповісти
Реформа - скальпель, революция - топор.
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08.05.2020 22:30 Відповісти
Тоесть вы хоть и бестолочи но я все равно найду хоть какое то IQ)))и снова здрасти все сначала
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08.05.2020 22:36 Відповісти
Какие реформы, какие аттестации, когда рыги рулят генпрокуратурой и Венедиктовой?
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08.05.2020 22:38 Відповісти
А почему все думают что проведение реформ это к лучшему.
Я вот так давно не думаю.
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08.05.2020 22:40 Відповісти
Ригоїди хочуть помсти, сцуки.
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08.05.2020 22:51 Відповісти
Аттестацию будет проводить монгольская косметичка с липовым дипломом, не сдавшая даже экзамен на судью?
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08.05.2020 23:49 Відповісти
Реформа - це зміна, і може бути як на краще, так і, на жаль, на гірше. Я ще не бачила змін на краще за зеленського. Все тільки у власних, зелених, інтересах, а не України.
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08.05.2020 23:59 Відповісти
 
 