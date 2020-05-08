Реформа прокуратури триває - атестація продовжиться після карантину, - Венедіктова

Офіс генерального прокурора продовжує розпочату в Україні реформу органів прокуратури.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

"Ми запустили Тренінговий центр прокурорів, щоб зберегти і посилити кадровий потенціал, плідно співпрацюємо в питаннях реформування з міжнародними партнерами", - зазначила Венедіктова.

Водночас, за її словами, виникла низка проблемних питань. "У судах понад 600 справ за позовами до Офісу генерального прокурора звільнених прокурорів, які не пройшли атестацію. До того ж, народні депутати України звернулися з конституційним поданням щодо конституційності закону України, яким передбачено реформу органів прокуратури", - заявила Венедіктова.

Вона також зазначила, що через непроходження атестації в прокуратурах окремих регіонів звільнено понад 30% прокурорів. "Це може дестабілізувати не тільки роботу окремо взятої прокуратури, а й суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи загалом", - підкреслила вона.

Читайте також: Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна

Генпрокурор повідомила, що в даний час спільно з Радою прокурорів і міжнародними партнерами готуються критерії оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності. "Шкода, що це розцінюється окремими діячами як зупинка реформи - це надумано", - переконана Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що атестація прокурорів регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину. "Зараз йде робота щодо створення кадрових комісій", - пояснила вона.

Венедіктова також підкреслила, що право щодо формування комісії з відбору керівного складу, згідно із законодавством, надано виключно генеральному прокурору. "Комісія утворюється з семи осіб: чотирьох прокурорів, а також представників вищих навчальних закладів та наукових установ або осіб, делегованих міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями з їхньої згоди. Наповнення прокуратури - невідкладний процес, який не можна ставити на паузу", - підсумувала генпрокурор.