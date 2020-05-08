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Новости Силовики
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Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова

Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова

Офис генерального прокурора продолжает начатую в Украине реформу органов прокуратуры.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Мы запустили Тренинговый центр прокуроров, чтобы сохранить и усилить кадровый потенциал, плодотворно сотрудничаем в вопросах реформирования с международными партнерами", - отметила Венедиктова.

Вместе с тем, по ее словам, возникли ряд проблемных вопросов. "В судах более 600 дел по искам к Офису генерального прокурора уволенных прокуроров, не прошедших аттестацию. К тому же, народные депутаты Украины обратились с конституционным представлением о конституционности закона Украины, которым предусмотрена реформа органов прокуратуры", - заявила Венедиктова.

Она также отметила, что из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. "Это может дестабилизировать не только работу отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом", - подчеркнула она.

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Генпрокурор сообщила, что в настоящее время совместно с Советом прокуроров и международными партнерами готовятся критерии оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и доброчестности. "Жаль, что это расценивается отдельными деятелями как остановка реформы - это надуманно", - убеждена Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина. "Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий", - пояснила она.

Венедиктова также подчеркнула, что право по формированию комиссии по отбору руководящего состава, согласно законодательству, предоставлено исключительно генеральному прокурору. "Комиссия образуется из семи человек: четырех прокуроров, а также представителей высших учебных заведений и научных учреждений или лиц, делегированных международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями с их согласия. Наполнение прокуратуры – насущный процесс, который нельзя ставить на паузу", - заключила генпрокурор.

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Автор: 

правоохранительные органы (2971) прокуратура (5041) силовики (2799) реформы (3956) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2520)


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Топ комментарии
+5
Аттестацией командует Венедиктова. которая сама аттестацию не прошла.
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08.05.2020 22:16 Ответить
+5
Не прошла аттестацию и защищает тех которые не прошли.
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08.05.2020 22:18 Ответить
+4
Какие реформы, какие аттестации, когда рыги рулят генпрокуратурой и Венедиктовой?
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08.05.2020 22:38 Ответить
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Верной дорогой идешь, товарищ Бене-диктова.(ну и рожа....)
Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1034
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08.05.2020 22:15 Ответить
Аттестацией командует Венедиктова. которая сама аттестацию не прошла.
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08.05.2020 22:16 Ответить
Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий", - пояснила она. Источник: https://censor.net/n3194455

Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 520
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08.05.2020 22:17 Ответить
Не прошла аттестацию и защищает тех которые не прошли.
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08.05.2020 22:18 Ответить
Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3279
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08.05.2020 22:20 Ответить
конфликт интересов ,занимается реформой прокуратуры .
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08.05.2020 22:20 Ответить
Когда результаты будут ? Снова реформа ради реформы, без цели и результатов, для галочки. Соя 5 лет "делала" реформы, аж 144 штуки, но по сути только языком чесала, результата ноль. Теперь эти перехватили инициативу, один треп и никаких реальных изменений.
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08.05.2020 22:30 Ответить
Реформа - скальпель, революция - топор.
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08.05.2020 22:30 Ответить
Тоесть вы хоть и бестолочи но я все равно найду хоть какое то IQ)))и снова здрасти все сначала
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08.05.2020 22:36 Ответить
Какие реформы, какие аттестации, когда рыги рулят генпрокуратурой и Венедиктовой?
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08.05.2020 22:38 Ответить
А почему все думают что проведение реформ это к лучшему.
Я вот так давно не думаю.
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08.05.2020 22:40 Ответить
Ригоїди хочуть помсти, сцуки.
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08.05.2020 22:51 Ответить
Аттестацию будет проводить монгольская косметичка с липовым дипломом, не сдавшая даже экзамен на судью?
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08.05.2020 23:49 Ответить
Реформа - це зміна, і може бути як на краще, так і, на жаль, на гірше. Я ще не бачила змін на краще за зеленського. Все тільки у власних, зелених, інтересах, а не України.
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08.05.2020 23:59 Ответить
 
 