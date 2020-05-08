Реформа прокуратуры продолжается - аттестация продолжится после карантина, - Венедиктова

Офис генерального прокурора продолжает начатую в Украине реформу органов прокуратуры.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Мы запустили Тренинговый центр прокуроров, чтобы сохранить и усилить кадровый потенциал, плодотворно сотрудничаем в вопросах реформирования с международными партнерами", - отметила Венедиктова.

Вместе с тем, по ее словам, возникли ряд проблемных вопросов. "В судах более 600 дел по искам к Офису генерального прокурора уволенных прокуроров, не прошедших аттестацию. К тому же, народные депутаты Украины обратились с конституционным представлением о конституционности закона Украины, которым предусмотрена реформа органов прокуратуры", - заявила Венедиктова.

Она также отметила, что из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. "Это может дестабилизировать не только работу отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом", - подчеркнула она.

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Генпрокурор сообщила, что в настоящее время совместно с Советом прокуроров и международными партнерами готовятся критерии оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и доброчестности. "Жаль, что это расценивается отдельными деятелями как остановка реформы - это надуманно", - убеждена Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина. "Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий", - пояснила она.

Венедиктова также подчеркнула, что право по формированию комиссии по отбору руководящего состава, согласно законодательству, предоставлено исключительно генеральному прокурору. "Комиссия образуется из семи человек: четырех прокуроров, а также представителей высших учебных заведений и научных учреждений или лиц, делегированных международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями с их согласия. Наполнение прокуратуры – насущный процесс, который нельзя ставить на паузу", - заключила генпрокурор.

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