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Новости Силовики
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Венедиктова про советников из непрошедших аттестацию прокуроров: "Они достаточно квалифицированы для меня"

Венедиктова про советников из непрошедших аттестацию прокуроров:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не видит проблем в том, что половина ее штатных советников - бывшие прокуроры, не прошедших аттестацию.

Об этом она заявила в эфире hromadske,информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет про бывших прокуроров Александра Ватутина, Вадима Приймачко, Николая Тридуба, Игоря Коваля и Игоря Процюка.

Венедиктова подчеркнула, что это не означает, что она отвергает реформу прокуратуры.

"Нет, почему. Советники же не возвращаются в прокуратуру. Это комиссия так признала (они не должны работать в прокуратуре - ред.), А я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня и как к советникам я прислушиваюсь к их мнению", - сказала генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что советник и прокурор это разные вещи, потому что последний имеет процессуальный статус.

"Я не буду никому давать оценку, я буду выбирать советников себе сама и считаю, что определенную информацию я должна знать от этих людей в силу того, что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблем", - резюмировала она.

Также читайте: Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) прокурор (1132) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+86
Неквалифицированные советники у неквалифицированного генпрокурора. Логично.
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01.05.2020 01:57 Ответить
+61
"Яка непроходна їхала, таких неатестованих і здибала"
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01.05.2020 02:05 Ответить
+57
а на закон пох
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01.05.2020 01:57 Ответить
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Дурень на дурневі сидить і дурня поганяє. Одиниця виміру дурості Зе-команди - коля, 10 коль = 1 арахам, 10 арахам = 1 венедик, 10 венедик = 1 зеля.
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01.05.2020 11:04 Ответить
Взагалі, типова ситуація. Керівник-карьєрист підбирає собі підлеглих меньш розумних та здібних. Усіх, хто, апріорі, "розумніший", може скласти конкуренцію такому керівнику.
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01.05.2020 11:04 Ответить
Менш розумних знайти не можливо, просто підібрала тих що хоть знають як прокурорськи шахери-махери крутити і вдячні їй особисто будуть!
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01.05.2020 11:27 Ответить
е погов1рка; Який 1хав,таких 1 здибав.Це не про не1 часом?
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01.05.2020 11:28 Ответить
Ничего удивительного не вижу, когда первый, паяц дремучий совок, то и кадры он подбирает себе таких же, совков антиукраинцев, какая разница, 73% быдла дали карт бланш высокозрастному пацану из 95 квартала, вот и кушайте православные дебилы.
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01.05.2020 11:33 Ответить
То есть Венедиктова еще менее квалифицирована чем они? Вот она обосралась!!!!
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01.05.2020 11:43 Ответить
Логично. Для тетки, не сдавшей экзамены, не прошедшие аттестацию прокуроры вполне квалифицированы.

Гопота управляет страной.
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01.05.2020 12:07 Ответить
Хто з адекватних спеціалістів піде туди працювати, де скоро будуть там рулити, не тільки гопники і неуки, а і злодії в законі. І Конституцію назвуть - Основне поняття. Одного журналіста при баризі висвятили в генпрокурори, цю, вже розумово відстару, теж в генпрокуратори Пани із закулісся ви там ідіоти чи придурки? Навіть в середньовічному Китає більш виважено підбирали держслужбовців, ніж це роблять олігофрени в Україні.
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01.05.2020 12:25 Ответить
Таким образом,можно оправдать любого негодяя,просто потому,что он квалифицированный работник.А по поводу опыта,так у них опыт связан в основном с воровством и взяточничеством.
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01.05.2020 12:44 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUkzYjsDDtwkVOFdFLTFTfnh8tGfUwN4nFPRyt5T9kil6HAsbsPFn9_aXEkJINoIrW46h7cmZvtMxSSjkMkxCPnO9JORXsVa0nWmx7cF5KJWVcMAymcuCuS2avNvsaTCGvs2SnU0MToN-M8tDWh1B_F_fjd341XMJQODVTH5m85Tw4xfFiTrNf9OzaiGYJkkP8DixtaGpFn1RR-aFY_RWckWsrG3BCPOW0rhtHIRWUIASOwj0Un2cy-WoPCdbzo-IriHcG3cC7Y262rqJbojiNJeZeY9vfJwOcSE0znPjo7Jb74I28KfnTlwl1ija5a_YPm7QRT4eOVz-k_rsM0_U1c5DhS8n_HRbMv6DSA3uY73k41XUPgw&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2748859885243821 Вчора
Революція гідності була актом національного пробудження.
Хтось не приєднався до неї бо боявся, а хтось з ненависті до нації.
Нинішній голова парламенту Розумков з останніх.

Нині він заявляє необхідність скасувати люстрацію, адже вона униможливлює відновлення на посадах цінних управлінських кадрів.

Люстрація була суспільною помстою старому режиму.
Розумков керував виборчим штабом Зеленського. Під час виборів він висував гасло - нових людей до влади!

Але нові нинішні виявилися значно гіршими, ніж вчорашні.

Тепер Розумков мріє замінити їх позавчорашніми.

Чи не варто було б тоді замінити Розумкова на Рибака, який очолював ВР з 2012 року до того, як втік разом з Януковичем? Він явно був більш компетентним.
Венедіктова про радників з-поміж прокурорів, які не пройшли атестацію : "Вони достатньо кваліфіковані для мене" - Цензор.НЕТ 2340
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01.05.2020 12:47 Ответить
Ставлю вподобайку, але коли корчу фсб-шники башляють, то він зовсім інакші речі верзе.
Мабудь не проплатили падлюки корчу-політзаробітчанину.)
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01.05.2020 15:03 Ответить
Все предельно честно...для нее лично уровня некомпетентных прокуроров хватает
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01.05.2020 12:55 Ответить
Как добраться до острова с поломанным компасом?
-Он не указывает на север.Но мы ведь,и не север ищем,верно?
Джек набирает команду https://youtu.be/ts1IA32nKA4
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01.05.2020 13:12 Ответить
Скажи мне кто твой советник и я скажу тебе кто ты. Тупая и еще тупее. Не прошедшая по конкурсу и не прошедшие атестацию
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01.05.2020 13:22 Ответить
Йди ліпше займайся косметикою, на більше ти не тягнеш, куриця!!!
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01.05.2020 13:23 Ответить
Сама выбирает, пусть сама, из своего кармана, им и платит. Государственный бюджет рассматривают как свой бумажник.
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01.05.2020 13:30 Ответить
Ущипните меня!!!
Эта тетя, которая не сдала экзамены на судью признается, что она подбирает себе в подчиненные таких же двоечников, чтобы некому было ее подсижывать?
Улльот, кажись Луценко даже после пятилетнего запоя был поумнее...
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01.05.2020 13:36 Ответить
Як ви гадаєте... Чи добіжить ця курка до расєйського кордону, коли кіпеш случіцца?!)
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01.05.2020 14:54 Ответить
Венедіктова про радників з-поміж прокурорів, які не пройшли атестацію : "Вони достатньо кваліфіковані для мене" - Цензор.НЕТ 1745
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01.05.2020 15:06 Ответить
*****! Нагадує зою космодем'янську. Та палила кацабські дярьовні через шизофренію, а ця палить Україну , как завєщал єйо папка-мусор! Конєц такий самий буде?)))
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01.05.2020 15:45 Ответить
Судя по её заявлениям и действиям, то сама Венедиктова является не достаточно компетентна для своей должности.
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01.05.2020 15:18 Ответить
Це якийсь ісець.
А на віщо їй заступники,
З чиєї кишені вона платить радникам.........
Якщо не вистачає клепки у голові , то і радники не допоможуть і це як надалі стає у наявності.
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01.05.2020 16:13 Ответить
харкiвська хвойда-косметичка суддею Верховного суду хотіла стати не здавши навіть на мінімальний тест. великий спецiЯлicт, проФФесорка.


нема конфлікту інтересів, і квартира не хвойди, але прокурором не відмовляється бути, і вбивство Гандзюк ніби розкрито, але запитань більше ніж відповідей!...

сволота.
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01.05.2020 16:33 Ответить
Они достаточно квалифицированы для меня = я єщє тупєє нєатєстованих
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08.09.2020 10:49 Ответить
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