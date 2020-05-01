Венедиктова про советников из непрошедших аттестацию прокуроров: "Они достаточно квалифицированы для меня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не видит проблем в том, что половина ее штатных советников - бывшие прокуроры, не прошедших аттестацию.

Об этом она заявила в эфире hromadske,информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет про бывших прокуроров Александра Ватутина, Вадима Приймачко, Николая Тридуба, Игоря Коваля и Игоря Процюка.

Венедиктова подчеркнула, что это не означает, что она отвергает реформу прокуратуры.

"Нет, почему. Советники же не возвращаются в прокуратуру. Это комиссия так признала (они не должны работать в прокуратуре - ред.), А я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня и как к советникам я прислушиваюсь к их мнению", - сказала генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что советник и прокурор это разные вещи, потому что последний имеет процессуальный статус.

"Я не буду никому давать оценку, я буду выбирать советников себе сама и считаю, что определенную информацию я должна знать от этих людей в силу того, что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблем", - резюмировала она.

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