Венедиктова про советников из непрошедших аттестацию прокуроров: "Они достаточно квалифицированы для меня"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не видит проблем в том, что половина ее штатных советников - бывшие прокуроры, не прошедших аттестацию.
Об этом она заявила в эфире hromadske,информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет про бывших прокуроров Александра Ватутина, Вадима Приймачко, Николая Тридуба, Игоря Коваля и Игоря Процюка.
Венедиктова подчеркнула, что это не означает, что она отвергает реформу прокуратуры.
"Нет, почему. Советники же не возвращаются в прокуратуру. Это комиссия так признала (они не должны работать в прокуратуре - ред.), А я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня и как к советникам я прислушиваюсь к их мнению", - сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что советник и прокурор это разные вещи, потому что последний имеет процессуальный статус.
"Я не буду никому давать оценку, я буду выбирать советников себе сама и считаю, что определенную информацию я должна знать от этих людей в силу того, что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблем", - резюмировала она.
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Гопота управляет страной.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2748859885243821 Вчора
Революція гідності була актом національного пробудження.
Хтось не приєднався до неї бо боявся, а хтось з ненависті до нації.
Нинішній голова парламенту Розумков з останніх.
Нині він заявляє необхідність скасувати люстрацію, адже вона униможливлює відновлення на посадах цінних управлінських кадрів.
Люстрація була суспільною помстою старому режиму.
Розумков керував виборчим штабом Зеленського. Під час виборів він висував гасло - нових людей до влади!
Але нові нинішні виявилися значно гіршими, ніж вчорашні.
Тепер Розумков мріє замінити їх позавчорашніми.
Чи не варто було б тоді замінити Розумкова на Рибака, який очолював ВР з 2012 року до того, як втік разом з Януковичем? Він явно був більш компетентним.
Мабудь не проплатили падлюки корчу-політзаробітчанину.)
-Он не указывает на север.Но мы ведь,и не север ищем,верно?
Джек набирает команду https://youtu.be/ts1IA32nKA4
Эта тетя, которая не сдала экзамены на судью признается, что она подбирает себе в подчиненные таких же двоечников, чтобы некому было ее подсижывать?
Улльот, кажись Луценко даже после пятилетнего запоя был поумнее...
А на віщо їй заступники,
З чиєї кишені вона платить радникам.........
Якщо не вистачає клепки у голові , то і радники не допоможуть і це як надалі стає у наявності.
нема конфлікту інтересів, і квартира не хвойди, але прокурором не відмовляється бути, і вбивство Гандзюк ніби розкрито, але запитань більше ніж відповідей!...
сволота.