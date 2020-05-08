Хірург Сак, який повернувся з Італії: в Україні дуже м'який карантин
Порівняно з Італією, в Україні дуже м'який карантин, на дорогах повно машин, а люди переміщаються вільно, хоч і в масках.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, який нещодавно повернувся з Італії, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вже підлітаючи до Риму українські лікарі звернули увагу на практично порожні дороги. А поки їхали з аеропорту в м.Беззаро - за 4 години дороги побачили лише кілька машин.
"Перебуваючи в Італії, працюючи там, переміщаючись вулицями міста Беззаро, де ми перебували, ми бачили дуже жорсткі правила перебування на вулиці, ми бачили дуже жорсткі правила перебування в готелі. Ми жили по одному в номері, і нам забороняли переміщатися навіть з номера в номер", - розповів Сак.
Після повернення в Україну медики зауважили дуже великий контраст в обмеженнях.
"Те, що ми побачили зараз в Україні, пролітаючи над Києвом, ми бачили ту саму картину, коли ми відлітали, і всі дороги зайняті машинами, супермаркети працюють. Люди переміщаються - так, у масках, і так далі", - сказав Сак.
"Якщо порівнювати з тим карантином, який ми бачили в Італії, то можна сказати, що тут дуже лояльні умови карантину", - додав він.
Хірург передбачає, що ослаблення карантину в Україні може привести до нового спалаху захворюваності COVID-19.
"На жаль, те, що ми побачили в Україні тут, можливо, це послужило тому, що ми бачимо зараз. Коли трошки послабили карантин, ми бачимо сплеск захворювання зараз. Швидше за все, сплеск захворюваності призведе до смертності", - сказав він.
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В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
Это не ошибка,а продуманная диверсия.В то время как одни банкротятся,другие за бесценок скупают активы,идёт передел рынка и т.д.
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кому как. здесь типичный конфликт интересов. я в этой ситуации донор. акцептору, конечно, не страшно. даже если я сдохну.
врач-хирург Юрий Сак, - это ГОЛОВА. Шаман однако.
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика
Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
Чи не пора дати по рукам отаким лікарям, гебреїсусам, програмістам і власникам змі, які так старанно розкручують істерію?
Или просто - сопля урода - по блату съездил чтобы теперь под видом хероя пиарится ?...
"специалист" ёпивомать...
как можно сравнивать самую нищею страну в Европе с Италией или Францией!
Дальше действительно карантин придется ослаблять, даже если трупы девать будет некуда. Тк продлять его дальше просто не будет возможности...
Ну а там посмотрим