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Новини Коронавірус і карантин
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Хірург Сак, який повернувся з Італії: в Україні дуже м'який карантин

Хірург Сак, який повернувся з Італії: в Україні дуже м'який карантин

Порівняно з Італією, в Україні дуже м'який карантин, на дорогах повно машин, а люди переміщаються вільно, хоч і в масках.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, який нещодавно повернувся з Італії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже підлітаючи до Риму українські лікарі звернули увагу на практично порожні дороги. А поки їхали з аеропорту в м.Беззаро - за 4 години дороги побачили лише кілька машин.

"Перебуваючи в Італії, працюючи там, переміщаючись вулицями міста Беззаро, де ми перебували, ми бачили дуже жорсткі правила перебування на вулиці, ми бачили дуже жорсткі правила перебування в готелі. Ми жили по одному в номері, і нам забороняли переміщатися навіть з номера в номер", - розповів Сак.

Після повернення в Україну медики зауважили дуже великий контраст в обмеженнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Те, що ми побачили зараз в Україні, пролітаючи над Києвом, ми бачили ту саму картину, коли ми відлітали, і всі дороги зайняті машинами, супермаркети працюють. Люди переміщаються - так, у масках, і так далі", - сказав Сак.

"Якщо порівнювати з тим карантином, який ми бачили в Італії, то можна сказати, що тут дуже лояльні умови карантину", - додав він.

Хірург передбачає, що ослаблення карантину в Україні може привести до нового спалаху захворюваності COVID-19.

"На жаль, те, що ми побачили в Україні тут, можливо, це послужило тому, що ми бачимо зараз. Коли трошки послабили карантин, ми бачимо сплеск захворювання зараз. Швидше за все, сплеск захворюваності призведе до смертності", - сказав він.

Автор: 

Італія (1590) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин - Цензор.НЕТ 7110
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08.05.2020 22:31 Відповісти
+11
Чтобы не было эпидемии, надо делать в 10 раз меньше тестов чем в Европе.

Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин - Цензор.НЕТ 627
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08.05.2020 22:27 Відповісти
+11
Сак Юрий Анатольевич
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:52 Відповісти
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лікар все вірно каже ... але соєвим аби лише зраду розганяти ...))
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08.05.2020 22:37 Відповісти
Так соя хочет чтобы в Украине была епидемия, смертность 1000 человек в день и доллар по 100. Иначе Петя к корыту уже никак не попадет
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08.05.2020 22:41 Відповісти
У корыта сейчас зеля , проснись ты не актуален
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08.05.2020 22:50 Відповісти
Да ну? А тут визжат что прям Гулаг для людей сделали, кричат что все хотят на работу и в бары-рестораны.
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08.05.2020 22:38 Відповісти
не все "визжат". некоторые как крысы шипят: Что пару лет посидеть в концлагере не можете?
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08.05.2020 22:56 Відповісти
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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08.05.2020 22:38 Відповісти
Ну так є ж люди із здоровим глуздом і совістю. А є падлюки, які заробляють на істерії страху. А є придурки-папуги, які нічого ні в чому не розуміють, але повторюють за падлюками: мивсєумрьом, посіді мєсяц-два дома.
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09.05.2020 01:40 Відповісти
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой

Это не ошибка,а продуманная диверсия.В то время как одни банкротятся,другие за бесценок скупают активы,идёт передел рынка и т.д.
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09.05.2020 18:35 Відповісти
согласен
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09.05.2020 19:51 Відповісти
Эпидемия инфарктов и инсультов в Мире,не идет ни в какое сравнение с КоровиRUSом.Ежегодно 20 миллионов трупов...
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08.05.2020 22:39 Відповісти
При чем тут это? Да, пожилые люди умирают, в основном от инфарктов и инсультов. Но вирус забирает тех которые еще могли бы прожить много лет до своего инфаркта или инсульта.
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08.05.2020 22:48 Відповісти
так это старое открытие, что одному человеку можно сильно продлить жизнь, убив многих или изгадив им жизнь. где мысль, котяра?
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08.05.2020 23:00 Відповісти
Продовжують життя не одній людині, а тисячам. І певні тимчамові обмеження заради цього - це не так страшно
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09.05.2020 14:30 Відповісти
це не так страшно

--
кому как. здесь типичный конфликт интересов. я в этой ситуации донор. акцептору, конечно, не страшно. даже если я сдохну.
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09.05.2020 15:02 Відповісти
Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек и жизнь.
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08.05.2020 22:40 Відповісти
Кто этому хирургу скажет, шо у нас карантин планировался до 2 апреля? Пока он был в Италии мы тут свой жосткий карантин прошли - все сидели дома и с сосдями перестукивались только через стенку. В магазин выходили как в тыл врага, а на тех кого видели на улице смотрели как на подозрительную диковинку. Поэтому не надо пугать нас новой вспышкой, а пусть власть оснащает медицину.
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08.05.2020 22:44 Відповісти
Скорее всего, всплеск заболеваемости приведет к смертности" Источник: https://censor.net/n3194457
врач-хирург Юрий Сак, - это ГОЛОВА. Шаман однако.
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08.05.2020 22:48 Відповісти
Сама жизнь приводит к смертности. Не выживет никто. А жизнь на карантине приводит к преждевременной смертности от недоедания.
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08.05.2020 23:29 Відповісти
И перипивания.
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08.05.2020 23:58 Відповісти
Сак-мудак.
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09.05.2020 04:14 Відповісти
Канешкна, месяца карантина мало, а давайте карантин сразу лет так на 10 запаяем? Всем сидеть по-хатам и не высовываться. Если коротко: "А пошел бы ты на........."
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08.05.2020 22:49 Відповісти
Сак Юрий Анатольевич
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:52 Відповісти
А як Вам міністр ні разу не працювавший лікарем? Але і то ще не дно - вони слухають рекомендації вооз, яку очолює тип навіть без медичної освіти. А фактично керує вооз програміст, який замолоду створював віруси для компів. а тепер взявся за людські організми.
Чи не пора дати по рукам отаким лікарям, гебреїсусам, програмістам і власникам змі, які так старанно розкручують істерію?
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09.05.2020 01:48 Відповісти
авжеж....діванні експєрди краще знають який повинен бути карантин
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09.05.2020 05:35 Відповісти
ЖОЩЕ НАДА!!! ЖОЩЩЄ!!!
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08.05.2020 22:52 Відповісти
нууу..если макаронник может пару месячишек попить вина по 50$ за место 200$, то украинец, через месяц ноги протянет и дети будут должны за коммуналку....
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08.05.2020 22:53 Відповісти
Там вино дешеве коштує 1 євро за літру. Але там не п'ють щоб напитися і всцятися під парканом. Там за тисячоліття зформувалася культура пиття. В ЄС можна керувати авто при максимальній допустимій нормі 0,5 проміле алкоголю. В Україні при такій нормі на дорогах був би колапс із тисячами жертв.
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08.05.2020 23:59 Відповісти
Медицина в Украине почти никому не помогла.Помог народ сам себе.Масочный режим,дистанция и самоизоляция.Где это нарушается ,там -смерти.Сегодня от короновируса умерли 26 чел.Абсолютный рекорд.И это нарушения масочного режима,самоизоляции и дистанции.Люди потеряли бдительность и самоконтроль.
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08.05.2020 22:55 Відповісти
Карантин нормальний. Проблема в людях и некотором бизнесе, которые его не соблюдают...
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08.05.2020 22:56 Відповісти
Но с 12 числа карантин окончен, как бы власть не пыхтела.
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08.05.2020 22:57 Відповісти
В Украине зарплаты врачей-инфекционистов до конца карантина выплачиваются в троекратном размере. Поэтому конца карантину у нас не будет.
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08.05.2020 23:00 Відповісти
Где же ,Вовочка,логика?Получается ,чем жёстче карантин тем меньше пользы.
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08.05.2020 23:01 Відповісти
Та ви шо ?Если не будет карантина то бубочке пипец .Ницяяяя.
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08.05.2020 23:09 Відповісти
Этот хирург в Италии вирусам зубы вырывал?
Или просто - сопля урода - по блату съездил чтобы теперь под видом хероя пиарится ?...
"специалист" ёпивомать...
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08.05.2020 23:09 Відповісти
Та от кирпича с крыши,убиться шанс больше чем от вируса.
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08.05.2020 23:15 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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08.05.2020 23:19 Відповісти
2 месяца и 8 дней в Ухани длился карантин. Это в самом эпицентре.
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08.05.2020 23:28 Відповісти
сак, пздуй обратно в Италию.
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08.05.2020 23:22 Відповісти
гребаный дебил
как можно сравнивать самую нищею страну в Европе с Италией или Францией!
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08.05.2020 23:33 Відповісти
Хирург-уролог ездил за гос счёт в Италию помогать лечить воздушно-капельную инфекцию, проявляющуюся в основном тяжелой дыхательной недостаточностью. И теперь делится своим «опытом». Это все что надо знать о состоянии медицины в Украине. Осталось только ещё учредить звание Ликвидатор Ковид -19 и назначить пожизненные льготы для этих «героев».
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08.05.2020 23:44 Відповісти
График смертности можно увидеть только после окончания всех фаз эпидемии. Сегодня может только начало, умерло 26, прогнозировать на неделю вперед можно только вверх, так как карантин смягчают, и я не удивлюсь если карантин еще больше смягчат несмотря на многократный рост смертности. У нас все делается против логики. Также и было и вначале , когда всех туристов свозили без самоизоляции.
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09.05.2020 00:21 Відповісти
Логика есть, только она не такая как говорят по ящику. Если бы не карантин, то было бы сложно объяснять то что наша экономика рухнула вслед за мировой. Те думающим этот процесс вполне понятен, но большинство людей будет просто в шоке. А так все более или менее всем понятно.
Дальше действительно карантин придется ослаблять, даже если трупы девать будет некуда. Тк продлять его дальше просто не будет возможности...
Ну а там посмотрим
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09.05.2020 02:28 Відповісти
Да ну в сраку всьо. Эпидемия или есть или ее нет. В Украине нет.
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09.05.2020 01:17 Відповісти
какое отношение этот клоун имеет к эпидемиологии?
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09.05.2020 01:27 Відповісти
Да нет у нас карантина. У нас это способ отвлечь внимание от того что экономика пошла в минус в след за мировой. А когда карантин будет реально нужен его не будет...
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09.05.2020 02:23 Відповісти
На дорогах, водоемах, пожарах погибает куда больше людей. Нужно закрыть дороги, осушить реки, и запретить продавать спички.
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09.05.2020 06:27 Відповісти
Так в Италии и Ватикан до сих пор процветает... Чем хирург помогал инфекционистам в Италии? Или все же на первом плане смертности выступает хроническая соматика с органическим поражением органов, которую может добить любая инфекция, а не только ковид-19? Вы еще комаровского начните цитировать.
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09.05.2020 08:34 Відповісти
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