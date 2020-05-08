Хірург Сак, який повернувся з Італії: в Україні дуже м'який карантин

Порівняно з Італією, в Україні дуже м'який карантин, на дорогах повно машин, а люди переміщаються вільно, хоч і в масках.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, який нещодавно повернувся з Італії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже підлітаючи до Риму українські лікарі звернули увагу на практично порожні дороги. А поки їхали з аеропорту в м.Беззаро - за 4 години дороги побачили лише кілька машин.

"Перебуваючи в Італії, працюючи там, переміщаючись вулицями міста Беззаро, де ми перебували, ми бачили дуже жорсткі правила перебування на вулиці, ми бачили дуже жорсткі правила перебування в готелі. Ми жили по одному в номері, і нам забороняли переміщатися навіть з номера в номер", - розповів Сак.

Після повернення в Україну медики зауважили дуже великий контраст в обмеженнях.

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"Те, що ми побачили зараз в Україні, пролітаючи над Києвом, ми бачили ту саму картину, коли ми відлітали, і всі дороги зайняті машинами, супермаркети працюють. Люди переміщаються - так, у масках, і так далі", - сказав Сак.

"Якщо порівнювати з тим карантином, який ми бачили в Італії, то можна сказати, що тут дуже лояльні умови карантину", - додав він.

Хірург передбачає, що ослаблення карантину в Україні може привести до нового спалаху захворюваності COVID-19.

"На жаль, те, що ми побачили в Україні тут, можливо, це послужило тому, що ми бачимо зараз. Коли трошки послабили карантин, ми бачимо сплеск захворювання зараз. Швидше за все, сплеск захворюваності призведе до смертності", - сказав він.