Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин

По сравнению с Италией, в Украине очень мягкий карантин, на дорогах полно машин, а люди перемещаются свободно, хоть и в масках.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал врач-хирург Юрий Сак, недавно вернувшийся из Италии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже при подлете к Риму украинские врачи обратили внимание на практически пустые дороги. А пока ехали из аэропорта в г. Беззаро — за 4 часа дороги увидели всего несколько машин.

"Находясь в Италии, работая там, перемещаясь по улицам города Беззаро, где мы находились, мы видели очень жесткие правила нахождения на улице, мы видели очень жесткие правила нахождения в отеле. Мы проживали по одному в номере, и нам запрещали перемещаться даже из номера в номер", — рассказал Сак.

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По возвращении в Украину медики отметили очень большой контраст в ограничениях.

"То, что мы увидели сейчас в Украине, пролетая над Киевом, мы видели ту же картину, когда мы улетали, и все дороги заняты машинами, супермаркеты работают. Люди перемещаются — да, в масках, и так далее", — сказал Сак.

"Если говорить по сравнению с тем карантином, который мы видели в Италии, то можно сказать, что здесь были очень лояльные условия карантина", — добавил он.

Хирург предполагает, что ослабление карантина в Украине может привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

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"К сожалению, то, что мы увидели в Украине здесь, может быть, это послужило тому, что мы видим сейчас. Когда немножко ослабили карантин, мы видим всплеск заболевания сейчас. Скорее всего, всплеск заболеваемости приведет к смертности", — сказал он.