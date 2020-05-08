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Новости Коронавирус и карантин
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Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин

Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин

По сравнению с Италией, в Украине очень мягкий карантин, на дорогах полно машин, а люди перемещаются свободно, хоть и в масках.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал врач-хирург Юрий Сак, недавно вернувшийся из Италии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже при подлете к Риму украинские врачи обратили внимание на практически пустые дороги. А пока ехали из аэропорта в г. Беззаро — за 4 часа дороги увидели всего несколько машин.

"Находясь в Италии, работая там, перемещаясь по улицам города Беззаро, где мы находились, мы видели очень жесткие правила нахождения на улице, мы видели очень жесткие правила нахождения в отеле. Мы проживали по одному в номере, и нам запрещали перемещаться даже из номера в номер", — рассказал Сак.

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По возвращении в Украину медики отметили очень большой контраст в ограничениях.

"То, что мы увидели сейчас в Украине, пролетая над Киевом, мы видели ту же картину, когда мы улетали, и все дороги заняты машинами, супермаркеты работают. Люди перемещаются — да, в масках, и так далее", — сказал Сак.

"Если говорить по сравнению с тем карантином, который мы видели в Италии, то можно сказать, что здесь были очень лояльные условия карантина", — добавил он.

Хирург предполагает, что ослабление карантина в Украине может привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

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"К сожалению, то, что мы увидели в Украине здесь, может быть, это послужило тому, что мы видим сейчас. Когда немножко ослабили карантин, мы видим всплеск заболевания сейчас. Скорее всего, всплеск заболеваемости приведет к смертности", — сказал он.

Автор: 

Италия (1657) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин - Цензор.НЕТ 7110
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08.05.2020 22:31 Ответить
+11
Чтобы не было эпидемии, надо делать в 10 раз меньше тестов чем в Европе.

Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин - Цензор.НЕТ 627
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08.05.2020 22:27 Ответить
+11
Сак Юрий Анатольевич
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:52 Ответить
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лікар все вірно каже ... але соєвим аби лише зраду розганяти ...))
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08.05.2020 22:37 Ответить
Так соя хочет чтобы в Украине была епидемия, смертность 1000 человек в день и доллар по 100. Иначе Петя к корыту уже никак не попадет
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08.05.2020 22:41 Ответить
У корыта сейчас зеля , проснись ты не актуален
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08.05.2020 22:50 Ответить
Да ну? А тут визжат что прям Гулаг для людей сделали, кричат что все хотят на работу и в бары-рестораны.
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08.05.2020 22:38 Ответить
не все "визжат". некоторые как крысы шипят: Что пару лет посидеть в концлагере не можете?
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08.05.2020 22:56 Ответить
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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08.05.2020 22:38 Ответить
Ну так є ж люди із здоровим глуздом і совістю. А є падлюки, які заробляють на істерії страху. А є придурки-папуги, які нічого ні в чому не розуміють, але повторюють за падлюками: мивсєумрьом, посіді мєсяц-два дома.
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09.05.2020 01:40 Ответить
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой

Это не ошибка,а продуманная диверсия.В то время как одни банкротятся,другие за бесценок скупают активы,идёт передел рынка и т.д.
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09.05.2020 18:35 Ответить
согласен
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09.05.2020 19:51 Ответить
Эпидемия инфарктов и инсультов в Мире,не идет ни в какое сравнение с КоровиRUSом.Ежегодно 20 миллионов трупов...
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08.05.2020 22:39 Ответить
При чем тут это? Да, пожилые люди умирают, в основном от инфарктов и инсультов. Но вирус забирает тех которые еще могли бы прожить много лет до своего инфаркта или инсульта.
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08.05.2020 22:48 Ответить
так это старое открытие, что одному человеку можно сильно продлить жизнь, убив многих или изгадив им жизнь. где мысль, котяра?
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08.05.2020 23:00 Ответить
Продовжують життя не одній людині, а тисячам. І певні тимчамові обмеження заради цього - це не так страшно
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09.05.2020 14:30 Ответить
це не так страшно

--
кому как. здесь типичный конфликт интересов. я в этой ситуации донор. акцептору, конечно, не страшно. даже если я сдохну.
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09.05.2020 15:02 Ответить
Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек и жизнь.
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08.05.2020 22:40 Ответить
Кто этому хирургу скажет, шо у нас карантин планировался до 2 апреля? Пока он был в Италии мы тут свой жосткий карантин прошли - все сидели дома и с сосдями перестукивались только через стенку. В магазин выходили как в тыл врага, а на тех кого видели на улице смотрели как на подозрительную диковинку. Поэтому не надо пугать нас новой вспышкой, а пусть власть оснащает медицину.
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08.05.2020 22:44 Ответить
Скорее всего, всплеск заболеваемости приведет к смертности" Источник: https://censor.net/n3194457
врач-хирург Юрий Сак, - это ГОЛОВА. Шаман однако.
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08.05.2020 22:48 Ответить
Сама жизнь приводит к смертности. Не выживет никто. А жизнь на карантине приводит к преждевременной смертности от недоедания.
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08.05.2020 23:29 Ответить
И перипивания.
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08.05.2020 23:58 Ответить
Сак-мудак.
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09.05.2020 04:14 Ответить
Канешкна, месяца карантина мало, а давайте карантин сразу лет так на 10 запаяем? Всем сидеть по-хатам и не высовываться. Если коротко: "А пошел бы ты на........."
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08.05.2020 22:49 Ответить
Сак Юрий Анатольевич
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:52 Ответить
А як Вам міністр ні разу не працювавший лікарем? Але і то ще не дно - вони слухають рекомендації вооз, яку очолює тип навіть без медичної освіти. А фактично керує вооз програміст, який замолоду створював віруси для компів. а тепер взявся за людські організми.
Чи не пора дати по рукам отаким лікарям, гебреїсусам, програмістам і власникам змі, які так старанно розкручують істерію?
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09.05.2020 01:48 Ответить
авжеж....діванні експєрди краще знають який повинен бути карантин
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09.05.2020 05:35 Ответить
ЖОЩЕ НАДА!!! ЖОЩЩЄ!!!
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08.05.2020 22:52 Ответить
нууу..если макаронник может пару месячишек попить вина по 50$ за место 200$, то украинец, через месяц ноги протянет и дети будут должны за коммуналку....
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08.05.2020 22:53 Ответить
Там вино дешеве коштує 1 євро за літру. Але там не п'ють щоб напитися і всцятися під парканом. Там за тисячоліття зформувалася культура пиття. В ЄС можна керувати авто при максимальній допустимій нормі 0,5 проміле алкоголю. В Україні при такій нормі на дорогах був би колапс із тисячами жертв.
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08.05.2020 23:59 Ответить
Медицина в Украине почти никому не помогла.Помог народ сам себе.Масочный режим,дистанция и самоизоляция.Где это нарушается ,там -смерти.Сегодня от короновируса умерли 26 чел.Абсолютный рекорд.И это нарушения масочного режима,самоизоляции и дистанции.Люди потеряли бдительность и самоконтроль.
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08.05.2020 22:55 Ответить
Карантин нормальний. Проблема в людях и некотором бизнесе, которые его не соблюдают...
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08.05.2020 22:56 Ответить
Но с 12 числа карантин окончен, как бы власть не пыхтела.
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08.05.2020 22:57 Ответить
В Украине зарплаты врачей-инфекционистов до конца карантина выплачиваются в троекратном размере. Поэтому конца карантину у нас не будет.
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08.05.2020 23:00 Ответить
Где же ,Вовочка,логика?Получается ,чем жёстче карантин тем меньше пользы.
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08.05.2020 23:01 Ответить
Та ви шо ?Если не будет карантина то бубочке пипец .Ницяяяя.
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08.05.2020 23:09 Ответить
Этот хирург в Италии вирусам зубы вырывал?
Или просто - сопля урода - по блату съездил чтобы теперь под видом хероя пиарится ?...
"специалист" ёпивомать...
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08.05.2020 23:09 Ответить
Та от кирпича с крыши,убиться шанс больше чем от вируса.
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08.05.2020 23:15 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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08.05.2020 23:19 Ответить
2 месяца и 8 дней в Ухани длился карантин. Это в самом эпицентре.
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08.05.2020 23:28 Ответить
сак, пздуй обратно в Италию.
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08.05.2020 23:22 Ответить
гребаный дебил
как можно сравнивать самую нищею страну в Европе с Италией или Францией!
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08.05.2020 23:33 Ответить
Хирург-уролог ездил за гос счёт в Италию помогать лечить воздушно-капельную инфекцию, проявляющуюся в основном тяжелой дыхательной недостаточностью. И теперь делится своим «опытом». Это все что надо знать о состоянии медицины в Украине. Осталось только ещё учредить звание Ликвидатор Ковид -19 и назначить пожизненные льготы для этих «героев».
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08.05.2020 23:44 Ответить
График смертности можно увидеть только после окончания всех фаз эпидемии. Сегодня может только начало, умерло 26, прогнозировать на неделю вперед можно только вверх, так как карантин смягчают, и я не удивлюсь если карантин еще больше смягчат несмотря на многократный рост смертности. У нас все делается против логики. Также и было и вначале , когда всех туристов свозили без самоизоляции.
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09.05.2020 00:21 Ответить
Логика есть, только она не такая как говорят по ящику. Если бы не карантин, то было бы сложно объяснять то что наша экономика рухнула вслед за мировой. Те думающим этот процесс вполне понятен, но большинство людей будет просто в шоке. А так все более или менее всем понятно.
Дальше действительно карантин придется ослаблять, даже если трупы девать будет некуда. Тк продлять его дальше просто не будет возможности...
Ну а там посмотрим
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09.05.2020 02:28 Ответить
Да ну в сраку всьо. Эпидемия или есть или ее нет. В Украине нет.
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09.05.2020 01:17 Ответить
какое отношение этот клоун имеет к эпидемиологии?
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09.05.2020 01:27 Ответить
Да нет у нас карантина. У нас это способ отвлечь внимание от того что экономика пошла в минус в след за мировой. А когда карантин будет реально нужен его не будет...
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09.05.2020 02:23 Ответить
На дорогах, водоемах, пожарах погибает куда больше людей. Нужно закрыть дороги, осушить реки, и запретить продавать спички.
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09.05.2020 06:27 Ответить
Так в Италии и Ватикан до сих пор процветает... Чем хирург помогал инфекционистам в Италии? Или все же на первом плане смертности выступает хроническая соматика с органическим поражением органов, которую может добить любая инфекция, а не только ковид-19? Вы еще комаровского начните цитировать.
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09.05.2020 08:34 Ответить
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