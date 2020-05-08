Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин
По сравнению с Италией, в Украине очень мягкий карантин, на дорогах полно машин, а люди перемещаются свободно, хоть и в масках.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал врач-хирург Юрий Сак, недавно вернувшийся из Италии, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, уже при подлете к Риму украинские врачи обратили внимание на практически пустые дороги. А пока ехали из аэропорта в г. Беззаро — за 4 часа дороги увидели всего несколько машин.
"Находясь в Италии, работая там, перемещаясь по улицам города Беззаро, где мы находились, мы видели очень жесткие правила нахождения на улице, мы видели очень жесткие правила нахождения в отеле. Мы проживали по одному в номере, и нам запрещали перемещаться даже из номера в номер", — рассказал Сак.
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По возвращении в Украину медики отметили очень большой контраст в ограничениях.
"То, что мы увидели сейчас в Украине, пролетая над Киевом, мы видели ту же картину, когда мы улетали, и все дороги заняты машинами, супермаркеты работают. Люди перемещаются — да, в масках, и так далее", — сказал Сак.
"Если говорить по сравнению с тем карантином, который мы видели в Италии, то можно сказать, что здесь были очень лояльные условия карантина", — добавил он.
Хирург предполагает, что ослабление карантина в Украине может привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.
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"К сожалению, то, что мы увидели в Украине здесь, может быть, это послужило тому, что мы видим сейчас. Когда немножко ослабили карантин, мы видим всплеск заболевания сейчас. Скорее всего, всплеск заболеваемости приведет к смертности", — сказал он.
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В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
Это не ошибка,а продуманная диверсия.В то время как одни банкротятся,другие за бесценок скупают активы,идёт передел рынка и т.д.
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кому как. здесь типичный конфликт интересов. я в этой ситуации донор. акцептору, конечно, не страшно. даже если я сдохну.
врач-хирург Юрий Сак, - это ГОЛОВА. Шаман однако.
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика
Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
Чи не пора дати по рукам отаким лікарям, гебреїсусам, програмістам і власникам змі, які так старанно розкручують істерію?
Или просто - сопля урода - по блату съездил чтобы теперь под видом хероя пиарится ?...
"специалист" ёпивомать...
как можно сравнивать самую нищею страну в Европе с Италией или Францией!
Дальше действительно карантин придется ослаблять, даже если трупы девать будет некуда. Тк продлять его дальше просто не будет возможности...
Ну а там посмотрим