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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин врятував 120 тисяч українців, - "слуга народу" Арахамія

Карантин врятував 120 тисяч українців, -

Карантинні заходи допомогли врятувати життя 120 тисяч українців і заощадити 54 мільйони доларів. При цьому в довгостроковій перспективі економіка країни втратить набагато більше грошей.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, ці розрахунки здійснено Київською школою економіки.

"Жорсткі карантинні заходи в Україні врятували і врятують 120 тисяч українців. Ось така статистика, розрахована з моделювання. І вони ж заощадили 50 мільйонів доларів. Але якщо розглянути, який вплив на економіку, то економіка втратить у довгостроковій перспективі 54,5 мільярда доларів", - сказав Арахамія.

Глава фракції "СН" вважає, що одна і та ж подія матиме різний вигляд, якщо дивитися на неї з точки зору економіста або державного діяча.

"Ми говоримо про одну й ту ж подію. Якщо дивитися очима економіста, це матиме такий вигляд, що карантин невигідний. Якщо ж дивитися очима державного діяча і дивитися гуманістично, врятувати 120 тисяч життів і при цьому втратити 500 млн доларів - це взагалі не ціна", - пояснив він. (Розбіжність у цифрах у двох своїх репліках Арахамія не став пояснювати. - Ред.)

"І ось точно так само оцінюються всі історичні події", - додав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хірург Сак, який повернувся з Італії: в Україні дуже м'який карантин

Автор: 

карантин (18172) Арахамія Давид (1107) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
продублирую анекдот, который кто-то уже постил сегодня:
Стоит мужик на мосту и руками машет
- Что ты делаешь?
- Крокодилов разгоняю.
- Так нет же крокодилов!
- Разогнал.
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08.05.2020 23:48 Відповісти
+24
Брехня! Карантин имени Зеленского, спас в 100 раз больше - 12 млн. граждан!
Слава великому спасителю - Зеленскому!
Что б он сдох.
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08.05.2020 23:47 Відповісти
+24
Малюнок. Володимир Пашуба

Який до дрібниць, фотографічно точний портрет! Художнику навіть вдалося передати, що воно заразне, це Арахламідія. Всі хто баче його тримайте дистанцію, а ще ліпше їбоште цю арахламідію палкою, на всяк випадок.

Карантин спас 120 тысяч украинцев, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5828
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08.05.2020 23:48 Відповісти
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Дайте ему уже, наконец, селедки... Просто абырвалг какой-то...
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09.05.2020 08:24 Відповісти
Селедка уже не поможет, только методология Л.Подервянского в части "люлей".
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09.05.2020 09:57 Відповісти
А "вумний", аж страшно ... подумать, что в Раде процентов 90% таких арахламидий с мозгами мидии. Неужели они не понимают, какой бред они несут.
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09.05.2020 08:33 Відповісти
Карантин врятував 120 тисяч українців, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3406
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09.05.2020 08:52 Відповісти
Кашпировский смог бы внушить эту чепуху, а Арахамия просто болтун. Беларусь вообще не принимала карантин.
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09.05.2020 09:27 Відповісти
Лукашенко не введет карантин, даже если положит полстраны - врач из Беларуси
Врач рассказал, почему Беларусь продолжает жить активной жизнью в эпоху коронавируса






Реальное количество инфицированных https://apostrophe.ua/news/world/2020-05-04/vynosyat-trupy-po-nocham-poyavilsya-rasskaz-o-situacii-s-koronavirusom-v-belarusi-i-pechalnoe-video/196008 коронавирусом COVID-19 в Беларуси может приближаться к 60 тысячам, а количество смертей - превышать 5 тысяч.


Все это из-за низкой чувствительности тестов, отсутствия жестких ограничительных мер и, главное, постоянной лжи Минздрава Беларуси, который занижает реальные показатели заболеваемости в разы. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал проживающий в Гродно белорусский врач АЛЕКСАНДР ЛОБАН, проработавший 16 лет в Нидерландах.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/8/375754/?fbclid=IwAR2T4xu-8ua9J7pII3wPNZ0igKhRyoCLEvEJ9BGegQDfnGut5qXOqcJSxZo
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09.05.2020 09:35 Відповісти
А теперь про Швецию и Норвегию материальчик надо напечатать.
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09.05.2020 12:18 Відповісти
Мозги там на месте. Попытки украсть код у майкрософта только чего стоят. Но я не об этом. Он слишком скромен. Чего уж там, говори-'Я спас 120 тысяч'.
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09.05.2020 09:31 Відповісти
Архангел Гавриил нервно курит.
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09.05.2020 09:41 Відповісти
Не 120000-а 119800 максимум.
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09.05.2020 09:36 Відповісти
- Пиши диагноз "коронавирус".
- Док, так у него же огнестрел?
- Пиши "...и другие сопуствующие заболевания".
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09.05.2020 09:39 Відповісти
Пля, какая-то сакральная цифра - 120 тьісяч, не находите?
Зеленое чмо пугало, что если снять карантин, то умрет 120 тьісяч к концу года.
Етот, к сожплению еще не дохльій чебурек трьіндит про 120 тьісяч спасенньіх.
Наверное у етих чмошников одна методичка с оними и теми же цифрами. Текст в зависимости от ситуации меняют, а цифрьі нет
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09.05.2020 10:13 Відповісти
Вообще-то фамилия Арахамия - не грузинская, а на 1000 % менгрельская. Я знаю фамилию еще одного Большого менгрела, который устроит террор в СССР с 30-х годов до 1953 года. Очень бы не хотелось таких, приходящих на ум ассоциаций, НО... судя не по словам, а действиям (словам я уже давно не верю) общего у этих двух менгрелов очень много.
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09.05.2020 10:43 Відповісти
Думаю что при смене власти ето чмо слиняет.
По-другому етот чебурек просто не вьіживет. Нааерняка у очень большого кол-ва людей не робкого десятка есть зуб на етого чебурека
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09.05.2020 10:47 Відповісти
а может 2 млн , а может быть корова ?
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09.05.2020 10:50 Відповісти
Тут вот зарегистрирован законопроект отменяющий запрет колорадской полоски
http://mignews.com.ua/politics/24066515.html

чо далее будет?
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09.05.2020 11:19 Відповісти
сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный.
а чего не миллион, или два?
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09.05.2020 19:24 Відповісти
Сидел у Шустрого тугодумил, тугодумил и перданул. Потому что с карантином облажались по полной. Карантин подразумевает ограничения передвижения больных и прибывающих в страну. У нас сделали всё наоборот. Всё население посадили на хлипенький карантинчик и начали завозить инфицированных со всего мира, позволив им разбрестись по всей Украине. Вместо изоляции заболевших позволили им шастать по аптеках, магазинах и т. д. Ещё месяц назад можно было всё исправить. Сейчас одному богу известно чем закончится недоумие и недознание недоумения во власти.
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09.05.2020 22:39 Відповісти
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