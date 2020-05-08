Карантин врятував 120 тисяч українців, - "слуга народу" Арахамія
Карантинні заходи допомогли врятувати життя 120 тисяч українців і заощадити 54 мільйони доларів. При цьому в довгостроковій перспективі економіка країни втратить набагато більше грошей.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, ці розрахунки здійснено Київською школою економіки.
"Жорсткі карантинні заходи в Україні врятували і врятують 120 тисяч українців. Ось така статистика, розрахована з моделювання. І вони ж заощадили 50 мільйонів доларів. Але якщо розглянути, який вплив на економіку, то економіка втратить у довгостроковій перспективі 54,5 мільярда доларів", - сказав Арахамія.
Глава фракції "СН" вважає, що одна і та ж подія матиме різний вигляд, якщо дивитися на неї з точки зору економіста або державного діяча.
"Ми говоримо про одну й ту ж подію. Якщо дивитися очима економіста, це матиме такий вигляд, що карантин невигідний. Якщо ж дивитися очима державного діяча і дивитися гуманістично, врятувати 120 тисяч життів і при цьому втратити 500 млн доларів - це взагалі не ціна", - пояснив він. (Розбіжність у цифрах у двох своїх репліках Арахамія не став пояснювати. - Ред.)
"І ось точно так само оцінюються всі історичні події", - додав Арахамія.
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- Док, так у него же огнестрел?
- Пиши "...и другие сопуствующие заболевания".
Зеленое чмо пугало, что если снять карантин, то умрет 120 тьісяч к концу года.
Етот, к сожплению еще не дохльій чебурек трьіндит про 120 тьісяч спасенньіх.
Наверное у етих чмошников одна методичка с оними и теми же цифрами. Текст в зависимости от ситуации меняют, а цифрьі нет
По-другому етот чебурек просто не вьіживет. Нааерняка у очень большого кол-ва людей не робкого десятка есть зуб на етого чебурека
http://mignews.com.ua/politics/24066515.html
чо далее будет?
а чего не миллион, или два?