Карантин спас 120 тысяч украинцев, - "слуга народа" Арахамия

Карантинные мероприятия позволили спасти жизни 120 тысяч украинцев и сэкономить 54 миллиона долларов. При этом в долгосрочной перспективе экономика страны потеряет гораздо больше денег.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, эти расчеты проведены Киевской школой экономики.

"Жесткие карантинные мероприятия в Украине спасли и спасут 120 тысяч украинцев. Вот такая есть статистика, рассчитанная по моделированию. И они же сэкономили 50 миллионов долларов. Но если рассмотреть, какое влияние на экономику, то экономика потеряет в долгосрочном этапе 54,5 миллиарда долларов", — сказал Арахамия.

Глава фракции "СН" считает, что одно и то же событие будет выглядеть по-разному, если смотреть на него с точки зрения экономиста или государственного деятеля.

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"Мы говорим об одном и том же событии. Если смотреть глазами экономиста, это будет выглядеть так, что карантин невыгоден. Если же смотреть глазами государственного деятеля и смотреть гуманистически, спасти 120 тысяч жизней и при этом потерять 500 млн долларов — это вообще не цена", — пояснил он. (Расхождение в цифрах в двух своих репликах Арахамия не стал объяснять. — Ред.)

"И вот точно так же оцениваются все исторические события", — добавил Арахамия.

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