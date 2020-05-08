Карантин спас 120 тысяч украинцев, - "слуга народа" Арахамия
Карантинные мероприятия позволили спасти жизни 120 тысяч украинцев и сэкономить 54 миллиона долларов. При этом в долгосрочной перспективе экономика страны потеряет гораздо больше денег.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, эти расчеты проведены Киевской школой экономики.
"Жесткие карантинные мероприятия в Украине спасли и спасут 120 тысяч украинцев. Вот такая есть статистика, рассчитанная по моделированию. И они же сэкономили 50 миллионов долларов. Но если рассмотреть, какое влияние на экономику, то экономика потеряет в долгосрочном этапе 54,5 миллиарда долларов", — сказал Арахамия.
Глава фракции "СН" считает, что одно и то же событие будет выглядеть по-разному, если смотреть на него с точки зрения экономиста или государственного деятеля.
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"Мы говорим об одном и том же событии. Если смотреть глазами экономиста, это будет выглядеть так, что карантин невыгоден. Если же смотреть глазами государственного деятеля и смотреть гуманистически, спасти 120 тысяч жизней и при этом потерять 500 млн долларов — это вообще не цена", — пояснил он. (Расхождение в цифрах в двух своих репликах Арахамия не стал объяснять. — Ред.)
"И вот точно так же оцениваются все исторические события", — добавил Арахамия.
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- Док, так у него же огнестрел?
- Пиши "...и другие сопуствующие заболевания".
Зеленое чмо пугало, что если снять карантин, то умрет 120 тьісяч к концу года.
Етот, к сожплению еще не дохльій чебурек трьіндит про 120 тьісяч спасенньіх.
Наверное у етих чмошников одна методичка с оними и теми же цифрами. Текст в зависимости от ситуации меняют, а цифрьі нет
По-другому етот чебурек просто не вьіживет. Нааерняка у очень большого кол-ва людей не робкого десятка есть зуб на етого чебурека
http://mignews.com.ua/politics/24066515.html
чо далее будет?
а чего не миллион, или два?