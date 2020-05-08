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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин спас 120 тысяч украинцев, - "слуга народа" Арахамия

Карантин спас 120 тысяч украинцев, -

Карантинные мероприятия позволили спасти жизни 120 тысяч украинцев и сэкономить 54 миллиона долларов. При этом в долгосрочной перспективе экономика страны потеряет гораздо больше денег.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, эти расчеты проведены Киевской школой экономики.

"Жесткие карантинные мероприятия в Украине спасли и спасут 120 тысяч украинцев. Вот такая есть статистика, рассчитанная по моделированию. И они же сэкономили 50 миллионов долларов. Но если рассмотреть, какое влияние на экономику, то экономика потеряет в долгосрочном этапе 54,5 миллиарда долларов", — сказал Арахамия.

Глава фракции "СН" считает, что одно и то же событие будет выглядеть по-разному, если смотреть на него с точки зрения экономиста или государственного деятеля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин

"Мы говорим об одном и том же событии. Если смотреть глазами экономиста, это будет выглядеть так, что карантин невыгоден. Если же смотреть глазами государственного деятеля и смотреть гуманистически, спасти 120 тысяч жизней и при этом потерять 500 млн долларов — это вообще не цена", — пояснил он. (Расхождение в цифрах в двух своих репликах Арахамия не стал объяснять. — Ред.)

"И вот точно так же оцениваются все исторические события", — добавил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Можем снова вернуть строгий карантин, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Арахамия Давид (991) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
продублирую анекдот, который кто-то уже постил сегодня:
Стоит мужик на мосту и руками машет
- Что ты делаешь?
- Крокодилов разгоняю.
- Так нет же крокодилов!
- Разогнал.
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08.05.2020 23:48 Ответить
+24
Брехня! Карантин имени Зеленского, спас в 100 раз больше - 12 млн. граждан!
Слава великому спасителю - Зеленскому!
Что б он сдох.
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08.05.2020 23:47 Ответить
+24
Малюнок. Володимир Пашуба

Який до дрібниць, фотографічно точний портрет! Художнику навіть вдалося передати, що воно заразне, це Арахламідія. Всі хто баче його тримайте дистанцію, а ще ліпше їбоште цю арахламідію палкою, на всяк випадок.

Карантин спас 120 тысяч украинцев, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5828
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08.05.2020 23:48 Ответить
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Дайте ему уже, наконец, селедки... Просто абырвалг какой-то...
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09.05.2020 08:24 Ответить
Селедка уже не поможет, только методология Л.Подервянского в части "люлей".
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09.05.2020 09:57 Ответить
А "вумний", аж страшно ... подумать, что в Раде процентов 90% таких арахламидий с мозгами мидии. Неужели они не понимают, какой бред они несут.
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09.05.2020 08:33 Ответить
Карантин врятував 120 тисяч українців, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3406
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09.05.2020 08:52 Ответить
Кашпировский смог бы внушить эту чепуху, а Арахамия просто болтун. Беларусь вообще не принимала карантин.
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09.05.2020 09:27 Ответить
Лукашенко не введет карантин, даже если положит полстраны - врач из Беларуси
Врач рассказал, почему Беларусь продолжает жить активной жизнью в эпоху коронавируса






Реальное количество инфицированных https://apostrophe.ua/news/world/2020-05-04/vynosyat-trupy-po-nocham-poyavilsya-rasskaz-o-situacii-s-koronavirusom-v-belarusi-i-pechalnoe-video/196008 коронавирусом COVID-19 в Беларуси может приближаться к 60 тысячам, а количество смертей - превышать 5 тысяч.


Все это из-за низкой чувствительности тестов, отсутствия жестких ограничительных мер и, главное, постоянной лжи Минздрава Беларуси, который занижает реальные показатели заболеваемости в разы. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал проживающий в Гродно белорусский врач АЛЕКСАНДР ЛОБАН, проработавший 16 лет в Нидерландах.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/8/375754/?fbclid=IwAR2T4xu-8ua9J7pII3wPNZ0igKhRyoCLEvEJ9BGegQDfnGut5qXOqcJSxZo
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09.05.2020 09:35 Ответить
А теперь про Швецию и Норвегию материальчик надо напечатать.
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09.05.2020 12:18 Ответить
Мозги там на месте. Попытки украсть код у майкрософта только чего стоят. Но я не об этом. Он слишком скромен. Чего уж там, говори-'Я спас 120 тысяч'.
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09.05.2020 09:31 Ответить
Архангел Гавриил нервно курит.
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09.05.2020 09:41 Ответить
Не 120000-а 119800 максимум.
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09.05.2020 09:36 Ответить
- Пиши диагноз "коронавирус".
- Док, так у него же огнестрел?
- Пиши "...и другие сопуствующие заболевания".
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09.05.2020 09:39 Ответить
Пля, какая-то сакральная цифра - 120 тьісяч, не находите?
Зеленое чмо пугало, что если снять карантин, то умрет 120 тьісяч к концу года.
Етот, к сожплению еще не дохльій чебурек трьіндит про 120 тьісяч спасенньіх.
Наверное у етих чмошников одна методичка с оними и теми же цифрами. Текст в зависимости от ситуации меняют, а цифрьі нет
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09.05.2020 10:13 Ответить
Вообще-то фамилия Арахамия - не грузинская, а на 1000 % менгрельская. Я знаю фамилию еще одного Большого менгрела, который устроит террор в СССР с 30-х годов до 1953 года. Очень бы не хотелось таких, приходящих на ум ассоциаций, НО... судя не по словам, а действиям (словам я уже давно не верю) общего у этих двух менгрелов очень много.
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09.05.2020 10:43 Ответить
Думаю что при смене власти ето чмо слиняет.
По-другому етот чебурек просто не вьіживет. Нааерняка у очень большого кол-ва людей не робкого десятка есть зуб на етого чебурека
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09.05.2020 10:47 Ответить
а может 2 млн , а может быть корова ?
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09.05.2020 10:50 Ответить
Тут вот зарегистрирован законопроект отменяющий запрет колорадской полоски
http://mignews.com.ua/politics/24066515.html

чо далее будет?
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09.05.2020 11:19 Ответить
сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный.
а чего не миллион, или два?
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09.05.2020 19:24 Ответить
Сидел у Шустрого тугодумил, тугодумил и перданул. Потому что с карантином облажались по полной. Карантин подразумевает ограничения передвижения больных и прибывающих в страну. У нас сделали всё наоборот. Всё население посадили на хлипенький карантинчик и начали завозить инфицированных со всего мира, позволив им разбрестись по всей Украине. Вместо изоляции заболевших позволили им шастать по аптеках, магазинах и т. д. Ещё месяц назад можно было всё исправить. Сейчас одному богу известно чем закончится недоумие и недознание недоумения во власти.
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09.05.2020 22:39 Ответить
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