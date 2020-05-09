Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба

Радник з питань оборони США в Україні Кейт Дейтон, який може стати новим послом Сполучених Штатів в Україні, - "класний мужик".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив LB.ua в інтерв'ю, опублікованому 8 травня, передає Цензор.НЕТ.



"Новий посол США – класний мужик! Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований украй конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок", – сказав він.



За словами дипломата, агреман на Дейтона вже є.



"Ми готові хоч завтра його прийняти, але все залежить від процедур у Конгресі США: його кандидатуру має підтвердити Сенат. Як тільки це буде зроблено, він приїде, і ми його радо приймемо... Рішення було прийнято давно, а все інше – внутрішні американські й наші процедури, які просто займають певний час", – пояснив Кулеба.



Він висловив задоволення, що на посаду посла в Україні пропонують військову людину, яка розуміє не тільки політичну ситуацію в Україні, а й усвідомлює ризики для української сфери безпеки.

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Про те, що Трамп вніс кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні, повідомив 1 травня Білий дім.



Генерал-лейтенант у відставці Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Крім того, він є старшим радником із питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був, зокрема, аташе з питань оборони посольства США в Росії.



У 2016–2019 роках посольством США в Україні керувала Марі Йованович. Термін її повноважень закінчувався в липні, проте вона покинула Київ достроково, у травні. Це відбулося на тлі невдоволення амбасадоркою з боку адміністрації президента Дональда Трампа.



Після відставки Йованович у Київ прибув тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. 1 січня 2020 року він передав свою посаду заступниці глави місії США в Україні Крістіні Квін.



