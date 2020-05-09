Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба
Радник з питань оборони США в Україні Кейт Дейтон, який може стати новим послом Сполучених Штатів в Україні, - "класний мужик".
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив LB.ua в інтерв'ю, опублікованому 8 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Новий посол США – класний мужик! Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований украй конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок", – сказав він.
За словами дипломата, агреман на Дейтона вже є.
"Ми готові хоч завтра його прийняти, але все залежить від процедур у Конгресі США: його кандидатуру має підтвердити Сенат. Як тільки це буде зроблено, він приїде, і ми його радо приймемо... Рішення було прийнято давно, а все інше – внутрішні американські й наші процедури, які просто займають певний час", – пояснив Кулеба.
Він висловив задоволення, що на посаду посла в Україні пропонують військову людину, яка розуміє не тільки політичну ситуацію в Україні, а й усвідомлює ризики для української сфери безпеки.
Про те, що Трамп вніс кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні, повідомив 1 травня Білий дім.
Генерал-лейтенант у відставці Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Крім того, він є старшим радником із питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був, зокрема, аташе з питань оборони посольства США в Росії.
У 2016–2019 роках посольством США в Україні керувала Марі Йованович. Термін її повноважень закінчувався в липні, проте вона покинула Київ достроково, у травні. Це відбулося на тлі невдоволення амбасадоркою з боку адміністрації президента Дональда Трампа.
Після відставки Йованович у Київ прибув тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. 1 січня 2020 року він передав свою посаду заступниці глави місії США в Україні Крістіні Квін.
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Но теперь настало их, гоп-стопников время.
И Кулеба стал самим собой.
Новим послом США призначений генерал Кіт Дейтон.
Ми познайомилися з ним у Центрі безпекових досліджень імені Маршалла, який він багато років очолював. До свого перепрофілювання Центр Маршалла, до речі, був школою ЦРУ зі спеціалізацією проти СРСР 😜
Принципова, розумна на неймовірно компетентна людина.
Справжній друг України, який завжди підтримував наші прагнення щодо інтеграції до НАТО.
І людина, яка до деталей розуміє що таке Росія і хто такий Путін.
Коротше, з послом нам так не щастило дуже давно! Сподіваюсь, генерал трохи зможе пояснити декому як життя у світі влаштовано.
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Він не Кейт Дейтон, він, - Кіт Дейтон. А Кейт, - це жіноче ім'я, похідне від Катерини. )))
Источник: https://censor.net/n3194562********************
Kate - жіноче ім'я
a мужик то рашкованська істота
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так может говорить кто угодно, НО не главный дипломат страны/официальные лица страны.... .........
Пипец «дипломатия» по-новому.......
Еще немного и он скажет: Клёвый чувак этот посол!
С кем поведешься - того и наберешься. Это я про чувака неЛоха!!!
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена Он от него тебе привезет привет
З огляду на біографію Дейтона, зрозуміло, що головною сферою його діяльності на посаді посла залишиться військова. "Для українського-американських відносин військова компонента є першочерговою. В американсько-українських відносинах при новому послі в пріоритеті залишиться процес зближення з НАТО. Ще один великий виклик для нового посла - конфлікт на Донбасі. Дональд Трамп ліквідував посаду спецпредставника з питань України. Так що на плечі Дейтона лягає питання повернення США в переговори щодо донбаського треку.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4224732-do-nas-yide-heneral-novyi-posol-ssha-v-ukraini
1. Видимо очень сильно понравился сам МУЖИК... (ну, тут я - мовчу! любоф - творит порывы страстей)
2. Хотел как-то высказаться "по-приколу"...
Шо ці дауни роблять? Хай у перукарні працюють. Це просто сюрреалізм, а не державні посадовці.