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Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба

Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба

Радник з питань оборони США в Україні Кейт Дейтон, який може стати новим послом Сполучених Штатів в Україні, - "класний мужик".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив LB.ua в інтерв'ю, опублікованому 8 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Новий посол США – класний мужик! Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований украй конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок", – сказав він.

За словами дипломата, агреман на Дейтона вже є.

"Ми готові хоч завтра його прийняти, але все залежить від процедур у Конгресі США: його кандидатуру має підтвердити Сенат. Як тільки це буде зроблено, він приїде, і ми його радо приймемо... Рішення було прийнято давно, а все інше – внутрішні американські й наші процедури, які просто займають певний час", – пояснив Кулеба.

Він висловив задоволення, що на посаду посла в Україні пропонують військову людину, яка розуміє не тільки політичну ситуацію в Україні, а й усвідомлює ризики для української сфери безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська агресія проти України вже триває довше, ніж Друга світова війна, - глава МЗС Кулеба

Про те, що Трамп вніс кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні, повідомив 1 травня Білий дім.

Генерал-лейтенант у відставці Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Крім того, він є старшим радником із питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був, зокрема, аташе з питань оборони посольства США в Росії.

У 2016–2019 роках посольством США в Україні керувала Марі Йованович. Термін її повноважень закінчувався в липні, проте вона покинула Київ достроково, у травні. Це відбулося на тлі невдоволення амбасадоркою з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Після відставки Йованович у Київ прибув тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. 1 січня 2020 року він передав свою посаду заступниці глави місії США в Україні Крістіні Квін.

дипломатія (715) США (23623) Кулеба Дмитро (3604) Дейтон Кіт (14)


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Топ коментарі
+23
Лексикон 95 кварталу.
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09.05.2020 23:32 Відповісти
+14
Мужики в поле пашут.
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09.05.2020 23:29 Відповісти
+11
Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8493
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09.05.2020 23:37 Відповісти
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Мужики в поле пашут.
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09.05.2020 23:29 Відповісти
теж думаю, як це рідною мовою? Классний мужик??? Як іван сусанін?
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10.05.2020 06:49 Відповісти
Лексикон 95 кварталу.
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09.05.2020 23:32 Відповісти
Ну, так он в их команде!
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10.05.2020 00:01 Відповісти
А знаєш як буде Йововіч на квартальному? Классная баббба...
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10.05.2020 06:51 Відповісти
Та і Льютка с мендель теж...
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10.05.2020 06:52 Відповісти
Уууупсссс... Йованович...
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10.05.2020 06:54 Відповісти
Да и ты непЛОХая Кулеба
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09.05.2020 23:34 Відповісти
Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8493
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09.05.2020 23:37 Відповісти
Київ гадюці не по зубах.
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09.05.2020 23:42 Відповісти
Тому кто снимал респект ,пукин отстал аж на три фуражки ,ну а длина солдата всего метр с лихуем
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10.05.2020 00:00 Відповісти
Вова ***** мені на фото вище чомусь нагадав космічєського пірата Криса в масці доктора Вєрховцева. Глянув у неті, а це вже й до мене помітили. )))

Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6374
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Ну ноги то до земли достают.
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10.05.2020 00:27 Відповісти
Кулебе пришлось долго мучиться, косить под интеллегента и дипломата.
Но теперь настало их, гоп-стопников время.
И Кулеба стал самим собой.
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09.05.2020 23:39 Відповісти
А украинцы очень надеются, что новый посол США, в отличие от Йованович, будет нашим другом и действовать в интересах Украины, передавать в США достоверную информацию о происходящем у нас.
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09.05.2020 23:44 Відповісти
Любой дипломат всегда действует в интересах своей страны. Ну исключение это украинские дипломаты. Так что Украина для него вторична.
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10.05.2020 10:44 Відповісти
Сергій Висоцький.

Новим послом США призначений генерал Кіт Дейтон.
Ми познайомилися з ним у Центрі безпекових досліджень імені Маршалла, який він багато років очолював. До свого перепрофілювання Центр Маршалла, до речі, був школою ЦРУ зі спеціалізацією проти СРСР 😜

Принципова, розумна на неймовірно компетентна людина.
Справжній друг України, який завжди підтримував наші прагнення щодо інтеграції до НАТО.
І людина, яка до деталей розуміє що таке Росія і хто такий Путін.

Коротше, з послом нам так не щастило дуже давно! Сподіваюсь, генерал трохи зможе пояснити декому як життя у світі влаштовано.
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10.05.2020 00:02 Відповісти
У меня сосед по гаражу классный мужик пивас пьём иногда , вот был бы он послом в какой нибудь стране, я бы стал бы консулом
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09.05.2020 23:41 Відповісти
Объявляется тендер "Поззоро" на покупку министру иностранных дел Украины семачек, треников, кроссовок, кепочки, майки и мастерки. Обращаться с предложениями пл. Михайловская 1, г. Киев.
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09.05.2020 23:51 Відповісти
Советник по вопросам обороны США в Украине Кейт Дейтон
*********
Він не Кейт Дейтон, він, - Кіт Дейтон. А Кейт, - це жіноче ім'я, похідне від Катерини. )))

Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1529

Источник: https://censor.net/n3194562********************
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09.05.2020 23:53 Відповісти
Keith - чоловіче ім'я
Kate - жіноче ім'я
a мужик то рашкованська істота
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10.05.2020 00:03 Відповісти
издержки транслитерации и транскрипции...
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10.05.2020 06:57 Відповісти
Аж ніяк не "кіф". Звука "ф" там і близько немає, бо "ф"губний звук. А звук "th" в англійській мові найближчий до наших "т" і "з". Ближче за звучанням, все ж, до нашого "з", тільки глухого, з більш висунутим язиком крізь зуби. Це язично-зубний звук, на відміну від губного звука "ф".
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10.05.2020 09:34 Відповісти
Треба працювати над тим щоб до України повернувся спецпредставник Держдепу США.
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09.05.2020 23:56 Відповісти
Кому? Кулебе? Ирмаку? Или вовке-шутейке видосик с приглашением запилить гундосым голосом? Некому приглашать, друже
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10.05.2020 06:59 Відповісти
та да... а тут еще Кулебе именно ЭТОТ мужик ... понДравился... Другого может не захотеть...
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10.05.2020 08:52 Відповісти
Мне кажется, что это как раз Кулеба тот самый "мужик" в сравнении с Дейтоном, только не "классный" а хамоватый и малограмотный.
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09.05.2020 23:57 Відповісти
«Новый посол США - классный мужик»(с)
-----------------
так может говорить кто угодно, НО не главный дипломат страны/официальные лица страны.... .........
Пипец «дипломатия» по-новому.......
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09.05.2020 23:59 Відповісти
Татышо... это ж так по-пацанячему, так доходчиво... это ж все равно, что снять штаны перед роялем...или сунуть деду палку в зад и выйти на балкон... смешно же...
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10.05.2020 07:02 Відповісти
По новому, по зедебильному.
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10.05.2020 10:47 Відповісти
А чего это удалили мой пост, если он был в унисон с кулебой!?
Еще немного и он скажет: Клёвый чувак этот посол!
С кем поведешься - того и наберешься. Это я про чувака неЛоха!!!
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10.05.2020 00:04 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Будущий посол США в Украине Keith W. Dayton, многолетний представитель и участник (и по нынешнее время) FES - наднационального разведывательного консорциума пяти стран США, Британии, Канады, Новой Зеландии, Австралии. Что нужно человеку такого уровня в нашем болотце ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена Он от него тебе привезет привет
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10.05.2020 00:15 Відповісти
Дивно, шо Трамп назначає друга Байдена послом чи не так?
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10.05.2020 00:22 Відповісти
Дейтон позапартійний.
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10.05.2020 00:50 Відповісти
Вы ж знаете как Трамп к Байдену относится?
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10.05.2020 11:34 Відповісти
До чого тут Байден? Це у нас, якщо ти друг політичного ворога президента то автоматично тебе теж зарахують у вороги. Почитайте хто такий Дейтон. https://ua.korrespondent.net/ukraine/4224732-do-nas-yide-heneral-novyi-posol-ssha-v-ukraini
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10.05.2020 12:05 Відповісти
Это бодрит...
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10.05.2020 07:03 Відповісти
Ну якщо класний мужик, то в його честь необхідно влаштувати банкет і повісити 3-х москалів.
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10.05.2020 00:18 Відповісти
80,5% - "ЗА"! Результат не поганий.
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10.05.2020 00:53 Відповісти
Зебин Кулеба якраз такий як Зе. Який міністр ЗС? Яке їхало - таке здибало. Як кажуть кацапи: Простота хуже воровства.
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10.05.2020 00:38 Відповісти
Що чекати від військового в ролі посла в Києві?
З огляду на біографію Дейтона, зрозуміло, що головною сферою його діяльності на посаді посла залишиться військова. "Для українського-американських відносин військова компонента є першочерговою. В американсько-українських відносинах при новому послі в пріоритеті залишиться процес зближення з НАТО. Ще один великий виклик для нового посла - конфлікт на Донбасі. Дональд Трамп ліквідував посаду спецпредставника з питань України. Так що на плечі Дейтона лягає питання повернення США в переговори щодо донбаського треку.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4224732-do-nas-yide-heneral-novyi-posol-ssha-v-ukraini
Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5612
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10.05.2020 01:19 Відповісти
Життя нашої країни в "представление превратили"...кругом одні артисти....нудить вже...
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10.05.2020 01:23 Відповісти
кулеба это тот мужик, который со шмыгалем, дрыгалем и арохамием хотят наладить поставки воды в крым ?
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10.05.2020 01:29 Відповісти
в него, в него... но ты не подумай... это ж назло кацапам... это ж вроде вызова...
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10.05.2020 07:07 Відповісти
*****, дайте мені гвера!!! Як, як може офіційна особа користуватись лексиконом вулиці? Коли ця влада інфантильних дебілів щезне?
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10.05.2020 01:38 Відповісти
не ругайте его! Он же искренне!
1. Видимо очень сильно понравился сам МУЖИК... (ну, тут я - мовчу! любоф - творит порывы страстей)
2. Хотел как-то высказаться "по-приколу"...
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10.05.2020 08:56 Відповісти
Який стиль! Зелена дипломатія.
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10.05.2020 02:41 Відповісти
Какой он тебе мужик,смерд? Мужики в кремле сидят, а это ,"сэр"!
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10.05.2020 02:51 Відповісти
и откуда это известно? Пили на брудершафт?
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10.05.2020 04:37 Відповісти
За такие выражовывангия, военный атташе Японии Хидеки Китазуми точно бы по соске зарядил (что бы лицо не терять).
Шо ці дауни роблять? Хай у перукарні працюють. Це просто сюрреалізм, а не державні посадовці.
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10.05.2020 05:38 Відповісти
И это говорит Министр иностраных дел! Почему не красава или ****-тельный? Зедебилы -недоумки.Думаете в мире вас никто не видит и не спышет,неучи 95 анала? Да с вами,даже ким чен ин общаться не захочет.
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10.05.2020 07:48 Відповісти
Дякуємо класным мужикам за створення біологічної зброї у вигляді коронавірусу и всесвітню пандемию. Хотіли звалити на підковоносих кажанів і панголінів, а зясувалось, що в Франції, США і Китаю рило все в пуху. А ще дякуємо за похерення Будапештськи обіцянок нашій владній і корумпованій еліті, яка все продала зарубіжним обкомам від територій, землі, флоту і т.д. .
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10.05.2020 07:55 Відповісти
согласен,и ещё надо их поблагодарить за то что они поддерживают развитие в Украине коррупции,и за то что мы для них сырьевой придаток,сильная Украина им не нужна,а вот такая какая сейчас их вполне устраивает.
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10.05.2020 08:26 Відповісти
Кулеба себе жену ищет?)
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10.05.2020 08:25 Відповісти
Нет мужа.
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10.05.2020 10:50 Відповісти
А кулеба дипломат чи хто? Чим далі, тим більше сумнівів
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10.05.2020 08:44 Відповісти
А кулеба дипломат чи хто? Чим далі, тим більше сумнівів
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10.05.2020 08:48 Відповісти
После этих слов я вдруг резко задумался на предмет адекватности нового назначения.
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10.05.2020 14:38 Відповісти
 
 