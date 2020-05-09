Новый посол США в Украине Дейтон - классный мужик, - Кулеба

Советник по вопросам обороны США в Украине Кейт Дейтон, который может стать новым послом Соединенных Штатов в Украине, – "классный мужик".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил LB.ua в интервью, опубликованном 8 мая, передает Цензор.НЕТ.



"Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков", – сказал он.

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По словам дипломата, агреман на Дейтона уже есть.



"Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет и мы его радушно примем... Решение было принято давно, а все остальное – внутренние американские и наши процедуры, которые просто занимают определенное время", – объяснил Кулеба.



Он выразил удовлетворение, что на должность посла в Украине предлагается военный человек, который не только понимает политическую повестку Украины, но и осознает риски для украинской сферы безопасности.

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О том, что Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине, сообщил 1 мая Белый дом.



Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был в том числе атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.



В 2016–2019 годах посольством США в Украине руководила Мари Йованович. Срок ее полномочий заканчивался в июле, однако она покинула Киев досрочно, в мае. После отставки Йованович в Киев прибыл временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.