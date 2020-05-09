Новый посол США в Украине Дейтон - классный мужик, - Кулеба
Советник по вопросам обороны США в Украине Кейт Дейтон, который может стать новым послом Соединенных Штатов в Украине, – "классный мужик".
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил LB.ua в интервью, опубликованном 8 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков", – сказал он.
По словам дипломата, агреман на Дейтона уже есть.
"Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет и мы его радушно примем... Решение было принято давно, а все остальное – внутренние американские и наши процедуры, которые просто занимают определенное время", – объяснил Кулеба.
Он выразил удовлетворение, что на должность посла в Украине предлагается военный человек, который не только понимает политическую повестку Украины, но и осознает риски для украинской сферы безопасности.
О том, что Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине, сообщил 1 мая Белый дом.
Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был в том числе атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
В 2016–2019 годах посольством США в Украине руководила Мари Йованович. Срок ее полномочий заканчивался в июле, однако она покинула Киев досрочно, в мае. После отставки Йованович в Киев прибыл временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.
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Но теперь настало их, гоп-стопников время.
И Кулеба стал самим собой.
Новим послом США призначений генерал Кіт Дейтон.
Ми познайомилися з ним у Центрі безпекових досліджень імені Маршалла, який він багато років очолював. До свого перепрофілювання Центр Маршалла, до речі, був школою ЦРУ зі спеціалізацією проти СРСР 😜
Принципова, розумна на неймовірно компетентна людина.
Справжній друг України, який завжди підтримував наші прагнення щодо інтеграції до НАТО.
І людина, яка до деталей розуміє що таке Росія і хто такий Путін.
Коротше, з послом нам так не щастило дуже давно! Сподіваюсь, генерал трохи зможе пояснити декому як життя у світі влаштовано.
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Він не Кейт Дейтон, він, - Кіт Дейтон. А Кейт, - це жіноче ім'я, похідне від Катерини. )))
Источник: https://censor.net/n3194562********************
Kate - жіноче ім'я
a мужик то рашкованська істота
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так может говорить кто угодно, НО не главный дипломат страны/официальные лица страны.... .........
Пипец «дипломатия» по-новому.......
Еще немного и он скажет: Клёвый чувак этот посол!
С кем поведешься - того и наберешься. Это я про чувака неЛоха!!!
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена Он от него тебе привезет привет
З огляду на біографію Дейтона, зрозуміло, що головною сферою його діяльності на посаді посла залишиться військова. "Для українського-американських відносин військова компонента є першочерговою. В американсько-українських відносинах при новому послі в пріоритеті залишиться процес зближення з НАТО. Ще один великий виклик для нового посла - конфлікт на Донбасі. Дональд Трамп ліквідував посаду спецпредставника з питань України. Так що на плечі Дейтона лягає питання повернення США в переговори щодо донбаського треку.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4224732-do-nas-yide-heneral-novyi-posol-ssha-v-ukraini
1. Видимо очень сильно понравился сам МУЖИК... (ну, тут я - мовчу! любоф - творит порывы страстей)
2. Хотел как-то высказаться "по-приколу"...
Шо ці дауни роблять? Хай у перукарні працюють. Це просто сюрреалізм, а не державні посадовці.