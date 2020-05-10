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Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко. КАРТА
Мер Києва Віталій Кличко розповів про поширення коронавірусної інфекції в різних районах Києва.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці.
Ці райони густонаселені, і багато хто не дотримується правил безпеки", - написав Кличко.
Мер зазначив, що за останню добу коронавірус виявили ще у 34 киян, зокрема у двох медиків. Померли за добу троє хворих.
Загалом від початку пандемії у столиці 1 805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померло 37 осіб.
15 хворих наразі перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома під контролем лікарів.
Топ коментарі
+6 kuba
показати весь коментар10.05.2020 15:43 Відповісти Посилання
+4 belge
показати весь коментар10.05.2020 15:36 Відповісти Посилання
+4 kostjaua5
показати весь коментар10.05.2020 16:04 Відповісти Посилання
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коронавирусу не достаться.
ну не сприймає народ Америки 80 тисяч смертей...
і "нікчемн"і,прогнозовані 200-300 тисяч не сприйме
⚡️По словами фахівця, захворювання COVID-19 передається швидше і легше сезонного грипу, ГРВІ або інших типів коронавирусу, тому для боротьби з ним необхідні чотири компоненти: ранній захист, раннє виявлення, рання діагностика і рання ізоляція.
На жаль,жодна з цих умов після помякшення карантину в Україні виконана не буде
На 10 травня маємо 37 загтблих и 138 вилікуваних.
Разом 175 чоловік
Що з рештою 348-175 = 173?
Половина людей кудись зникла?