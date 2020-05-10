Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко. КАРТА

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поширення коронавірусної інфекції в різних районах Києва.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці.

Ці райони густонаселені, і багато хто не дотримується правил безпеки", - написав Кличко.

Мер зазначив, що за останню добу коронавірус виявили ще у 34 киян, зокрема у двох медиків. Померли за добу троє хворих.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 200 тис., за добу майже 11 тис. нових випадків

Загалом від початку пандемії у столиці 1 805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померло 37 осіб.

15 хворих наразі перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома під контролем лікарів.



