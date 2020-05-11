УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11510 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 089 12

У Харкові від коронавірусу померла медсестра, яка заразилася на хрестинах

У Харкові від коронавірусу померла медсестра, яка заразилася на хрестинах

У Харкові померла хвора на коронавірус медсестра, яка була інфікована на Великдень на хрестинах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця Харківської обласної державної адміністрації Ксенія Ярікова.

Медична сестра працювала в Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

"За даними обласного департаменту охорони здоров’я, 48-річна медсестра працювала в диспансері радіаційного захисту. Йдеться не про медичне захворювання. Заразилася жінка на Великдень, перебуваючи на хрестинах", - розповіла Ярікова.

Директорка диспансеру Ірина Пирогова в коментарі "Суспільному" уточнила, що жінка на Великдень перебувала на хрестинах у Дергачівському районі області.

"Коли її поклали в інфекційну лікарню, у нас провели епідеміологічне розслідування. Це побутове зараження, не пов'язане з роботою, у зв'язку із відсутністю пацієнтів у лікарні", - повідомила директорка диспансеру.

П'ятьом працівникам закладу зробили ПЛР-тест і помістили на самоізоляцію. Результатів тесту, за словами Пирогової, ще очікують.

"Клінічних проявів на сьогодні ні в кого немає", - додала вона.

Харківський обласний диспансер радіаційного захисту - один із 17 опорних закладів, визначених для госпіталізації хворих із COVID-19, але пацієнтів із коронавірусом там ще не приймали.

За інформацією речниці ОДА, заклад перебуває на карантині. Там проводять дезінфекцію і перевіряють контактних осіб померлої працівниці.

Також дивіться: 9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Харків (5755) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
О_о, диванный аналитик-инфекционист вылез, который нам сейчас расскажет что коронавируса нет и что это сговор мировых правительств.
показати весь коментар
11.05.2020 10:08 Відповісти
+5
Мораль: Сидите тихо как мышки и хвалите господина ПЖ, а то придёт страшный вирусок и всем сделает вам "шпок".
показати весь коментар
11.05.2020 09:43 Відповісти
+3
Такие подробности где заразилась чтоб 1,5 млн по новому закону не платить.
показати весь коментар
11.05.2020 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мораль: Сидите тихо как мышки и хвалите господина ПЖ, а то придёт страшный вирусок и всем сделает вам "шпок".
показати весь коментар
11.05.2020 09:43 Відповісти
О_о, диванный аналитик-инфекционист вылез, который нам сейчас расскажет что коронавируса нет и что это сговор мировых правительств.
показати весь коментар
11.05.2020 10:08 Відповісти
Тут пасется стайка таких убогих лаптеногих троллей с огромными ФСБшными ушами.
показати весь коментар
11.05.2020 11:03 Відповісти
Такие подробности где заразилась чтоб 1,5 млн по новому закону не платить.
показати весь коментар
11.05.2020 09:53 Відповісти
мутная история...
показати весь коментар
11.05.2020 10:06 Відповісти
Очень удивлена что не упомянули. Крестил то поп из московского патриархата. Но уверена - в коментах появится.
показати весь коментар
11.05.2020 10:11 Відповісти
А поп помер? Вообще то мы крестим, отделив ребенка и крестных завесой из пленки. Во избежание. А то у нас половина медработников уже инфицирована, не дай Бог чего, и батюшку заразят.
показати весь коментар
11.05.2020 10:21 Відповісти
Нет, нет. Это была неудачная ирония и удивление что в новости не указано посещение именно храма московского патриархата. Это всё проходит на уровни редактора.
показати весь коментар
11.05.2020 10:32 Відповісти
Харьковская область - 595 больных, за день + 29.

не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице Источник: https://censor.net/n3194670
С насморком в больницу не кладут?
показати весь коментар
11.05.2020 10:07 Відповісти
Там вообще не пациентов сейчас.
показати весь коментар
11.05.2020 11:04 Відповісти
Ну звичайно ж на хрестинах!
На роботі вона інфікуватися не могла.
показати весь коментар
11.05.2020 10:34 Відповісти
Типа не помог Бог.
показати весь коментар
11.05.2020 12:17 Відповісти
 
 