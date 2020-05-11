У Харкові від коронавірусу померла медсестра, яка заразилася на хрестинах

У Харкові померла хвора на коронавірус медсестра, яка була інфікована на Великдень на хрестинах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця Харківської обласної державної адміністрації Ксенія Ярікова.

Медична сестра працювала в Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

"За даними обласного департаменту охорони здоров’я, 48-річна медсестра працювала в диспансері радіаційного захисту. Йдеться не про медичне захворювання. Заразилася жінка на Великдень, перебуваючи на хрестинах", - розповіла Ярікова.

Директорка диспансеру Ірина Пирогова в коментарі "Суспільному" уточнила, що жінка на Великдень перебувала на хрестинах у Дергачівському районі області.

"Коли її поклали в інфекційну лікарню, у нас провели епідеміологічне розслідування. Це побутове зараження, не пов'язане з роботою, у зв'язку із відсутністю пацієнтів у лікарні", - повідомила директорка диспансеру.

П'ятьом працівникам закладу зробили ПЛР-тест і помістили на самоізоляцію. Результатів тесту, за словами Пирогової, ще очікують.

"Клінічних проявів на сьогодні ні в кого немає", - додала вона.

Харківський обласний диспансер радіаційного захисту - один із 17 опорних закладів, визначених для госпіталізації хворих із COVID-19, але пацієнтів із коронавірусом там ще не приймали.

За інформацією речниці ОДА, заклад перебуває на карантині. Там проводять дезінфекцію і перевіряють контактних осіб померлої працівниці.

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