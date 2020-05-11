Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області

У Чернівецькій області від коронавірусу помер 62-річний депутат сільської ради Михайло Кіцан.

Про це повідомляє Заставнівська районна державна адміністрація на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус.

"На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста – жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їхні ускладнення", - зазначено в повідомленні.

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