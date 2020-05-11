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Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області
У Чернівецькій області від коронавірусу помер 62-річний депутат сільської ради Михайло Кіцан.
Про це повідомляє Заставнівська районна державна адміністрація на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначено, що чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус.
"На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста – жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їхні ускладнення", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+7 вау
показати весь коментар11.05.2020 12:22 Відповісти Посилання
+6 Саша Аноним
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+4 Меркава
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Варто прислухатися до досвідченого колеги ...
Ремарка. Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать теперь. Видимо, что-то "поменялось" в настроениях или намерениях.
Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел. Этому Ляшко теперь нужен адвокат. Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде. Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами. Объясню почему.
Согласно международному документу - Римскому Уставу - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.
Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку). Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом. Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).
"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.
В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.
Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала. В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе. Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.
Готовьтесь, шмыгали-ляшки-аваковы.
Тут шото затевается.