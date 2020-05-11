2 187 17
От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области
В Черновицкой области от коронавируса скончался 62-летний депутат сельского совета Михаил Кицан.
Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.
"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.
Топ комментарии
+7 вау
показать весь комментарий11.05.2020 12:22 Ответить Ссылка
+6 Саша Аноним
показать весь комментарий11.05.2020 12:26 Ответить Ссылка
+4 Меркава
показать весь комментарий11.05.2020 12:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Варто прислухатися до досвідченого колеги ...
Ремарка. Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать теперь. Видимо, что-то "поменялось" в настроениях или намерениях.
Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел. Этому Ляшко теперь нужен адвокат. Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде. Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами. Объясню почему.
Согласно международному документу - Римскому Уставу - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.
Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку). Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом. Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).
"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.
В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.
Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала. В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе. Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.
Готовьтесь, шмыгали-ляшки-аваковы.
Тут шото затевается.