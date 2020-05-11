От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области

В Черновицкой области от коронавируса скончался 62-летний депутат сельского совета Михаил Кицан.

Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.

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