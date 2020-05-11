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Новости Коронавирус и карантин
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От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области

От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области

В Черновицкой области от коронавируса скончался 62-летний депутат сельского совета Михаил Кицан.

Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.

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Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) сельсовет (82) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 8154

Варто прислухатися до досвідченого колеги ...
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11.05.2020 12:22 Ответить
+6
Все обсуждают признание главного санврача Украины Ляшко в эфире СМИ о том, что запреты, наложенные Кабмином в порядке карантина, имели не эпидемиологическую основу, а психологическую. Что этими запретами чиновники воздействовали психологически на массы людей, дабы вызвать у них чувство тревоги и страх.

Ремарка. Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать теперь. Видимо, что-то "поменялось" в настроениях или намерениях.

Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел. Этому Ляшко теперь нужен адвокат. Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде. Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами. Объясню почему.

Согласно международному документу - Римскому Уставу - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.

Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку). Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом. Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).

"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.

В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.

Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала. В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе. Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.

Готовьтесь, шмыгали-ляшки-аваковы.
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11.05.2020 12:26 Ответить
+4
Мама Римма справку найдет, шо он дурачок от рождения.
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11.05.2020 12:41 Ответить
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От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 8154

Варто прислухатися до досвідченого колеги ...
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11.05.2020 12:22 Ответить
пэте предложи хату
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11.05.2020 13:04 Ответить
Все обсуждают признание главного санврача Украины Ляшко в эфире СМИ о том, что запреты, наложенные Кабмином в порядке карантина, имели не эпидемиологическую основу, а психологическую. Что этими запретами чиновники воздействовали психологически на массы людей, дабы вызвать у них чувство тревоги и страх.

Ремарка. Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать теперь. Видимо, что-то "поменялось" в настроениях или намерениях.

Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел. Этому Ляшко теперь нужен адвокат. Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде. Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами. Объясню почему.

Согласно международному документу - Римскому Уставу - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.

Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку). Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом. Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).

"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.

В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.

Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала. В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе. Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.

Готовьтесь, шмыгали-ляшки-аваковы.
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11.05.2020 12:26 Ответить
Зєлєнскій ні прі чьом?
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11.05.2020 12:35 Ответить
Мама Римма справку найдет, шо он дурачок от рождения.
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11.05.2020 12:41 Ответить
Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5400
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11.05.2020 12:52 Ответить
Саша Аноним, классно сказано, ни убавить, ни прибавить. Сохраню в закладках. Дай Ляшку волю , он организует нам режим Пол Пота и Йенг Сари. Для наше го же благоденствия.
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11.05.2020 13:06 Ответить
Та он вобще по видимуму "пешка".
Тут шото затевается.
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11.05.2020 13:38 Ответить
Давно всем говорю: начинайте готовить иски.
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11.05.2020 12:42 Ответить
RIP
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11.05.2020 12:31 Ответить
Україна понесла нєвосполнімую утрату - дєпутата сєльсовєта. Коронавірус звєрствуєт - нє щадіт ні мала, ні стара.
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11.05.2020 12:40 Ответить
БОЙТЄСЬ!!!
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11.05.2020 12:43 Ответить
Ой БООЮСЬ,БОЮСЬ,БОЮСЬ-Тууууу..
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11.05.2020 13:18 Ответить
і нє смєй паяцничать!
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11.05.2020 13:23 Ответить
Ну,а шо ,токо так мы победим Коронопсихоз.
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11.05.2020 13:34 Ответить
Новости про лоховирус не интересны. Прекратите вирусобесие
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11.05.2020 12:50 Ответить
 
 