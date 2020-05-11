Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція
Інцидент стався в ніч з 9 на 10 травня в селі Людвище Шумського району. Зірваний і спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.
Виїхавши на місце події, співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію і виявили залишки спаленого прапора. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 КК - хуліганство. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.
Топ коментарі
+14 Kolja Stambulskij
показати весь коментар11.05.2020 12:42 Відповісти Посилання
+12 Харьков Сумской
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+8 Yuriy Characternyk
показати весь коментар11.05.2020 13:15 Відповісти Посилання
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мировых энциклопедияхлахтинских методичках не написали про https://censor.net/blogs/3194400/druga_svtova_dv_porazki_dv_peremogi войну.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою татаро угро-фінською личаковою Московією - ордою, і повного знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. цією жахливою царською вже нібито Росією але не славянскою - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Української держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.
Захiдна Україна, син питає поради у батька: батько а націоналісти всі кажуть що комуняку та москаляку завжди потрiбно на гиляку? Дуже - дуже таки файна їх думка синку ! Звичайно що комуняку та i москаляку завжди i притому що нигайно потрiбно на гиляку! Та ще синку i кожен день їх змiнювати на нових -свіжих, щоб завжди вони були як свіженькі огірочки. I взагалі щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх виродків, цих наших лютих ворогiв загарбників комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг би нам українцям, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк - та кривавих загарбникiв москалiв до себе, та в Пекло. Тоді і руки і гілки дерев взагалі не довелося було б бруднити, об цих гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!! Сумно що мабудь ще не вспів Святий Боже відправити всіх кремлівських ячничар перевертнів у Пекло. Ось вони і паскудять виродки.