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Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція

Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція

Інцидент стався в ніч з 9 на 10 травня в селі Людвище Шумського району. Зірваний і спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Виїхавши на місце події, співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію і виявили залишки спаленого прапора. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 КК - хуліганство. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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Автор: 

Нацполіція (15327) УПА (141) прапор (488) хуліганство (237) Тернопільська область (610)


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Топ коментарі
+14
найти и на шлагшток намотать его кишки
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11.05.2020 12:42 Відповісти
+12
Червоно-чорний прапор, який ви називаєте "бандерівським", це один з двох бойових стягів Війська Запорізського. Один прапор був жовто-блакитний, інший - червоно-чорний.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5666
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11.05.2020 13:21 Відповісти
+8
Чого ж нєізвесний,- активний член партії портнов- шарій- лукаш... В їх світлинах на фб массово розповсюджуеться ненависть до західної України, до всього українського та знелюднення певних етносів за мовними та етнічними ознаками. Мін. Це 161 ст КК України
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11.05.2020 13:15 Відповісти
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11.05.2020 12:42 Відповісти
и сжечь тварюку..
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11.05.2020 15:25 Відповісти
Вумниф, то УПА - то міф? А з ким тоді на Західній Україні воювали каральні загони НКВД - аналог гітлєрівських СС? І у війні проти кого їх підтримували так звані "ястребки" - аналог місцевих поліцаїв?
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11.05.2020 13:14 Відповісти
Во всех мировых энциклопедиях лахтинских методичках не написали про https://censor.net/blogs/3194400/druga_svtova_dv_porazki_dv_peremogi войну.
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11.05.2020 13:17 Відповісти
Червоно-чорний прапор, який ви називаєте "бандерівським", це один з двох бойових стягів Війська Запорізського. Один прапор був жовто-блакитний, інший - червоно-чорний.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5666
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11.05.2020 13:21 Відповісти
Кацап залетный.
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11.05.2020 12:53 Відповісти
Меморіал загиблим у Другій світовій війні. Що, хіба тільки "савєтскіє воїни" загинули ні цій війні?
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11.05.2020 13:19 Відповісти
В е правильно. І тому замість червоної лмчти на Західній Україні на таких меморіалах встановлюють прапор УПА. Щодо згадуваних тобою "савєцкіх войн", то їх було багато, вони були загарбницькі і ставити їм меморіали некомільфо. От які меморіали у скажімо Фінляндії можна ставити савєцкім окупантам і прославляти Зимову війну?
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11.05.2020 13:19 Відповісти
А что такое совецкие воины?
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11.05.2020 13:31 Відповісти
Чого ж нєізвесний,- активний член партії портнов- шарій- лукаш... В їх світлинах на фб массово розповсюджуеться ненависть до західної України, до всього українського та знелюднення певних етносів за мовними та етнічними ознаками. Мін. Це 161 ст КК України
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11.05.2020 13:15 Відповісти
УПА воевала и с гитлеровцами и с кремлевскими фашистами. на дворе 21 век, ни гитлеровской германии, ни советского союза уже давно нет. зато у "бандеровцев" есть свое независимое государство. Слава Героям!
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11.05.2020 14:34 Відповісти
Поздно, очень поздно, запросили шановного москаля до дубочку на гіляку, чекисткая свинособака успело размножиться!!!
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11.05.2020 14:35 Відповісти
Раша гадит! Але як правільно, як геніально написав класик українського націоналізму: " не так страшні російські воші, як ( їх) украінські гниди.....
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11.05.2020 15:51 Відповісти
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7888
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11.05.2020 16:17 Відповісти
Навіть на зманеній картині москаля -кацапа Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" зображені два козацьких стяга. Один з них - жовто-блакитний, а другий - червоно-чорний. Також відомо, що вiдомий історик українського козацтва Дмитро Яворницький також підтверджує що ці два кольори були притаманні українським козацьким хоругвам ще з самого початку зародження Запорізької Січі.
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою татаро угро-фінською личаковою Московією - ордою, і повного знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. цією жахливою ​​царською вже нібито Росією але не славянскою - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Української держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.
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11.05.2020 16:14 Відповісти
-
Захiдна Україна, син питає поради у батька: батько а націоналісти всі кажуть що комуняку та москаляку завжди потрiбно на гиляку? Дуже - дуже таки файна їх думка синку ! Звичайно що комуняку та i москаляку завжди i притому що нигайно потрiбно на гиляку! Та ще синку i кожен день їх змiнювати на нових -свіжих, щоб завжди вони були як свіженькі огірочки. I взагалі щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх виродків, цих наших лютих ворогiв загарбників комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг би нам українцям, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк - та кривавих загарбникiв москалiв до себе, та в Пекло. Тоді і руки і гілки дерев взагалі не довелося було б бруднити, об цих гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!! Сумно що мабудь ще не вспів Святий Боже відправити всіх кремлівських ячничар перевертнів у Пекло. Ось вони і паскудять виродки.
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11.05.2020 16:29 Відповісти
Яка Державна політика такі і дії насєлєнія. Риба смердить та гниє з головешки. А точніше який виборець ....., ....вірно, що в західних країнах голосувати можуть тільки платники податків, а нерізна шваль.
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11.05.2020 22:12 Відповісти
 
 