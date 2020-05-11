Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція

Інцидент стався в ніч з 9 на 10 травня в селі Людвище Шумського району. Зірваний і спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Виїхавши на місце події, співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію і виявили залишки спаленого прапора. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 КК - хуліганство. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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