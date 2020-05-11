Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International
Російська авіація, а також літаки уряду Сирії в останні місяці регулярно завдавали авіаударів по школах і лікарнях у провінціях Ідліб, Хама і Алеппо на північному заході країни.
Про це йдеться в доповіді правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
В цілому, за даними Amnesty International, російські та сирійські війська в період з 30 квітня 2019 року до 29 лютого 2020-го завдали ударів по 53 медичних установах і 95 школах - в основному з повітря, хоча окремі напади з боку сирійської армії відбувалися на землі. Багато з атакованих об'єктів, зазначають правозахисники, входили до бази даних ООН: уньому місце розташування лікарень, шкіл та інших будівель, використовуваних в гуманітарних цілях, роблять відомим для всіх сторін конфлікту, спеціально щоб уникнути атак по них.
Тільки в січні і лютому 2020 року, за підрахунками організації Syrian Child Protection Network, російські та сирійські війська атакували 28 шкіл, у багатьох з яких не припинялася освітня діяльність. За один день 25 лютого було зруйновано відразу 10 шкіл. Наприклад, пише Amnesty International, одну з атак в місті Ідліб сирійські ВПС провели прямо в навчальний час; а в місті Маарет-Місрін була атакована школа, яку використовували як притулок - при цьому 11 осіб, в тому числі семеро дітей, загинули, а понад 40 дістали поранення.
В цілому правозахисники детально задокументували 18 з цих атак - заслухали свідчення 74 свідків, серед яких опинилися лікарі, вчителі та гуманітарні працівники, досліджували відеозаписи і фотографії з місць подій, а також проаналізували супутникові знімки і перехоплені переговори пілотів російських і сирійських ВВС. Отримані дані підтверджують, що деякі дії Росії і армії Башара Асада в регіоні є військовими злочинами, зазначає Amnesty International.
В цілому все, що відбувається на північному заході Сирії протягом останнього року Amnesty називає "безпрецедентною навіть за мірками катастрофічної дев'ятирічної кризи" надзвичайною гуманітарною ситуацією. За даними організації, в результаті наступу сирійської армії на утримувані повстанцями території в Ідлібі свої домівки змушені були покинути майже мільйон осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
********** , как и вся история Софка и Московии никогда не считали даже своих солдат -- тогда какое им дело до чужих детей ?!
Надо просто понимать , что перед той армией никогда не ставилась такая задача - как минимизация потерь и даже своих . Поэтому , когда попадают в генералы садюги -- то бывает и что специально гасят !
Для паРаши - это их стратегия: уничтожать больницы, роддома, школы, детсадики. Как минимум потому что их можно использовать как госпитали. Не говоря о общей деморализации...
это называется ковровые бомбёжки школ, больниц и жилых районов,
это очень эффективное средство борьбы с противником того типа,
с которым россияне там имели дело,
правда противоречит праву народов,
но русским насрать на права,
будьте осторожны с этой кодлой
Какие "права" Вы о чём ?!
Религиозный конфликт раннесредневекового характера с учётом тейповой структуры общества , а Вы к нему с мерками Женевской конвенции ?!
Там любая из воющущих сторон готова уничтожать врагов вместе с населением .
Не потому ли , что за идеалогию никогда не жалели ни своих ни чужих ?
https://www.youtube.com/watch?v=PMABkLa4WMI
Комменты там зачетные. Их рекомендую почитать.
Оне даже таких слов не знают ...
Тут и развитые люди не все тонкости того замеса знают . Шо там тысячи разных тейпов захлестнулись . Что зверья там хватает со всех сторон и что если Асада свалят , то всех алавитов тоже будут вырезать .
Мне лично из всех народов Сирии душа больше болит за курдов -- вот это многострадальный народ , которому отказывает т.н. мировое сообщество в государственности . А их почти 40 млн.
Или вот друзы -- очень мирное население . Среди друзов мало экстремистов ...
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ Скрєпненько якось в росАрміїї з репертуаром.
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978