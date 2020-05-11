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Новини Війна в Сирії
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Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International

Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International

Російська авіація, а також літаки уряду Сирії в останні місяці регулярно завдавали авіаударів по школах і лікарнях у провінціях Ідліб, Хама і Алеппо на північному заході країни.

Про це йдеться в доповіді правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

В цілому, за даними Amnesty International, російські та сирійські війська в період з 30 квітня 2019 року до 29 лютого 2020-го завдали ударів по 53 медичних установах і 95 школах - в основному з повітря, хоча окремі напади з боку сирійської армії відбувалися на землі. Багато з атакованих об'єктів, зазначають правозахисники, входили до бази даних ООН: уньому місце розташування лікарень, шкіл та інших будівель, використовуваних в гуманітарних цілях, роблять відомим для всіх сторін конфлікту, спеціально щоб уникнути атак по них.

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Тільки в січні і лютому 2020 року, за підрахунками організації Syrian Child Protection Network, російські та сирійські війська атакували 28 шкіл, у багатьох з яких не припинялася освітня діяльність. За один день 25 лютого було зруйновано відразу 10 шкіл. Наприклад, пише Amnesty International, одну з атак в місті Ідліб сирійські ВПС провели прямо в навчальний час; а в місті Маарет-Місрін була атакована школа, яку використовували як притулок - при цьому 11 осіб, в тому числі семеро дітей, загинули, а понад 40 дістали поранення.

В цілому правозахисники детально задокументували 18 з цих атак - заслухали свідчення 74 свідків, серед яких опинилися лікарі, вчителі та гуманітарні працівники, досліджували відеозаписи і фотографії з місць подій, а також проаналізували супутникові знімки і перехоплені переговори пілотів російських і сирійських ВВС. Отримані дані підтверджують, що деякі дії Росії і армії Башара Асада в регіоні є військовими злочинами, зазначає Amnesty International.

В цілому все, що відбувається на північному заході Сирії протягом останнього року Amnesty називає "безпрецедентною навіть за мірками катастрофічної дев'ятирічної кризи" надзвичайною гуманітарною ситуацією. За даними організації, в результаті наступу сирійської армії на утримувані повстанцями території в Ідлібі свої домівки змушені були покинути майже мільйон осіб.

Автор: 

Amnesty International (100) авіація (4198) армія рф (18069) лікарня (1368) Сирія (1873) школа (2228) бомбардування (341)


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Топ коментарі
+37
В этом кто-то сомневался?!
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11.05.2020 14:52 Відповісти
+23
Подонки.
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11.05.2020 14:52 Відповісти
+20
Они умеют.. в Беслане потренировались..
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11.05.2020 14:54 Відповісти
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В этом кто-то сомневался?!
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11.05.2020 14:52 Відповісти
Подонки.
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11.05.2020 14:52 Відповісти
ВСІ, хто служив у так звані радянській армії (і я, тому числі), служили цим подонкам.
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11.05.2020 15:00 Відповісти
********** только на это и способна.
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11.05.2020 14:53 Відповісти
Они умеют.. в Беслане потренировались..
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11.05.2020 14:54 Відповісти
Правда куда циничнее чем "намеренная бомбёжка" -- никто специально не целится в детей , просто высокоточное оружие , чтобы уничтожать только врагов как для ***** , так и для его пособника Асада "нерентабельное" - вот и используют старый проверенный способ , т.е. ковровые бомбёжки .
********** , как и вся история Софка и Московии никогда не считали даже своих солдат -- тогда какое им дело до чужих детей ?!
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11.05.2020 15:03 Відповісти
Нет, все гораздо хуже - свнсбк спецом бомбили госпитали. Неоднократно фиксировались случаи, когда рашке передавались кординаты госпиталей (чтобы не попали под бомбежку) и следом эти госпитали бомбились.
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11.05.2020 15:14 Відповісти
Такое тоже может иметь место и всегда имело . Так же как friendly fire ... Есть даже стих Менжирова на эту тему - "Артиллерия бьет по своим" 1956 года . А тогда воевали все . А сейчас туда лезет всякий сброд . Особенно на Донбасс и в Сирию - полезли в первых рядах ублюдки и нацики !

Надо просто понимать , что перед той армией никогда не ставилась такая задача - как минимизация потерь и даже своих . Поэтому , когда попадают в генералы садюги -- то бывает и что специально гасят !
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11.05.2020 15:29 Відповісти
Не списывай на тупость и случайность.
Для паРаши - это их стратегия: уничтожать больницы, роддома, школы, детсадики. Как минимум потому что их можно использовать как госпитали. Не говоря о общей деморализации...
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11.05.2020 15:56 Відповісти
вы слишком хорошего мнения о русских,
это называется ковровые бомбёжки школ, больниц и жилых районов,
это очень эффективное средство борьбы с противником того типа,
с которым россияне там имели дело,
правда противоречит праву народов,
но русским насрать на права,
будьте осторожны с этой кодлой
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11.05.2020 16:07 Відповісти
Эффективность - нулевая , бо как Асаду , так и его врагам (не говоря уже про *****) на детей посрать !
Какие "права" Вы о чём ?!
Религиозный конфликт раннесредневекового характера с учётом тейповой структуры общества , а Вы к нему с мерками Женевской конвенции ?!
Там любая из воющущих сторон готова уничтожать врагов вместе с населением .
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11.05.2020 16:20 Відповісти
Да все бомбят все вокруг себя
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11.05.2020 14:55 Відповісти
вивсьоврьоті, ані харошийі!
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11.05.2020 14:59 Відповісти
Тебе видней
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11.05.2020 15:03 Відповісти
Тогда какого хера ***** попёрлось в ту страну , где со всех сторон дикие племена ?!
Не потому ли , что за идеалогию никогда не жалели ни своих ни чужих ?
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11.05.2020 15:06 Відповісти
Так у ***** кремлевского и спроси
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11.05.2020 15:07 Відповісти
Не забудьте поставить дизлайки здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=PMABkLa4WMI

Комменты там зачетные. Их рекомендую почитать.
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11.05.2020 14:57 Відповісти
А смысл объяснять дегенератам , что их "Сирия" это всего 12% алавитов ?!
Оне даже таких слов не знают ...
Тут и развитые люди не все тонкости того замеса знают . Шо там тысячи разных тейпов захлестнулись . Что зверья там хватает со всех сторон и что если Асада свалят , то всех алавитов тоже будут вырезать .
Мне лично из всех народов Сирии душа больше болит за курдов -- вот это многострадальный народ , которому отказывает т.н. мировое сообщество в государственности . А их почти 40 млн.
Или вот друзы -- очень мирное население . Среди друзов мало экстремистов ...
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11.05.2020 15:18 Відповісти
Ниасилил. Вырвало. )
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11.05.2020 15:36 Відповісти
хто-хто, а українці ні на мить не сумніваються у гуманності та моральності кацапських вояків
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11.05.2020 14:58 Відповісти
кацапи-івреям допомогають знищити сірійців...
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11.05.2020 15:01 Відповісти
Асад та алавіти - то івреї ?!
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11.05.2020 15:07 Відповісти
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/


https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ Скрєпненько якось в росАрміїї з репертуаром.
Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5523

https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
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11.05.2020 15:04 Відповісти
Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5755
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11.05.2020 15:26 Відповісти
московия неспособна без западных технологий что- либо производить https://sprotyv.info/analitica/rossijskij-samolet-ms-21-prizemlilsya-nadolgo
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11.05.2020 15:39 Відповісти
Когда-то работал c Pratt & Whitney , как давно это было ...
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11.05.2020 16:01 Відповісти
Это раша во всей своей красе
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11.05.2020 16:11 Відповісти
"Да нєужелі?"
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11.05.2020 16:29 Відповісти
. бо москалі злії люди, роблять лихо з вами...
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11.05.2020 16:55 Відповісти
Больше озабоченности и фейковых недосанкций!
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11.05.2020 20:43 Відповісти
Сейчас важно это все документировать для будущих судов, надеюсь очень скорых
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11.05.2020 22:59 Відповісти
 
 