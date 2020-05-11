Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International

Російська авіація, а також літаки уряду Сирії в останні місяці регулярно завдавали авіаударів по школах і лікарнях у провінціях Ідліб, Хама і Алеппо на північному заході країни.

Про це йдеться в доповіді правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

В цілому, за даними Amnesty International, російські та сирійські війська в період з 30 квітня 2019 року до 29 лютого 2020-го завдали ударів по 53 медичних установах і 95 школах - в основному з повітря, хоча окремі напади з боку сирійської армії відбувалися на землі. Багато з атакованих об'єктів, зазначають правозахисники, входили до бази даних ООН: уньому місце розташування лікарень, шкіл та інших будівель, використовуваних в гуманітарних цілях, роблять відомим для всіх сторін конфлікту, спеціально щоб уникнути атак по них.

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Тільки в січні і лютому 2020 року, за підрахунками організації Syrian Child Protection Network, російські та сирійські війська атакували 28 шкіл, у багатьох з яких не припинялася освітня діяльність. За один день 25 лютого було зруйновано відразу 10 шкіл. Наприклад, пише Amnesty International, одну з атак в місті Ідліб сирійські ВПС провели прямо в навчальний час; а в місті Маарет-Місрін була атакована школа, яку використовували як притулок - при цьому 11 осіб, в тому числі семеро дітей, загинули, а понад 40 дістали поранення.

В цілому правозахисники детально задокументували 18 з цих атак - заслухали свідчення 74 свідків, серед яких опинилися лікарі, вчителі та гуманітарні працівники, досліджували відеозаписи і фотографії з місць подій, а також проаналізували супутникові знімки і перехоплені переговори пілотів російських і сирійських ВВС. Отримані дані підтверджують, що деякі дії Росії і армії Башара Асада в регіоні є військовими злочинами, зазначає Amnesty International.

В цілому все, що відбувається на північному заході Сирії протягом останнього року Amnesty називає "безпрецедентною навіть за мірками катастрофічної дев'ятирічної кризи" надзвичайною гуманітарною ситуацією. За даними організації, в результаті наступу сирійської армії на утримувані повстанцями території в Ідлібі свої домівки змушені були покинути майже мільйон осіб.