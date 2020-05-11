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Новости Война в Сирии
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Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International

Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International

Российская авиация, а также самолеты правительства Сирии в последние месяцы регулярно наносили авиаудары по школам и больницам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо на северо-западе страны.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В общей сложности, по данным Amnesty International, российские и сирийские войска в период с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020-го нанесли удары по 53 медицинским учреждениям и 95 школам — в основном с воздуха, хотя отдельные нападения со стороны сирийской армии происходили на земле. Многие из атакованных объектов, отмечают правозащитники, входили в базу данных ООН: местоположение попавших туда больниц, школ и других зданий, используемых в гуманитарных целях, делают известным для всех сторон конфликта, специально чтобы избежать атак по ним.

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Только в январе и феврале 2020 года, по подсчетам организации Syrian Child Protection Network, российские и сирийские войска атаковали 28 школ, во многих из которых не прекращалась образовательная деятельность. За один день 25 февраля были разрушены сразу 10 школ. Например, пишет Amnesty International, одну из атак в городе Идлиб сирийские ВВС провели прямо в учебное время; а в городе Маарет-Мисрин была атакована школа, использовавшаяся как убежище — при этом 11 человек, в том числе семеро детей, погибли, а более 40 получили ранения.

В общей сложности правозащитники детально задокументировали 18 из этих атак — заслушали показания 74 свидетелей, в числе которых оказались врачи, учителя и гуманитарные работники, исследовали видеозаписи и фотографии с мест событий, а также проанализировали спутниковые снимки и перехваченные переговоры пилотов российских и сирийских ВВС. Полученные данные подтверждают, что некоторые действия России и армии Башара Асада в регионе являются военными преступлениями, отмечает Amnesty International.

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В целом все происходящее на северо-западе Сирии на протяжении последнего года Amnesty называет "беспрецедентной даже по меркам катастрофического девятилетнего кризиса" чрезвычайной гуманитарной ситуацией. По данным организации, в результате наступления сирийской армии на удерживаемые повстанцами территории в Идлибе свои дома вынуждены были покинуть почти миллион человек.

Автор: 

Amnesty International (206) авиация (2873) армия РФ (19917) больница (1444) Сирия (3153) школа (3024) бомбардировка (455)


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Топ комментарии
+37
В этом кто-то сомневался?!
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11.05.2020 14:52 Ответить
+23
Подонки.
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11.05.2020 14:52 Ответить
+20
Они умеют.. в Беслане потренировались..
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11.05.2020 14:54 Ответить
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В этом кто-то сомневался?!
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11.05.2020 14:52 Ответить
Подонки.
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11.05.2020 14:52 Ответить
ВСІ, хто служив у так звані радянській армії (і я, тому числі), служили цим подонкам.
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11.05.2020 15:00 Ответить
********** только на это и способна.
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11.05.2020 14:53 Ответить
Они умеют.. в Беслане потренировались..
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11.05.2020 14:54 Ответить
Правда куда циничнее чем "намеренная бомбёжка" -- никто специально не целится в детей , просто высокоточное оружие , чтобы уничтожать только врагов как для ***** , так и для его пособника Асада "нерентабельное" - вот и используют старый проверенный способ , т.е. ковровые бомбёжки .
********** , как и вся история Софка и Московии никогда не считали даже своих солдат -- тогда какое им дело до чужих детей ?!
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11.05.2020 15:03 Ответить
Нет, все гораздо хуже - свнсбк спецом бомбили госпитали. Неоднократно фиксировались случаи, когда рашке передавались кординаты госпиталей (чтобы не попали под бомбежку) и следом эти госпитали бомбились.
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11.05.2020 15:14 Ответить
Такое тоже может иметь место и всегда имело . Так же как friendly fire ... Есть даже стих Менжирова на эту тему - "Артиллерия бьет по своим" 1956 года . А тогда воевали все . А сейчас туда лезет всякий сброд . Особенно на Донбасс и в Сирию - полезли в первых рядах ублюдки и нацики !

Надо просто понимать , что перед той армией никогда не ставилась такая задача - как минимизация потерь и даже своих . Поэтому , когда попадают в генералы садюги -- то бывает и что специально гасят !
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11.05.2020 15:29 Ответить
Не списывай на тупость и случайность.
Для паРаши - это их стратегия: уничтожать больницы, роддома, школы, детсадики. Как минимум потому что их можно использовать как госпитали. Не говоря о общей деморализации...
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11.05.2020 15:56 Ответить
вы слишком хорошего мнения о русских,
это называется ковровые бомбёжки школ, больниц и жилых районов,
это очень эффективное средство борьбы с противником того типа,
с которым россияне там имели дело,
правда противоречит праву народов,
но русским насрать на права,
будьте осторожны с этой кодлой
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11.05.2020 16:07 Ответить
Эффективность - нулевая , бо как Асаду , так и его врагам (не говоря уже про *****) на детей посрать !
Какие "права" Вы о чём ?!
Религиозный конфликт раннесредневекового характера с учётом тейповой структуры общества , а Вы к нему с мерками Женевской конвенции ?!
Там любая из воющущих сторон готова уничтожать врагов вместе с населением .
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11.05.2020 16:20 Ответить
Да все бомбят все вокруг себя
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11.05.2020 14:55 Ответить
вивсьоврьоті, ані харошийі!
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11.05.2020 14:59 Ответить
Тебе видней
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11.05.2020 15:03 Ответить
Тогда какого хера ***** попёрлось в ту страну , где со всех сторон дикие племена ?!
Не потому ли , что за идеалогию никогда не жалели ни своих ни чужих ?
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11.05.2020 15:06 Ответить
Так у ***** кремлевского и спроси
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11.05.2020 15:07 Ответить
Не забудьте поставить дизлайки здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=PMABkLa4WMI

Комменты там зачетные. Их рекомендую почитать.
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11.05.2020 14:57 Ответить
А смысл объяснять дегенератам , что их "Сирия" это всего 12% алавитов ?!
Оне даже таких слов не знают ...
Тут и развитые люди не все тонкости того замеса знают . Шо там тысячи разных тейпов захлестнулись . Что зверья там хватает со всех сторон и что если Асада свалят , то всех алавитов тоже будут вырезать .
Мне лично из всех народов Сирии душа больше болит за курдов -- вот это многострадальный народ , которому отказывает т.н. мировое сообщество в государственности . А их почти 40 млн.
Или вот друзы -- очень мирное население . Среди друзов мало экстремистов ...
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11.05.2020 15:18 Ответить
Ниасилил. Вырвало. )
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11.05.2020 15:36 Ответить
хто-хто, а українці ні на мить не сумніваються у гуманності та моральності кацапських вояків
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11.05.2020 14:58 Ответить
кацапи-івреям допомогають знищити сірійців...
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11.05.2020 15:01 Ответить
Асад та алавіти - то івреї ?!
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11.05.2020 15:07 Ответить
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/


https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ Скрєпненько якось в росАрміїї з репертуаром.
Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5523

https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
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11.05.2020 15:04 Ответить
Російські війська навмисно бомбили школи і лікарні в Сирії, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5755
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11.05.2020 15:26 Ответить
московия неспособна без западных технологий что- либо производить https://sprotyv.info/analitica/rossijskij-samolet-ms-21-prizemlilsya-nadolgo
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11.05.2020 15:39 Ответить
Когда-то работал c Pratt & Whitney , как давно это было ...
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11.05.2020 16:01 Ответить
Это раша во всей своей красе
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11.05.2020 16:11 Ответить
"Да нєужелі?"
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11.05.2020 16:29 Ответить
. бо москалі злії люди, роблять лихо з вами...
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11.05.2020 16:55 Ответить
Больше озабоченности и фейковых недосанкций!
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11.05.2020 20:43 Ответить
Сейчас важно это все документировать для будущих судов, надеюсь очень скорых
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11.05.2020 22:59 Ответить
 
 