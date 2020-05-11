Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International

Российская авиация, а также самолеты правительства Сирии в последние месяцы регулярно наносили авиаудары по школам и больницам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо на северо-западе страны.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В общей сложности, по данным Amnesty International, российские и сирийские войска в период с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020-го нанесли удары по 53 медицинским учреждениям и 95 школам — в основном с воздуха, хотя отдельные нападения со стороны сирийской армии происходили на земле. Многие из атакованных объектов, отмечают правозащитники, входили в базу данных ООН: местоположение попавших туда больниц, школ и других зданий, используемых в гуманитарных целях, делают известным для всех сторон конфликта, специально чтобы избежать атак по ним.

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Только в январе и феврале 2020 года, по подсчетам организации Syrian Child Protection Network, российские и сирийские войска атаковали 28 школ, во многих из которых не прекращалась образовательная деятельность. За один день 25 февраля были разрушены сразу 10 школ. Например, пишет Amnesty International, одну из атак в городе Идлиб сирийские ВВС провели прямо в учебное время; а в городе Маарет-Мисрин была атакована школа, использовавшаяся как убежище — при этом 11 человек, в том числе семеро детей, погибли, а более 40 получили ранения.

В общей сложности правозащитники детально задокументировали 18 из этих атак — заслушали показания 74 свидетелей, в числе которых оказались врачи, учителя и гуманитарные работники, исследовали видеозаписи и фотографии с мест событий, а также проанализировали спутниковые снимки и перехваченные переговоры пилотов российских и сирийских ВВС. Полученные данные подтверждают, что некоторые действия России и армии Башара Асада в регионе являются военными преступлениями, отмечает Amnesty International.

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В целом все происходящее на северо-западе Сирии на протяжении последнего года Amnesty называет "беспрецедентной даже по меркам катастрофического девятилетнего кризиса" чрезвычайной гуманитарной ситуацией. По данным организации, в результате наступления сирийской армии на удерживаемые повстанцами территории в Идлибе свои дома вынуждены были покинуть почти миллион человек.