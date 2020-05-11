Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии, - Amnesty International
Российская авиация, а также самолеты правительства Сирии в последние месяцы регулярно наносили авиаудары по школам и больницам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо на северо-западе страны.
Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В общей сложности, по данным Amnesty International, российские и сирийские войска в период с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020-го нанесли удары по 53 медицинским учреждениям и 95 школам — в основном с воздуха, хотя отдельные нападения со стороны сирийской армии происходили на земле. Многие из атакованных объектов, отмечают правозащитники, входили в базу данных ООН: местоположение попавших туда больниц, школ и других зданий, используемых в гуманитарных целях, делают известным для всех сторон конфликта, специально чтобы избежать атак по ним.
Только в январе и феврале 2020 года, по подсчетам организации Syrian Child Protection Network, российские и сирийские войска атаковали 28 школ, во многих из которых не прекращалась образовательная деятельность. За один день 25 февраля были разрушены сразу 10 школ. Например, пишет Amnesty International, одну из атак в городе Идлиб сирийские ВВС провели прямо в учебное время; а в городе Маарет-Мисрин была атакована школа, использовавшаяся как убежище — при этом 11 человек, в том числе семеро детей, погибли, а более 40 получили ранения.
В общей сложности правозащитники детально задокументировали 18 из этих атак — заслушали показания 74 свидетелей, в числе которых оказались врачи, учителя и гуманитарные работники, исследовали видеозаписи и фотографии с мест событий, а также проанализировали спутниковые снимки и перехваченные переговоры пилотов российских и сирийских ВВС. Полученные данные подтверждают, что некоторые действия России и армии Башара Асада в регионе являются военными преступлениями, отмечает Amnesty International.
В целом все происходящее на северо-западе Сирии на протяжении последнего года Amnesty называет "беспрецедентной даже по меркам катастрофического девятилетнего кризиса" чрезвычайной гуманитарной ситуацией. По данным организации, в результате наступления сирийской армии на удерживаемые повстанцами территории в Идлибе свои дома вынуждены были покинуть почти миллион человек.
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********** , как и вся история Софка и Московии никогда не считали даже своих солдат -- тогда какое им дело до чужих детей ?!
Надо просто понимать , что перед той армией никогда не ставилась такая задача - как минимизация потерь и даже своих . Поэтому , когда попадают в генералы садюги -- то бывает и что специально гасят !
Для паРаши - это их стратегия: уничтожать больницы, роддома, школы, детсадики. Как минимум потому что их можно использовать как госпитали. Не говоря о общей деморализации...
это называется ковровые бомбёжки школ, больниц и жилых районов,
это очень эффективное средство борьбы с противником того типа,
с которым россияне там имели дело,
правда противоречит праву народов,
но русским насрать на права,
будьте осторожны с этой кодлой
Какие "права" Вы о чём ?!
Религиозный конфликт раннесредневекового характера с учётом тейповой структуры общества , а Вы к нему с мерками Женевской конвенции ?!
Там любая из воющущих сторон готова уничтожать врагов вместе с населением .
Не потому ли , что за идеалогию никогда не жалели ни своих ни чужих ?
https://www.youtube.com/watch?v=PMABkLa4WMI
Комменты там зачетные. Их рекомендую почитать.
Оне даже таких слов не знают ...
Тут и развитые люди не все тонкости того замеса знают . Шо там тысячи разных тейпов захлестнулись . Что зверья там хватает со всех сторон и что если Асада свалят , то всех алавитов тоже будут вырезать .
Мне лично из всех народов Сирии душа больше болит за курдов -- вот это многострадальный народ , которому отказывает т.н. мировое сообщество в государственности . А их почти 40 млн.
Или вот друзы -- очень мирное население . Среди друзов мало экстремистов ...
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ Скрєпненько якось в росАрміїї з репертуаром.
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978/ https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978