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Фермер на Одещині втратив через посуху весь урожай і вчинив самогубство

Фермер на Одещині втратив через посуху весь урожай і вчинив самогубство

У Кілійському районі Одеської області наклав на себе руки фермер, який втратив через посуху 100% врожаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

За його словами, покінчив із собою житель села Шевченкове Володимир Сердюченко, 1954 р. "Василь Миколайович був порядним фермером, він взяв в оренду 150 га землі у людей. Весь врожай був втрачений через посуху. Опинившись у складних фінансових умовах, не отримавши виразних відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, доведений до відчаю, землероб не зміг пережити біди", - заявив Бойченко.

Він уточнив, що Сердюченко взяв в оренду земельні паї у жителів Шевченкового і, тільки на паї йому потрібно було виплатити близько 900 тис. грн. "А врожаю немає... Доведений до відчаю чоловік вирішив добровільно піти з життя", - заявив глава ОТГ, висловивши співчуття рідним і близьким фермера.

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Як підкреслює Бойченко, близько місяця тому, на підставі скарг фермерів, Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади – просила надати допомогу звичайним аграріям, які опинилися на межі виживання.

"У держбюджеті аграрний фонд закладено у розмірі 4 млрд грн... Другий рік - неврожай, а в цьому році небувала посуха...", - наголосив Бойченко.

В аналогічній безвихідній ситуації значна частина аграріїв регіону. Завтра, 12 травня, повинна знову відбутися сесія Кілійської міськради - депутати хочуть знову звернутися до керівництва України.


Автор: 

посуха (66) Одеська область (3357) самогубство (649)


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Топ коментарі
+35
А у слуг народу пристойна зарплата та хабарі у конвертах🐸 Ось так проголосували за Зе!
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11.05.2020 15:51 Відповісти
+23
В принципі фермеру мало б бути значно легше, якби він згадував свинярчуков, каноненко та югика прокурора. Але не допомогло.
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11.05.2020 15:59 Відповісти
+17
как жалко.. хороший человек видать был...честный... от беда! горе семье...
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11.05.2020 15:56 Відповісти
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самогубство -гріх.
просто треба було оголосити банкротство..
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11.05.2020 18:23 Відповісти
бедный мужик! из-за неурожая! Господи....
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11.05.2020 17:01 Відповісти
Соболезнования близким.
В этой ситуации государство точно должно помогать....
Очень жаль(
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11.05.2020 17:23 Відповісти
в Украине - 42 млн. сх земли. Всем помогать - никакого бюджета не хватит.
За границей на этот слдучай фермеры привыкли покупать страховку. В Украине культуры страховки нет, люди экономят а потом начинается вой "памагити!"
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11.05.2020 21:01 Відповісти
Идея страховки в принципе не плоха но ... не у наших страховиков. Это ж получается как "Каско" - за пять лет страховки можно купить новую машину. Вопрос, увы, не в "культуре страховки" а в ее цене и доступности. Думаю что фермеры таки должны не складывать все яйца в одну корзину надеясь на "хапок"...
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12.05.2020 03:42 Відповісти
смотри в чем фишка... да, страховка может быть и дорогая, но в отличие от западнывх фермеров, наши за землю не платят. Или взяли "в аренду" у крестьян за символическую плату, или получили "в аренду" договорившись с местной властью, опять же за копейки.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
Считать деньги фермера как бы легко. Но на самом деле слишком много факторов влияют на успех. Например, качество почвы, возможность орошения, климат, наличие посадок вокруг полей, роза ветров, качество семян, адаптированные сорта, удобрения, культивация, влияние работ и выращиваемых культур на смежных полях, опрыскивание и обработка от сорняков, насекомых и грызунов. И это только начало списка! А добавить дороги, ГСМ, пьянство и воровство персонала, ремонт техники или ее аренду, вымогательство чиновников и противодействие конкурентам которые занимаются откровенным вредительством, рейдерством и воровством урожая, который нужно не только собрать но и хранить в надлежащих условиях... У меня хатка в Полтавской области и я иногда краем уха слышу с чем на самом деле сталкиваются селяне. То что мы еще едим что то украинское похоже на ... чудо. Ни один банкир в здравом уме инвестировать в наше сельское хозяйство не станет. Я не банкир и поэтому засаживаю "подножным кормом" 4 сотки из 53 (картошечка, помидоры, огурцы, баклажаны, зелень к салату) и хожу на рыбалку и за грибами все лето. Остальное отдал селянам и они там садят комовые для своей скотинки, а зимой взламывают двери или окна и воруют все что я в этой хатке оставил. Но реальная жизнь в селе настолько тяжелая что я их не осуждаю...
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Місячна зарплатня Сєрі Лєщєнка могла б врятувати людину. Людину - трударя, а не найманої журнашлюхи.
Зєлю геть.
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11.05.2020 17:47 Відповісти
таки для кого-то эпоха бедности реально закончилась: один, не способный по его утверждению мыслить стратегически, в условиях засухи продаёт стратегический запас зерна, другой - "лезет в петлю"..
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11.05.2020 18:01 Відповісти
это как нужно любить деньги))) идиот объявил бы себя банкротом и шел бы на стройку работать
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11.05.2020 18:05 Відповісти
Він вже 6 років, як на пенсії був.
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11.05.2020 18:18 Відповісти
Жаль человека...
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11.05.2020 19:57 Відповісти
Этим хитрожопым фермерам, не хрен было гробить и продавать на металлолом детали и конструции оросительных систем, плиты дорог и каналов, и также грабить здания насосных станций!! В килийском районе было более 60% орошаемых земель, которые позволяли получать устойчивые, огромные урожаи любых зерновых и трав для скота, не зависимо от капризов погоды.. А недальновидные фермеры и дольщики-пайщики, получили от государства паи на несчастные 3-5 гектара земли решили обмануть природу и подумали, что всё, взяли бога за бороду!! Так вам и надо!! Будете теперь орошение строить за свои кровные и бережно всё сохранять или все разоритесь к чертям. Хозяйственники хреновые!! Блин!!
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11.05.2020 20:18 Відповісти
А ты думаешь те кто резал трубы оросительных систем, их селян спрашивали? Их все силовики крышевали и сопровождали машины на металлоприёмки! Сначала промышленность порезали, а потом и на оросительные системы перешли.
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12.05.2020 02:37 Відповісти
Дай угадаю, ты за Зе
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12.05.2020 14:10 Відповісти
Государство не может и не должно компенсировать бизнесменам потери от форс-мажора.
Пусть покупают страховку. Или берут кредит в банке, там страховка будет включена.
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11.05.2020 21:06 Відповісти
Вот к чему привела земельная реформа Зеленского...
и это только начало!!!
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11.05.2020 22:36 Відповісти
Жаль мужика и семью его жаль. А государство ни хера не поможет.
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11.05.2020 23:52 Відповісти
А нафіга владі чути фермерів???
Бубочка дзвоники розвішує... - це прикольно й бабло попиляти можна...
Цікаво - на компенсацію збитків кільком фермерам вистачило би грошей???
https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ogolosiv-pro-memorialnij-proekt-u-chotir-61105?fbclid=************************************************************* Володимир Зеленський оголосив про меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи 9 травня 2020 року - 12:31
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12.05.2020 00:11 Відповісти
Горе.
Жаль людину.
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12.05.2020 01:33 Відповісти
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