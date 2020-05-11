Фермер на Одещині втратив через посуху весь урожай і вчинив самогубство

У Кілійському районі Одеської області наклав на себе руки фермер, який втратив через посуху 100% врожаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

За його словами, покінчив із собою житель села Шевченкове Володимир Сердюченко, 1954 р. "Василь Миколайович був порядним фермером, він взяв в оренду 150 га землі у людей. Весь врожай був втрачений через посуху. Опинившись у складних фінансових умовах, не отримавши виразних відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, доведений до відчаю, землероб не зміг пережити біди", - заявив Бойченко.

Він уточнив, що Сердюченко взяв в оренду земельні паї у жителів Шевченкового і, тільки на паї йому потрібно було виплатити близько 900 тис. грн. "А врожаю немає... Доведений до відчаю чоловік вирішив добровільно піти з життя", - заявив глава ОТГ, висловивши співчуття рідним і близьким фермера.

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Як підкреслює Бойченко, близько місяця тому, на підставі скарг фермерів, Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади – просила надати допомогу звичайним аграріям, які опинилися на межі виживання.

"У держбюджеті аграрний фонд закладено у розмірі 4 млрд грн... Другий рік - неврожай, а в цьому році небувала посуха...", - наголосив Бойченко.

В аналогічній безвихідній ситуації значна частина аграріїв регіону. Завтра, 12 травня, повинна знову відбутися сесія Кілійської міськради - депутати хочуть знову звернутися до керівництва України.





