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Новини Коронавірус і карантин
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"Динамо" повертається до тренувань, усіх гравців перевірили на коронавірус

Футбольний клуб "Динамо" 12 травня відновить тренувальний процес. Гравці, тренерський штаб і персонал команди пройшли тестування на коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Динамо".

"На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для гравців київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу. Команда збереться на УТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після запровадження карантинних обмежень в Україні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Так, гравці тренувалися вдома, виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

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"Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, з 11 травня Кабінет Міністрів України у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів дозволив проведення командних тренувань спортсменів. Так, уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

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Динамо (238) карантин (18172) футбол (1589) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Оказывается, что они еще и тренируются.
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11.05.2020 22:16 Відповісти
оказывается ,что они игроки.
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11.05.2020 22:22 Відповісти
да они наверное уже окончательно спились на карантине...
правильнее будет набрать новую команду....- можно с дворовых ребят - хуже не будет...
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11.05.2020 22:22 Відповісти
Динамо за два месяца не проиграло ни разу-наверно будут чемпионами.
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11.05.2020 22:24 Відповісти
Оказывается, они не тренировались. Верю
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11.05.2020 22:27 Відповісти
Тем временем бацька Лукашенко потребовал от ФИФА признать первенство Беларуси по футболу чемпионатом мира.
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11.05.2020 22:29 Відповісти
Игрок "Шахтера" Сергей Кривцов: Тяжело переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга.
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11.05.2020 22:33 Відповісти
поздно пить баржому - в Лиге чемпионов будет позориться "Заря"....
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12.05.2020 10:55 Відповісти
 
 