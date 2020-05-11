"Динамо" повертається до тренувань, усіх гравців перевірили на коронавірус
Футбольний клуб "Динамо" 12 травня відновить тренувальний процес. Гравці, тренерський штаб і персонал команди пройшли тестування на коронавірус.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Динамо".
"На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для гравців київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу. Команда збереться на УТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після запровадження карантинних обмежень в Україні", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Так, гравці тренувалися вдома, виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.
"Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, з 11 травня Кабінет Міністрів України у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів дозволив проведення командних тренувань спортсменів. Так, уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
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правильнее будет набрать новую команду....- можно с дворовых ребят - хуже не будет...