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Новости Коронавирус и карантин
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"Динамо" возвращается к тренировкам, всех игроков проверили на коронавирус

Футбольный клуб "Динамо" 12 мая возобновит тренировочный процесс. Игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

"На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского "Динамо" возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

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"Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11 мая Кабинет Министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Динамо (789) карантин (16729) футбол (3589) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Оказывается, что они еще и тренируются.
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11.05.2020 22:16 Ответить
оказывается ,что они игроки.
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11.05.2020 22:22 Ответить
да они наверное уже окончательно спились на карантине...
правильнее будет набрать новую команду....- можно с дворовых ребят - хуже не будет...
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11.05.2020 22:22 Ответить
Динамо за два месяца не проиграло ни разу-наверно будут чемпионами.
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11.05.2020 22:24 Ответить
Оказывается, они не тренировались. Верю
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11.05.2020 22:27 Ответить
Тем временем бацька Лукашенко потребовал от ФИФА признать первенство Беларуси по футболу чемпионатом мира.
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11.05.2020 22:29 Ответить
Игрок "Шахтера" Сергей Кривцов: Тяжело переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга.
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11.05.2020 22:33 Ответить
поздно пить баржому - в Лиге чемпионов будет позориться "Заря"....
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12.05.2020 10:55 Ответить
 
 