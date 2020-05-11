"Динамо" возвращается к тренировкам, всех игроков проверили на коронавирус

Футбольный клуб "Динамо" 12 мая возобновит тренировочный процесс. Игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

"На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского "Динамо" возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

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"Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11 мая Кабинет Министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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