Карантинні заходи послаблюють у Франції, зокрема дозволили гуляти в парках

У Франції з 11 травня почалося ослаблення карантину, який було запроваджено майже два місяці тому, 17 березня. Зокрема скасовано обмеження на пересування без необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, в Парижі працюють метро й автобуси, хоча не можна сідати на кожне друге місце. Носити маску в транспорті - обов'язково.

На лініях метро і приміських поїздів пасажирам необхідно отримати дозвіл від свого роботодавця, якщо вони подорожують у годину пік.

Дозволено займатися спортом без обмежень.

У більшості регіонів знову дозволили гуляти в парках. Але в Парижі і східному регіоні Гран-Ест, які найбільше постраждали від епідемії і визнані за ступенем ризику "червоною зоною", вони поки залишаються закритими.

Починають відкриватися дитсадки і початкові школи. У понеділок на роботу вийшли тільки вчителі, щоб підготуватися до появи учнів 12 травня. У класі перебуватиме не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи, за своїм бажанням, можуть частково продовжити дистанційне навчання.

Відтепер дозволено без додаткових пояснень подорожувати в радіусі 100 км від свого будинку.

Залишаються в силі обмеження на подорожі між материковою частиною Франції, Корсикою і заморськими територіями.

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Нагадаємо, у Франції понад 26 тисяч осіб померли від COVID-19. З 17 березня там діяло обмеження на пересування без необхідності. Дозволялося відвідування лікаря, купівля продуктів харчування, прямування на роботу (яку неможливо виконувати дистанційно), індивідуальні заняття спортом на свіжому повітрі (в певні години).

В країні були обмежені міжміські перевезення пасажирів і пересування містом/країною без необхідності (за порушення застосовувалися штрафні санкції).

17 березня також була запроваджена заборона на в'їзд і транзитний проїзд Францією іноземців не з країн ЄС, крім іноземців, що мають посвідку на проживання у Франції, й іноземців, що мають посвідку на проживання в одній із країн ЄС і які прямують транзитом через Францію в цю країну.

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