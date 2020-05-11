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Новини Коронавірус і карантин
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Карантинні заходи послаблюють у Франції, зокрема дозволили гуляти в парках

Карантинні заходи послаблюють у Франції, зокрема дозволили гуляти в парках

У Франції з 11 травня почалося ослаблення карантину, який було запроваджено майже два місяці тому, 17 березня. Зокрема скасовано обмеження на пересування без необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, в Парижі працюють метро й автобуси, хоча не можна сідати на кожне друге місце. Носити маску в транспорті - обов'язково.

На лініях метро і приміських поїздів пасажирам необхідно отримати дозвіл від свого роботодавця, якщо вони подорожують у годину пік.

Дозволено займатися спортом без обмежень.

У більшості регіонів знову дозволили гуляти в парках. Але в Парижі і східному регіоні Гран-Ест, які найбільше постраждали від епідемії і визнані за ступенем ризику "червоною зоною", вони поки залишаються закритими.

Карантинні заходи послаблюють у Франції, зокрема дозволили гуляти в парках 01

Починають відкриватися дитсадки і початкові школи. У понеділок на роботу вийшли тільки вчителі, щоб підготуватися до появи учнів 12 травня. У класі перебуватиме не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи, за своїм бажанням, можуть частково продовжити дистанційне навчання.

Відтепер дозволено без додаткових пояснень подорожувати в радіусі 100 км від свого будинку.

Залишаються в силі обмеження на подорожі між материковою частиною Франції, Корсикою і заморськими територіями.

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Нагадаємо, у Франції понад 26 тисяч осіб померли від COVID-19. З 17 березня там діяло обмеження на пересування без необхідності. Дозволялося відвідування лікаря, купівля продуктів харчування, прямування на роботу (яку неможливо виконувати дистанційно), індивідуальні заняття спортом на свіжому повітрі (в певні години).

В країні були обмежені міжміські перевезення пасажирів і пересування містом/країною без необхідності (за порушення застосовувалися штрафні санкції).

17 березня також була запроваджена заборона на в'їзд і транзитний проїзд Францією іноземців не з країн ЄС, крім іноземців, що мають посвідку на проживання у Франції, й іноземців, що мають посвідку на проживання в одній із країн ЄС і які прямують транзитом через Францію в цю країну.

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Автор: 

карантин (18172) Франція (3122) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А если в классе больше десяти человек?
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11.05.2020 19:00 Відповісти
По очереди ходить
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11.05.2020 19:07 Відповісти
Сьогодні в Києві в парках та на вулицях повно людей, масок практично нема... Діти гуляють на дитячих майданчиках... Тобто карантин вже ігнорують.
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11.05.2020 19:03 Відповісти
По всій Україні так.
А поляки молодці, чемно відсиділи і всього дотримувались.
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11.05.2020 19:57 Відповісти
и чего они добились?
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12.05.2020 00:12 Відповісти
Тобто у Франції десятки тисяч хворих досі, але у них карантин послаблюють більше, ніж у нас???
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11.05.2020 20:22 Відповісти
Хочу до Франції.
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11.05.2020 20:45 Відповісти
"я снова хочу в Париж...." (с)
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12.05.2020 00:11 Відповісти
А тьі что там бьіл? Нет, но уже хотел... (с)
Доречі гівно місто, мені не сподобався. Як і Марсель. Арабів, негрів, сірійців дохолєри.
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12.05.2020 05:04 Відповісти
 
 