Карантинные меры ослабляют во Франции, в частности, разрешили гулять в парках

Во Франции с 11 мая началось ослабление карантина, который был введен почти два месяца назад, 17 марта. В частности, отменено ограничение на передвижение без необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в Париже работают метро и автобусы, хотя нельзя садиться на каждое второе место. Носить маску в транспорте - обязательно.

На линиях метро и пригородных поездов пассажирам необходимо получить разрешение от своего работодателя, если они путешествуют в час пик.

Разрешено заниматься спортом без ограничений.

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В большинстве регионов вновь разрешили гулять в парках. Но в Париже и восточном регионе Гран-Эст, наиболее пострадавших от эпидемии и признанных по степени риска "красной зоной", они пока остаются закрытыми.

Начинают открываться детсады и начальные школы. В понедельник на работу вышли только учителя, чтобы подготовиться к появлению учеников 12 мая. В классе будет находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы, по своему желанию, могут частично продолжить дистанционное обучение.

Отныне разрешено без дополнительных объяснений путешествовать в радиусе 100 км от своего дома.

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Остаются в силе ограничения на путешествия между материковой частью Франции, Корсикой и заморскими территориями.

Напомним, во Франции более 26 тысяч человек умерли от COVID-19. С 17 марта там действовало ограничение на передвижение без необходимости. Разрешалось посещение врача, покупка продуктов питания, следования на работу (которую невозможно выполнять дистанционно), индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе (в определенные часы).

В стране были ограничены междугородные перевозки пассажиров и передвижения по городу/стране без необходимости (за нарушение применялись штрафные санкции).

17 марта также был введен запрет на въезд и транзитный проезд Францией иностранцев не из стран ЕС, кроме иностранцев, имеющих вид на жительство во Франции, и иностранцев, имеющих вид на жительство в одной из стран ЕС и следующих транзитом через Францию ​​в эту страну.

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