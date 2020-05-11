Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання
З 17 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 сім - ввезені, решта 10 - локальні.
Про це повідомляється на сайті національної комісії з питань охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
За добу 24 пацієнти одужали, 678 осіб звільнили від медичного спостереження, стан чотирьох важкохворих - покращився.
Як повідомляє "Сіньхуа", три нові локально заражені пацієнти в місті Цзілінь мали тісні контакти із зараженими коронавірусною інфекцією, раніше виявленими в місті повітового рівня Шулань, який адміністративно підпорядковується місту Цзілінь. 9 травня в Шулань було зафіксовано 11 нових підтверджених випадків захворювання. Всі вони є випадками локального зараження.
Влада Шулань запровадила карантинні заходи: обмежили пересування транспортних засобів і людей, закрили розважальні заклади, бібліотеки та інтернет-кафе. Крім того, учням випускних класів середніх шкіл першого і другого ступенів, які раніше повернулися за парти, було знову рекомендовано віддалене навчання з дому.
11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними на 11 травня, у всьому світі коронавірусом заразилося 4,12 млн осіб. Від COVID-19 померло 283 тис. осіб, одужало 1,42 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=LBtC6fUpQms&feature=youtu.be
Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
а когда тысячами ложились в сутки это была не вспышка.
всем лежать-все по уставу.
Кто не будет выполнять,
те пойдут в корону-мать.
Ну теперь ....складывайте пазл.
Первое - вирус не из Уханя. Это уже как факт.
Второе - вирус искусно модифицирован. Это тоже как факт. Природа такого не может. Это камнем в морду ВООЗ.
Третье- искусно так его модифицировать могли только умышленно, заведомо зная о последствиях, прекрасно владея генной инженерией, в объёмах пока недоступных нашим лабораториями.
И последнее....самое грустное....вирус передаётся совершенно другим механизмом. Это тоже как факт. И авиасообщение, здесь не причём. Прицел экономически развитые страны в первую очередь. Т.е мы имеем механизм передачи вируса практически мгновенный и адресный. Это - только гравитационные нити.
Ну теперь ясно кто разработчик??????
Кхе,кхе.....точно так как он это сделал на Марсе. Это уже тоже как факт.
уменьшить расходы на пенсию. но кризис экономики? валюта, нефть, падение спроса?
у меня ответа нет.