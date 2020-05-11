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Новини Коронавірус і карантин
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Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання

Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання

З 17 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 сім - ввезені, решта 10 - локальні.

Про це повідомляється на сайті національної комісії з питань охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За добу 24 пацієнти одужали, 678 осіб звільнили від медичного спостереження, стан чотирьох важкохворих - покращився.

Як повідомляє "Сіньхуа", три нові локально заражені пацієнти в місті Цзілінь мали тісні контакти із зараженими коронавірусною інфекцією, раніше виявленими в місті повітового рівня Шулань, який адміністративно підпорядковується місту Цзілінь. 9 травня в Шулань було зафіксовано 11 нових підтверджених випадків захворювання. Всі вони є випадками локального зараження.

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Влада Шулань запровадила карантинні заходи: обмежили пересування транспортних засобів і людей, закрили розважальні заклади, бібліотеки та інтернет-кафе. Крім того, учням випускних класів середніх шкіл першого і другого ступенів, які раніше повернулися за парти, було знову рекомендовано віддалене навчання з дому.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними на 11 травня, у всьому світі коронавірусом заразилося 4,12 млн осіб. Від COVID-19 померло 283 тис. осіб, одужало 1,42 млн.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
От вирусобесия всех тошнит. Швеция и Беларусь в этом дурдоме не участвуют и они правы
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11.05.2020 22:10 Відповісти
+5
Эту мантру ещё долго будут впихивать населению.
Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
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11.05.2020 21:59 Відповісти
+3
Пока жрут, пока и будут пихать, а аппетитом узколобые не обделены как выяснилось.
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11.05.2020 22:06 Відповісти
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Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания - Цензор.НЕТ 8924
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11.05.2020 21:57 Відповісти
Это шо за шайтан прибор?
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11.05.2020 22:00 Відповісти
По слухам, он уже лечит наших польских братанов
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11.05.2020 22:01 Відповісти
Мне позвонил приятель из Вроцлава, он попал в больничку с коронкой и там его вылечили УКРАИНСКИМ прибором, я начал искать инфу и наткнулся на этот ролик.
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11.05.2020 22:08 Відповісти
Не ну парами спирта надышаться, то эйфория однозначно должна прийти. Поможет ли от вируса или нет - хз, но вставить однозначно должно. Вот тока большой вопрос как пары спирта в смеси с перекисью водорода на легкие могут повлиять я бы не рискнул прогнозировать.
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11.05.2020 22:07 Відповісти
То тільки для кацапів. Судячи з мови й підписів. В усіх інших мусить порушувати дію сурфактантів й сприяти необерненому ураженню слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, легень, ЦНС, печінки.
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12.05.2020 01:16 Відповісти
БЕРЕШЬ МАСКУ САМУЮ ГОЛИМУЮ.....НАЛИВАЕШЬ В ПИАЛКУ ВОДКИ...МОЧИШЬ МАСКУ...И ОДЕВАЕШЬ....ЧЕРЕЗ ЧАС СНИМАЕШЬ....ВСЕ БАЦИЛЫ В ЛЕГКИХ УМИРАЮТ...НО НННЕЕЕЕЕ БУХАЮТ.... ОНИ......... ОНИ ТРЕЗВЕННИКИ
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11.05.2020 23:44 Відповісти
иди в спам
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12.05.2020 07:12 Відповісти
Хотел бы охладить пыл некоторых доморощенных ломоносовых. Данный ролик, очевидно, имеет своей целью застолбить приоритет автора, а не для повторения лицами которые отсутвуют в мед. технике. Поскольку, степень эффективности и безопасности, всех подобных газогенераторов, зависит от степени загазованности исходного воздушного потока активными веществами. Другими словами, процент содержания атомарного кислорода, от перекиси водорода и спирта, должны быть строго дозированными. Это достигается способом насыщения и регулируется диаметром соединительных трубок и сопел. Поэтому, автор ушёл от демонстрации прототипа, чтоб по конструкции нельзя было определится с дозаторами и надурняк украсть идею. Это стандартная практика в техносреде.
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12.05.2020 16:48 Відповісти
Эту мантру ещё долго будут впихивать населению.
Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
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11.05.2020 21:59 Відповісти
Пока жрут, пока и будут пихать, а аппетитом узколобые не обделены как выяснилось.
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11.05.2020 22:06 Відповісти
херасе вспышка. 17.
а когда тысячами ложились в сутки это была не вспышка.
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12.05.2020 09:00 Відповісти
Угомоните уже этих китаёз, ушатают всю мировую экономику в ноль, болезненные.
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11.05.2020 21:59 Відповісти
Подождите, а как же ханта-вирус?
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11.05.2020 22:00 Відповісти
Китайский
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11.05.2020 22:23 Відповісти
Анекдот, не успев образоваться, сломался.
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11.05.2020 22:53 Відповісти
В Израиле, вообще, кошмар - 15.
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11.05.2020 22:05 Відповісти
Сцуки,опять размножаются...
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11.05.2020 22:06 Відповісти
От вирусобесия всех тошнит. Швеция и Беларусь в этом дурдоме не участвуют и они правы
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11.05.2020 22:10 Відповісти
Швеция уже несколько недель как участвует. Как только начали больницы заполняться так и начали вводить ограничения. Спорт запретили, работу торговых центров ограничили, в транспорте ограничения. Не трогали только школы и садики.
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11.05.2020 23:08 Відповісти
врёшь. точнее, оЧЧень сильно привираешь.
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11.05.2020 23:51 Відповісти
С каждым новым выводком летучих мышей у китайцев будут вспышки все ярче. А бледнолицие будут зарываться в землю все глубже.
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11.05.2020 22:12 Відповісти
Охренеть вспышка - 17 человек. А что у нас тогда - апокалипсис?
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11.05.2020 22:15 Відповісти
Вспышка слева,вспышка справа,
всем лежать-все по уставу.
Кто не будет выполнять,
те пойдут в корону-мать.
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11.05.2020 22:21 Відповісти
Надо просто перестать короновать вирусов и сделать разведение концентрата марганцовки 73%!
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11.05.2020 22:55 Відповісти
17 чел на 1млрд-это ничего. за#бали уже с "пандемией".
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11.05.2020 22:59 Відповісти
Прошлая вспышка у них началась вообще с одного на миллиард. И тоже, небось, тогда кто-то утверждал, что один намиллиард - это ничего.
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12.05.2020 00:59 Відповісти
Мдааа.....победных криков о пандемии, уже не слышно....из Уханя и окрестностей. Причину заражения уже промалчивают. Собственно и заразится как бы не от кого.
Ну теперь ....складывайте пазл.
Первое - вирус не из Уханя. Это уже как факт.
Второе - вирус искусно модифицирован. Это тоже как факт. Природа такого не может. Это камнем в морду ВООЗ.
Третье- искусно так его модифицировать могли только умышленно, заведомо зная о последствиях, прекрасно владея генной инженерией, в объёмах пока недоступных нашим лабораториями.
И последнее....самое грустное....вирус передаётся совершенно другим механизмом. Это тоже как факт. И авиасообщение, здесь не причём. Прицел экономически развитые страны в первую очередь. Т.е мы имеем механизм передачи вируса практически мгновенный и адресный. Это - только гравитационные нити.
Ну теперь ясно кто разработчик??????
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12.05.2020 08:13 Відповісти
согласен. вопрос - зачем и кому?
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12.05.2020 09:09 Відповісти
Ответ - изменения климата искуственны, все!!! вирусы искуственны, ураганы и торнадо управляемы и искуственны. И если это так, а других вариантов просто нет, то перед нами просто враг, который нас умышленно нас уничтожает.
Кхе,кхе.....точно так как он это сделал на Марсе. Это уже тоже как факт.
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12.05.2020 09:43 Відповісти
да. есть версия что это для уменьшения популяции. я в этом смысла не вижу.
уменьшить расходы на пенсию. но кризис экономики? валюта, нефть, падение спроса?
у меня ответа нет.
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12.05.2020 09:59 Відповісти
 
 