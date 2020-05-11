Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання

З 17 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 сім - ввезені, решта 10 - локальні.

Про це повідомляється на сайті національної комісії з питань охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За добу 24 пацієнти одужали, 678 осіб звільнили від медичного спостереження, стан чотирьох важкохворих - покращився.

Як повідомляє "Сіньхуа", три нові локально заражені пацієнти в місті Цзілінь мали тісні контакти із зараженими коронавірусною інфекцією, раніше виявленими в місті повітового рівня Шулань, який адміністративно підпорядковується місту Цзілінь. 9 травня в Шулань було зафіксовано 11 нових підтверджених випадків захворювання. Всі вони є випадками локального зараження.

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Влада Шулань запровадила карантинні заходи: обмежили пересування транспортних засобів і людей, закрили розважальні заклади, бібліотеки та інтернет-кафе. Крім того, учням випускних класів середніх шкіл першого і другого ступенів, які раніше повернулися за парти, було знову рекомендовано віддалене навчання з дому.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними на 11 травня, у всьому світі коронавірусом заразилося 4,12 млн осіб. Від COVID-19 померло 283 тис. осіб, одужало 1,42 млн.