Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания
Из 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 семь — завозные, остальные 10 — локальные.
Об этом сообщается на сайте национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
За сутки 24 пациента выздоровели, 678 человек освободили от медицинского наблюдения, состояние четверых тяжелобольных – улучшилось.
Как сообщает "Синьхуа", три новых локально заразившихся пациента в городе Цзилинь имели тесные контакты с зараженными коронавирусной инфекцией, ранее выявленными в городе уездного уровня Шулань, который административно подчиняется городу Цзилинь. 9 мая в Шулане было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заболевания. Все они являются случаями локального заражения.
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Власти Шуланя ввели карантинные меры: ограничили передвижение транспортных средств и людей, закрыли увеселительные заведения, библиотеки и интернет-кафе. Кроме того, учащимся выпускных классов средних школ первой и второй ступеней, которые ранее вернулись за парты, было вновь рекомендовано удаленное обучение на дому.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 11 мая, во всем мире коронавирусом заразилось 4,12 млн человек. От COVID-19 умерло 283 тыс. человек, выздоровело 1,42 млн.
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Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
а когда тысячами ложились в сутки это была не вспышка.
всем лежать-все по уставу.
Кто не будет выполнять,
те пойдут в корону-мать.
Ну теперь ....складывайте пазл.
Первое - вирус не из Уханя. Это уже как факт.
Второе - вирус искусно модифицирован. Это тоже как факт. Природа такого не может. Это камнем в морду ВООЗ.
Третье- искусно так его модифицировать могли только умышленно, заведомо зная о последствиях, прекрасно владея генной инженерией, в объёмах пока недоступных нашим лабораториями.
И последнее....самое грустное....вирус передаётся совершенно другим механизмом. Это тоже как факт. И авиасообщение, здесь не причём. Прицел экономически развитые страны в первую очередь. Т.е мы имеем механизм передачи вируса практически мгновенный и адресный. Это - только гравитационные нити.
Ну теперь ясно кто разработчик??????
Кхе,кхе.....точно так как он это сделал на Марсе. Это уже тоже как факт.
уменьшить расходы на пенсию. но кризис экономики? валюта, нефть, падение спроса?
у меня ответа нет.