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Новости Коронавирус и карантин
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Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Из 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 семь — завозные, остальные 10 — локальные.

Об этом сообщается на сайте национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

За сутки 24 пациента выздоровели, 678 человек освободили от медицинского наблюдения, состояние четверых тяжелобольных – улучшилось.

Как сообщает "Синьхуа", три новых локально заразившихся пациента в городе Цзилинь имели тесные контакты с зараженными коронавирусной инфекцией, ранее выявленными в городе уездного уровня Шулань, который административно подчиняется городу Цзилинь. 9 мая в Шулане было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заболевания. Все они являются случаями локального заражения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения

Власти Шуланя ввели карантинные меры: ограничили передвижение транспортных средств и людей, закрыли увеселительные заведения, библиотеки и интернет-кафе. Кроме того, учащимся выпускных классов средних школ первой и второй ступеней, которые ранее вернулись за парты, было вновь рекомендовано удаленное обучение на дому.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 11 мая, во всем мире коронавирусом заразилось 4,12 млн человек. От COVID-19 умерло 283 тыс. человек, выздоровело 1,42 млн.

Также на Цензор.НЕТ: У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео

Автор: 

карантин (16729) Китай (3069) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
От вирусобесия всех тошнит. Швеция и Беларусь в этом дурдоме не участвуют и они правы
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11.05.2020 22:10 Ответить
+5
Эту мантру ещё долго будут впихивать населению.
Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
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11.05.2020 21:59 Ответить
+3
Пока жрут, пока и будут пихать, а аппетитом узколобые не обделены как выяснилось.
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11.05.2020 22:06 Ответить
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Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания - Цензор.НЕТ 8924
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11.05.2020 21:57 Ответить
Это шо за шайтан прибор?
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11.05.2020 22:00 Ответить
По слухам, он уже лечит наших польских братанов
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11.05.2020 22:01 Ответить
Мне позвонил приятель из Вроцлава, он попал в больничку с коронкой и там его вылечили УКРАИНСКИМ прибором, я начал искать инфу и наткнулся на этот ролик.
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11.05.2020 22:08 Ответить
Не ну парами спирта надышаться, то эйфория однозначно должна прийти. Поможет ли от вируса или нет - хз, но вставить однозначно должно. Вот тока большой вопрос как пары спирта в смеси с перекисью водорода на легкие могут повлиять я бы не рискнул прогнозировать.
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11.05.2020 22:07 Ответить
То тільки для кацапів. Судячи з мови й підписів. В усіх інших мусить порушувати дію сурфактантів й сприяти необерненому ураженню слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, легень, ЦНС, печінки.
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12.05.2020 01:16 Ответить
БЕРЕШЬ МАСКУ САМУЮ ГОЛИМУЮ.....НАЛИВАЕШЬ В ПИАЛКУ ВОДКИ...МОЧИШЬ МАСКУ...И ОДЕВАЕШЬ....ЧЕРЕЗ ЧАС СНИМАЕШЬ....ВСЕ БАЦИЛЫ В ЛЕГКИХ УМИРАЮТ...НО НННЕЕЕЕЕ БУХАЮТ.... ОНИ......... ОНИ ТРЕЗВЕННИКИ
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11.05.2020 23:44 Ответить
иди в спам
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12.05.2020 07:12 Ответить
Хотел бы охладить пыл некоторых доморощенных ломоносовых. Данный ролик, очевидно, имеет своей целью застолбить приоритет автора, а не для повторения лицами которые отсутвуют в мед. технике. Поскольку, степень эффективности и безопасности, всех подобных газогенераторов, зависит от степени загазованности исходного воздушного потока активными веществами. Другими словами, процент содержания атомарного кислорода, от перекиси водорода и спирта, должны быть строго дозированными. Это достигается способом насыщения и регулируется диаметром соединительных трубок и сопел. Поэтому, автор ушёл от демонстрации прототипа, чтоб по конструкции нельзя было определится с дозаторами и надурняк украсть идею. Это стандартная практика в техносреде.
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12.05.2020 16:48 Ответить
Эту мантру ещё долго будут впихивать населению.
Про новые вспышки короновируса, про новые волны короновируса, про очередные смерти заболевших, про очередных заразившихся врачей, про мутацию штама, ещё про какую-нибудь муйню про страшный короновирус, итд... с одной целью, что бы озолотится на доверчивых лохах.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Пока жрут, пока и будут пихать, а аппетитом узколобые не обделены как выяснилось.
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11.05.2020 22:06 Ответить
херасе вспышка. 17.
а когда тысячами ложились в сутки это была не вспышка.
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12.05.2020 09:00 Ответить
Угомоните уже этих китаёз, ушатают всю мировую экономику в ноль, болезненные.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Подождите, а как же ханта-вирус?
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11.05.2020 22:00 Ответить
Китайский
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11.05.2020 22:23 Ответить
Анекдот, не успев образоваться, сломался.
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11.05.2020 22:53 Ответить
В Израиле, вообще, кошмар - 15.
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11.05.2020 22:05 Ответить
Сцуки,опять размножаются...
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11.05.2020 22:06 Ответить
От вирусобесия всех тошнит. Швеция и Беларусь в этом дурдоме не участвуют и они правы
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11.05.2020 22:10 Ответить
Швеция уже несколько недель как участвует. Как только начали больницы заполняться так и начали вводить ограничения. Спорт запретили, работу торговых центров ограничили, в транспорте ограничения. Не трогали только школы и садики.
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11.05.2020 23:08 Ответить
врёшь. точнее, оЧЧень сильно привираешь.
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11.05.2020 23:51 Ответить
С каждым новым выводком летучих мышей у китайцев будут вспышки все ярче. А бледнолицие будут зарываться в землю все глубже.
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11.05.2020 22:12 Ответить
Охренеть вспышка - 17 человек. А что у нас тогда - апокалипсис?
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11.05.2020 22:15 Ответить
Вспышка слева,вспышка справа,
всем лежать-все по уставу.
Кто не будет выполнять,
те пойдут в корону-мать.
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11.05.2020 22:21 Ответить
Надо просто перестать короновать вирусов и сделать разведение концентрата марганцовки 73%!
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11.05.2020 22:55 Ответить
17 чел на 1млрд-это ничего. за#бали уже с "пандемией".
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11.05.2020 22:59 Ответить
Прошлая вспышка у них началась вообще с одного на миллиард. И тоже, небось, тогда кто-то утверждал, что один намиллиард - это ничего.
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12.05.2020 00:59 Ответить
Мдааа.....победных криков о пандемии, уже не слышно....из Уханя и окрестностей. Причину заражения уже промалчивают. Собственно и заразится как бы не от кого.
Ну теперь ....складывайте пазл.
Первое - вирус не из Уханя. Это уже как факт.
Второе - вирус искусно модифицирован. Это тоже как факт. Природа такого не может. Это камнем в морду ВООЗ.
Третье- искусно так его модифицировать могли только умышленно, заведомо зная о последствиях, прекрасно владея генной инженерией, в объёмах пока недоступных нашим лабораториями.
И последнее....самое грустное....вирус передаётся совершенно другим механизмом. Это тоже как факт. И авиасообщение, здесь не причём. Прицел экономически развитые страны в первую очередь. Т.е мы имеем механизм передачи вируса практически мгновенный и адресный. Это - только гравитационные нити.
Ну теперь ясно кто разработчик??????
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12.05.2020 08:13 Ответить
согласен. вопрос - зачем и кому?
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12.05.2020 09:09 Ответить
Ответ - изменения климата искуственны, все!!! вирусы искуственны, ураганы и торнадо управляемы и искуственны. И если это так, а других вариантов просто нет, то перед нами просто враг, который нас умышленно нас уничтожает.
Кхе,кхе.....точно так как он это сделал на Марсе. Это уже тоже как факт.
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12.05.2020 09:43 Ответить
да. есть версия что это для уменьшения популяции. я в этом смысла не вижу.
уменьшить расходы на пенсию. но кризис экономики? валюта, нефть, падение спроса?
у меня ответа нет.
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12.05.2020 09:59 Ответить
 
 