Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Из 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 семь — завозные, остальные 10 — локальные.

Об этом сообщается на сайте национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

За сутки 24 пациента выздоровели, 678 человек освободили от медицинского наблюдения, состояние четверых тяжелобольных – улучшилось.

Как сообщает "Синьхуа", три новых локально заразившихся пациента в городе Цзилинь имели тесные контакты с зараженными коронавирусной инфекцией, ранее выявленными в городе уездного уровня Шулань, который административно подчиняется городу Цзилинь. 9 мая в Шулане было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заболевания. Все они являются случаями локального заражения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения

Власти Шуланя ввели карантинные меры: ограничили передвижение транспортных средств и людей, закрыли увеселительные заведения, библиотеки и интернет-кафе. Кроме того, учащимся выпускных классов средних школ первой и второй ступеней, которые ранее вернулись за парты, было вновь рекомендовано удаленное обучение на дому.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 11 мая, во всем мире коронавирусом заразилось 4,12 млн человек. От COVID-19 умерло 283 тыс. человек, выздоровело 1,42 млн.

Также на Цензор.НЕТ: У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео