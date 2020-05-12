Ексміністр фінансів Уманський розкритикував "ліберастів"
Колишній міністр фінансів Ігор Уманський виступив із критикою ліберальних українських політиків.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Три кіти "ліберастів" - дерегуляція (максимальне обмеження ролі держави), приватизація, деіндустріалізація державної політики. Що отримують країни, які це впроваджували? Економічну деградацію, трудову міграцію, політичну колонізацію", - написав він.
Топ коментарі
+17 Anatoliy A #437998
показати весь коментар12.05.2020 15:24 Відповісти Посилання
+15 GM Harvester
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+13 Король Літр
показати весь коментар12.05.2020 15:34 Відповісти Посилання
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Все за кордоном...
Тебе туда к единомышленникам.
Некоторые принципы либерализма:
-гарантии гражданских прав;
-установление равенства всех граждан перед законом;
-установление свободной рыночной экономики;
-обеспечение ответственности правительства и прозрачности государственной власти.
1. кто у нас в Украине либералы (партии, фамилии);
2. что они характерного для идеологии либерализма сделали )).
Право частной собстенности отметить. Это лишнее. Все только государственное. Экономика плановая.
Тут уже решают кому выезжать за пределы страны, а кому ай-я-яй.
Нет, это не возврат в совєтский союз, аж ниразу
И либералы тут не виноваты, что антимонопольный допустил все это, или другие регуляторы.
а какие сейчас тенденции в западной экономике? неужели рынок отменили и деньги?))
Ближе к классическому либерализму Катеринчук, пропагандирующий социал-либерализм в политике. А вице спикер Руслан Стефанчук в одном из интервью заявил, что идеологией партии "Слуга народа" является либертарианство с "национальными особенностями". И таких либерастов в экономическом блоке Зе команды большинство.
Завтра мабуть про очищення дефолтом напише тронуте
І так ми цілих 30 років те ругаємо в стилі цього недоумка і що блжд ДАЛЕКО зайшли???? цікаво що "ліберасти" в Польщі таких до управління державою і близько не допускали і КУДИ ми тепер їдем на роботу????
і так історично склалося що свінопсятіна тільки схожа на людей а тільки розкриває рота звідти вивалюється гівно
Да и как ты вывел из сегодняшнего кризиса что либерализм в чистом виде утопия, если по твоим же словам на Западе его давно нет? И что такое классический "либерастизм"? И почему ты противопоставляешь либерализм социальной стабильности?
А о том, что производилось в союзе - другая тема. Мухи отдельно, котлеты отдельно.