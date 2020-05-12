Экс-министр финансов Уманский раскритиковал "либерастов"

Бывший министр финансов Игорь Уманский выступил с критикой либеральных украинских политиков.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Три кита "либерастов" - дерегуляция (максимальное ограничение роли государства), приватизация, деиндустриализация государственной политики. Что получают страны, которые это внедряли? Экономическую деградацию, трудовую миграцию, политическую колонизацию", - написал он.

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