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Экс-министр финансов Уманский раскритиковал "либерастов"

Экс-министр финансов Уманский раскритиковал

Бывший министр финансов Игорь Уманский выступил с критикой либеральных украинских политиков.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Три кита "либерастов" - дерегуляция (максимальное ограничение роли государства), приватизация, деиндустриализация государственной политики. Что получают страны, которые это внедряли? Экономическую деградацию, трудовую миграцию, политическую колонизацию", - написал он.

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Экс-министр финансов Уманский раскритиковал либерастов 01

Кабмин (14045) критика (233) Уманский Игорь (139)


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Топ комментарии
+17
Знакомый слог про ,,либерасов во всем виноватых"
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12.05.2020 15:24 Ответить
+15
Так и быть, для Уманского скопипащу.
Некоторые принципы либерализма:

-гарантии гражданских прав;
-установление равенства всех граждан перед законом;
-установление свободной рыночной экономики;
-обеспечение ответственности правительства и прозрачности государственной власти.
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12.05.2020 15:30 Ответить
+13
Все понятно. Страны Европы с высоким уровнем жизни - деградировавшие колонии.
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12.05.2020 15:34 Ответить
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Знакомый слог про ,,либерасов во всем виноватых"
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12.05.2020 15:24 Ответить
В України більше немає ні грошей ні робочих місць, як і інтелекту та здатності до управління власно. країною...
Все за кордоном...
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12.05.2020 20:40 Ответить
Это он к чему выдал? Съел что-то не то?
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12.05.2020 15:24 Ответить
каких каких ...растов?
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12.05.2020 15:26 Ответить
Та до ростова він хоче...
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12.05.2020 15:50 Ответить
Чинуша хочет больше власти и бабок для чинуш. Ох*еть как я удивлен.
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12.05.2020 15:28 Ответить
Ліберасти звели роль держави яка ще до 1995 будувала сотні танків, Ан-124. МБР, фрегати, корвети, реактори до обслуги олігархату та закордонних ТНК.
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12.05.2020 15:29 Ответить
Мабудь тобі варто до кацапії переїхати...
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12.05.2020 15:47 Ответить
лібераст. Якщо ти не помітив, завдяки вам кацапія "переїзджає" в Україну.
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12.05.2020 15:53 Ответить
в Кацапии именно "либерасты" - самое страшное ругательство.

Тебе туда к единомышленникам.
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12.05.2020 16:58 Ответить
Кацап, там у вас в кацапії не був і не знаю що там у вас ругань. А тут бачу до чого ліберасти довели країну.
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12.05.2020 17:03 Ответить
довбень ти лупооокий... ти кучмів, медведчуків, кравчуків та інших підкацапників до лібералів зараховуєш? ти кончене
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12.05.2020 17:35 Ответить
Кучма провів найбільше роздержавлення економіки, лібералізував службу, контррозвідку, лібералізував ЗМІ, отримав перший кредим МВФ, відкрив Україну для грантожерів... З чим ти не згодна лібералістична шваль...?
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12.05.2020 19:27 Ответить
кончене п3дц яке ти ж кончене
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12.05.2020 21:30 Ответить
БикоДірка... що за дибільна фамілія твій папа тракторист був Бик дурний, а мамка-шлюха Дірка?
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12.05.2020 21:40 Ответить
Чи все простіше. Гена ДіркаБика.
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12.05.2020 21:43 Ответить
кончене, це все? здехла мавпа? своє прізвище тут пропиши, ссикло оп*3дошене
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12.05.2020 21:46 Ответить
Лошок ти Биковадірка. Лібералістичний лох.
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12.05.2020 21:58 Ответить
пдрлка, лібералізм для вас курвів вже минув, і ти будеш згадувати його з ностальгією... і куЧмо з його олігархічно-клановою системою також згадаєш со слєзамі на глазах час вже розвішувати гниль ватяну совкову на стовпах... шавка ти пдрастична
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12.05.2020 22:07 Ответить
Так и быть, для Уманского скопипащу.
Некоторые принципы либерализма:

-гарантии гражданских прав;
-установление равенства всех граждан перед законом;
-установление свободной рыночной экономики;
-обеспечение ответственности правительства и прозрачности государственной власти.
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12.05.2020 15:30 Ответить
Напиши краще в ОПЕК++ про "невидиму руку ринка"... Кортез та ацтеки бл.
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12.05.2020 16:06 Ответить
Владе, аплодую. Опек - класика. А ще є ВООЗ. Чого це та рука досі не забезпечила ні ліків, ні бабла проти коронавірусу? Навіть найліберальнішим країнам! Чого та рука не задовольнила попит на наукові розробки?
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12.05.2020 16:11 Ответить
Вы бы функции ВОЗ хоть бы сначала прочли.
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12.05.2020 16:33 Ответить
Зачем там далеко ходить то? Пиши сразу нашим олигархам. ОПЕКом поразить хотел.
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12.05.2020 16:28 Ответить
Ну и коль затронули такую тему, вам наверно нетрудно будет ответить на следующее:
1. кто у нас в Украине либералы (партии, фамилии);
2. что они характерного для идеологии либерализма сделали )).
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12.05.2020 16:39 Ответить
-установление равенства всех граждан перед законом;, вот с этого момента можно по подробней? особенно какие у нас граждане законопослушные))) точно такие же как и власть имущие, только масштабы разные
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12.05.2020 16:45 Ответить
так я не утверждаю, что у нас либерализм, это к автору статьи вопрос, где он нашел либералов, и когда они успели ему насолить )))
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12.05.2020 16:54 Ответить
А должно быть все зарегулировано, урегулировано, отрегулировано.
Право частной собстенности отметить. Это лишнее. Все только государственное. Экономика плановая.
Тут уже решают кому выезжать за пределы страны, а кому ай-я-яй.
Нет, это не возврат в совєтский союз, аж ниразу
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12.05.2020 15:34 Ответить
Канеш, а с чего чинушам кормится?)))
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12.05.2020 15:36 Ответить
Все понятно. Страны Европы с высоким уровнем жизни - деградировавшие колонии.
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12.05.2020 15:34 Ответить
Уманский похоже не в той стране выступает с такими речами.
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12.05.2020 15:36 Ответить
уже в той
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12.05.2020 16:59 Ответить
думаете все настолько?
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12.05.2020 17:03 Ответить
не просто думаю, а вижу
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12.05.2020 17:06 Ответить
тут ніколи не було ліберальних політиків при владі, а моноАрхи їх копають і звинувачують у врєдітєльствє
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12.05.2020 15:36 Ответить
* копають
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12.05.2020 15:37 Ответить
Вірніше, якщо коротко ліберасти угробили Україну. Зараз землю допродадуть, порти віддадуть і наступить повний ліберастичний рай.
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12.05.2020 15:42 Ответить
щось з ним не так,він або п"є,або курить
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12.05.2020 15:46 Ответить
с точки зрения банальной эрудиции - каждый индивидуум не в силах игнарировать идеи парадоксальной эмоции
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12.05.2020 15:51 Ответить
Безграмотные читатели Цензора как всегда лают как и на кого укажет редактор Цензора.
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12.05.2020 15:57 Ответить
Это он на Америку или Британию наехал?
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12.05.2020 16:00 Ответить
Історія не знає жодної країни, де б лібертаріанство привело до тривалого успіху. Існують гібриди лертаріанства з диктатурою - Грузія, трішки Сингапур. А без диктатури - ніяк.
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12.05.2020 16:07 Ответить
Он про либерализм в экономике. Завтра Цензор напишет что приватизация это расхищение госсобственности. И эти же комментаторы будут проклинать "либерастов". У них вообще своих мозгов нет.
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12.05.2020 16:10 Ответить
Лібералізм в економіці. А назвіть хоч одну компанію, яка сповідує лібертаріанство з персоналом? З конкурентами? Де немає найжорсткіших правил, законів, планів? Що це за лібертаріанство, яке дає права лише власникам, а персоналу - диктатуру.
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12.05.2020 16:14 Ответить
Так вы сейчас другими словами описали то, что закидывает издалека Уманский.
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12.05.2020 16:48 Ответить
Все проще. Проблема не в либерализации, а в монополизации. У нас все дерегулирование заканичивается тем, что самые жирные куски отхватывает один из олигархов. Это происходит на всех рынках - электроэнергия, газ, нефть, бензин, железная руда, металлургия, торговля (Эпицентр и АТБ), порты, транспорт. Даже в сельском хозяйстве уже почти запустили контору, которая будет монопольно собирать деньги со всех фермеров в Украине за якобы сбор информации для статистики учета использовании земли. Сегодня новость, что Аульскую станцию выкупили, скорее всего люди Днепроазота, почти полностью монополизировав рынок поставок гипохлорита натрия. Нужно бороться со схемами монополизации на всех уровнях. И тогда будет развитие страны.
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12.05.2020 16:18 Ответить
Согласен. Нам не хватает как раз рынка и настоящей конкуренции, плюс священности частной собственности. А этот у нас где-то либералов обнаружил.
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12.05.2020 16:50 Ответить
У нас "священной" частной собственности в промышленности почти 90% - больше всех в мире. И что на выходе, кроме краха экономики государства?
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12.05.2020 18:52 Ответить
Так конкуренции то нет. А без нее какое развитие.
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12.05.2020 19:14 Ответить
Так главная мантра всех наших "либералов" и либерастов - когда будет все в частных руках, будет и конкуренция. У нас вся промышленность и торговля давно в частных руках, но вместо конкуренции - концентрация собственности в одних руках и монопольный сговор на рынке. Особенно показательны в этом плане торговые сети.
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12.05.2020 19:36 Ответить
Но вы ведь сами и ответили в вашем посте - концентрация в одних руках и монополия. Какая ж тут конкуренция, если конкурентов нет.
И либералы тут не виноваты, что антимонопольный допустил все это, или другие регуляторы.
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13.05.2020 00:42 Ответить
А насчет частной собственности, это спокойствие ведь до первого срача между группами. И суды наши если надо такого напринимают, и в реестрах поправят, что будь здоров.
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12.05.2020 19:18 Ответить
Именно с позволения либерастов произошло всё вышеописанное. Настоящие государственники такого бы не допустили.
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12.05.2020 17:14 Ответить
а кто конкретно, можете приоткрыть тайну?)
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12.05.2020 17:17 Ответить
А тут явно не один человек. Эта деградация с разными темпами происходила при каждом президенте (правительстве). При зелёных у них вообще тормозом нет.
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12.05.2020 17:22 Ответить
да, но только они не либералы. а х.з. как их классифицировать.
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12.05.2020 17:25 Ответить
Настоящее нутро величайшего экономиста проявляется...
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12.05.2020 16:33 Ответить
А все-таки хорошо, что этого засланного казачка косатой быстро раскусили и вышвырнули из правительства.
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12.05.2020 17:04 Ответить
Абир! абир валг! Либерасты! Мышибратья! адиннарот! ядерный пепел! Питун введи в войска!
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12.05.2020 17:08 Ответить
Америка заметает следы!
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12.05.2020 17:09 Ответить
О, еще одно 😷
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12.05.2020 17:10 Ответить
Маски, кстати, тоже они. И 300% надбавки медикам. И 300 млрд. дыра в бюджете. И кризис в энергетике. И понижение статуса сотрудничества с МВФ. Что творят. (на всякий случай - это сарказм)
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12.05.2020 17:11 Ответить
Судя по ветке, сторонники либерастов впали в ступор из-за неготовности понять современные тенденции в западной экономике. Либертарианство на Западе уже давно терпит фиаско. А нынешний экономический кризис в мире, забивает последние гвозди в крышку либертарианского гроба.
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12.05.2020 17:17 Ответить
либерализм и либертарианство - это разные вещи.
а какие сейчас тенденции в западной экономике? неужели рынок отменили и деньги?))
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12.05.2020 17:23 Ответить
Либералы не отрицают роли государства в социально-экономической жизни - этим они принципиально отличаются от либертарианцев, которые доводят либеральные идеи до абсурда (фактичкски до примитивного уровня вульгарного экономического анархизма).
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12.05.2020 17:44 Ответить
как вы считаете, есть у нас в стране либералы?
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12.05.2020 17:54 Ответить
Многие себя такими считают, но ими реально неявляются. Яркий пример Балашов, пропагандирующий, фактически, не либерализм, а анархизм в экономике..
Ближе к классическому либерализму Катеринчук, пропагандирующий социал-либерализм в политике. А вице спикер Руслан Стефанчук в одном из интервью заявил, что идеологией партии "Слуга народа" является либертарианство с "национальными особенностями". И таких либерастов в экономическом блоке Зе команды большинство.
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12.05.2020 18:17 Ответить
спасибо за ответ
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12.05.2020 18:55 Ответить
Приватизация прибыли и национализация убытков-вот современные тенденции и не только в западной экономике.И США ,Китай,Франция,Япония и даже Россия все в той или иной степени вливают деньги в приближенные компании и банки спасая их от банкротства,в то время когда мелкие предприниматели закрывают свой бизнес.Леман Бразерс,Боинг,Ейрбас,Энрон ,Роснефть и много много других примеров начиная с 2008 года
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12.05.2020 22:45 Ответить
Александро.Про ненужность и вред прививок у тебя смешнее получалось.В особенности в теперешних реалиях коронавируса.Теперь на либерастов переключился.Дальше пойдет заезженная пластинка про Сороса.Скукотища.Давай опять про прививки.
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12.05.2020 21:58 Ответить
одне слово - ДЕГЕНЕРАТ причому хворий на всю голову і нижче
Завтра мабуть про очищення дефолтом напише тронуте
І так ми цілих 30 років те ругаємо в стилі цього недоумка і що блжд ДАЛЕКО зайшли???? цікаво що "ліберасти" в Польщі таких до управління державою і близько не допускали і КУДИ ми тепер їдем на роботу????
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12.05.2020 18:07 Ответить
Вы из определенного огорода вещаете? Ученые говорят, что многие фамилии исторически были даны по аналогии с сутью человека. Похоже, что они правы.
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12.05.2020 18:23 Ответить
Якщо Берлін це для кацапні "огород" то най так і буде............. А судячи по тому що свинопес із засратим задом називає себе АлєсандрО то це до психіатра - прізвище мабуть правильно не вказав

і так історично склалося що свінопсятіна тільки схожа на людей а тільки розкриває рота звідти вивалюється гівно
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12.05.2020 20:45 Ответить
Молодець Уманський! Все правильно сказав. Крім того, ліберасти знищують соціальну систему.
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12.05.2020 18:28 Ответить
Каким образом либерализм уничтожает социальную систему?
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12.05.2020 19:42 Ответить
На Западе давно нет классического либерализма, а тем более либерастизма. Основные принципы рыночной экономики и необходимость обеспечения социальной стабильности и реализации общественно значимых проектов - вот тот консенсус, на котором сейчас основывается на Западе современное общество и государство. Практика Запада, и особенно сегодняшний экономический кризис, показала, что либерализм в чистом виде утопия. Поэтому чистого либерализма ни в одной западной стране нет.
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12.05.2020 20:21 Ответить
Отлично, но как все таки либерализм уничтожает социальную систему?
Да и как ты вывел из сегодняшнего кризиса что либерализм в чистом виде утопия, если по твоим же словам на Западе его давно нет? И что такое классический "либерастизм"? И почему ты противопоставляешь либерализм социальной стабильности?
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12.05.2020 20:45 Ответить
бугагага з ким ви сперечаєтеся??? це свиносабакін ЗАПАД бачив тіко в ютубі і меле дику маячню яку навіть не розуміє
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12.05.2020 20:48 Ответить
Судя по постам, ты вообще примитивный шароварный неуч.
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12.05.2020 21:24 Ответить
Бесполезно что-то объяснять человеку, который произносит слова, не зная, что за ними скрывается. И ветка не место для изложения познавательных лекций. Для этого можете воспользваться гуглом.
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12.05.2020 21:22 Ответить
похоже ты таксист
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12.05.2020 21:54 Ответить
Алексанро.Ну очень много умных,но скучных фраз.Давай про прививки.Было веселей.
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12.05.2020 22:05 Ответить
а еще про "маршолла хафтарра" пусть запоеть как он в сирии всех пабедил - свинопсинка она такая что говорит что хрюкает
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14.05.2020 18:20 Ответить
А он и в Сирии с Ливией эксперд?Абсолютно всесторонне развитый пропагандон.
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14.05.2020 20:14 Ответить
Навіть правильна думка, висловлена в такій формі, буде піддаватися сумніву. Пане Уманський, звідки у Вас цей напівкримінальний лексикон, притаманний "фсб-кґб"? І що варте може представити на зовнішні ринки наша індустрія? Бодай одноразову запальничку, що виготовляється масово? Ні? То мовчіть. Бо вся т.зв. космічна галузь могла розвиватися лише в умовах, коли на колгоспних полях сапали буряки під палючим сонцем мільйоги рабів без паспортів.
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12.05.2020 19:52 Ответить
"Нашей" индустрии давно нет. Она давно приватизирована или сознательно развалена. А что касается того, за счет чего развивался космический сектор, да и вся промышленность союза, то для этого Вам нужно изучить историю.
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12.05.2020 20:32 Ответить
Ви мене розсмішили надвечір. Про що йдеться? Про які-такі "гарли-девідсони" чи про пристойну м'ясорубку або авто? Що пристойного випускала "наша" індустрія? Може телевізори? Чи праски? Чи вона працювала сама на себе? І не треба мені про космос. Бо в умовах мільйонів колгоспних рабів можна було й на "сонце" полетіти Адже гроші ніхто не рахував.
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12.05.2020 20:56 Ответить
Вы говорили не о том, что тогда выпускалось. а о том, что вся экономика держалась на крестьянах. О том и я написал.
А о том, что производилось в союзе - другая тема. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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12.05.2020 21:33 Ответить
Ну почему же "другая тема",Александро?Как раз человек задал простой вопрос по теме "всей промышленности союза".И за счет чего эта промышленность развивалась.Трудодень.Такая форма оплаты труда колхозников Вам известна?Или в каком году крестьянам в СССР разрешили паспорта выдавать,помните?
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12.05.2020 22:15 Ответить
И за счет чего же развивался совок и его промышленность?Можно не скромный вопрос?
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12.05.2020 22:08 Ответить
Кредитный рейтинг Украины поднимай до ВВВ+ , тогда всё будет , и дешёвые кредиты , и рабочие места , и иностранный капитал . А сегодня Украина имеет " мусорный " рейтинг В , это преддефолтное состояние .
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14.05.2020 20:58 Ответить
 
 