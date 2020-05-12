Экс-министр финансов Уманский раскритиковал "либерастов"
Бывший министр финансов Игорь Уманский выступил с критикой либеральных украинских политиков.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Три кита "либерастов" - дерегуляция (максимальное ограничение роли государства), приватизация, деиндустриализация государственной политики. Что получают страны, которые это внедряли? Экономическую деградацию, трудовую миграцию, политическую колонизацию", - написал он.
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+17 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий12.05.2020 15:24 Ответить Ссылка
+15 GM Harvester
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+13 Король Літр
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Все за кордоном...
Тебе туда к единомышленникам.
Некоторые принципы либерализма:
-гарантии гражданских прав;
-установление равенства всех граждан перед законом;
-установление свободной рыночной экономики;
-обеспечение ответственности правительства и прозрачности государственной власти.
1. кто у нас в Украине либералы (партии, фамилии);
2. что они характерного для идеологии либерализма сделали )).
Право частной собстенности отметить. Это лишнее. Все только государственное. Экономика плановая.
Тут уже решают кому выезжать за пределы страны, а кому ай-я-яй.
Нет, это не возврат в совєтский союз, аж ниразу
И либералы тут не виноваты, что антимонопольный допустил все это, или другие регуляторы.
а какие сейчас тенденции в западной экономике? неужели рынок отменили и деньги?))
Ближе к классическому либерализму Катеринчук, пропагандирующий социал-либерализм в политике. А вице спикер Руслан Стефанчук в одном из интервью заявил, что идеологией партии "Слуга народа" является либертарианство с "национальными особенностями". И таких либерастов в экономическом блоке Зе команды большинство.
Завтра мабуть про очищення дефолтом напише тронуте
І так ми цілих 30 років те ругаємо в стилі цього недоумка і що блжд ДАЛЕКО зайшли???? цікаво що "ліберасти" в Польщі таких до управління державою і близько не допускали і КУДИ ми тепер їдем на роботу????
і так історично склалося що свінопсятіна тільки схожа на людей а тільки розкриває рота звідти вивалюється гівно
Да и как ты вывел из сегодняшнего кризиса что либерализм в чистом виде утопия, если по твоим же словам на Западе его давно нет? И что такое классический "либерастизм"? И почему ты противопоставляешь либерализм социальной стабильности?
А о том, что производилось в союзе - другая тема. Мухи отдельно, котлеты отдельно.