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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС

Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС

Противник відкривав вогонь із мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по позиціях противника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок обстрілу з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Опитного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.

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"Українські захисники дали загарбникам жорстку відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - додали в пресслужбі.

Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС 01Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС 02

Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС 03
Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС 04

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обстріл (29596) поранення (2824) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС - Цензор.НЕТ 718

...
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12.05.2020 19:04 Відповісти
+8
Господи, Храни наших воинов - героев.....Путин, сдохни!
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12.05.2020 19:05 Відповісти
+6
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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12.05.2020 19:57 Відповісти
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Это какие нервы надо иметь , чтобы не ответить по взрослому в ответ ?
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12.05.2020 18:19 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским
Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС - Цензор.НЕТ 5277
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12.05.2020 18:27 Відповісти
Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС - Цензор.НЕТ 718

...
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Господи, Храни наших воинов - героев.....Путин, сдохни!
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12.05.2020 19:05 Відповісти
Добробати, волонтери, бійці ЗСУ, донори, просто патріоти - здійснили для України набагато більше ніж всі президенти та уряди разом взяті...
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12.05.2020 20:45 Відповісти
ЖЕСТЬ!!! Откровения нищей россиянки!

https://www.youtube.com/watch?v=At3kSq-ly9M
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12.05.2020 19:51 Відповісти
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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12.05.2020 19:57 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!!
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12.05.2020 21:38 Відповісти
 
 