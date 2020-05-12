Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС
Противник відкривав вогонь із мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по позиціях противника.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Внаслідок обстрілу з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Опитного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.
"Українські захисники дали загарбникам жорстку відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - додали в пресслужбі.
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