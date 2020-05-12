Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС

Противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по позициям противника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", — добавили в пресс-службе.

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