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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС

Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС

Противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по позициям противника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", — добавили в пресс-службе.

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Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС 01Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС 02
Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС 03
Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС 04

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обстрел (28274) ранение (3405) операция Объединенных сил (6766)


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+10
Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС - Цензор.НЕТ 718

...
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12.05.2020 19:04 Ответить
+8
Господи, Храни наших воинов - героев.....Путин, сдохни!
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12.05.2020 19:05 Ответить
+6
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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12.05.2020 19:57 Ответить
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Это какие нервы надо иметь , чтобы не ответить по взрослому в ответ ?
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12.05.2020 18:19 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским
Оккупанты трижды обстреливали защитников Украины, ранен один военнослужащий, - ООС - Цензор.НЕТ 5277
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12.05.2020 18:27 Ответить
Окупанти тричі обстрілювали захисників України, поранено одного військовослужбовця, - ООС - Цензор.НЕТ 718

...
показать весь комментарий
12.05.2020 19:04 Ответить
Господи, Храни наших воинов - героев.....Путин, сдохни!
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12.05.2020 19:05 Ответить
Добробати, волонтери, бійці ЗСУ, донори, просто патріоти - здійснили для України набагато більше ніж всі президенти та уряди разом взяті...
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12.05.2020 20:45 Ответить
ЖЕСТЬ!!! Откровения нищей россиянки!

https://www.youtube.com/watch?v=At3kSq-ly9M
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12.05.2020 19:51 Ответить
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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12.05.2020 19:57 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!!
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12.05.2020 21:38 Ответить
 
 